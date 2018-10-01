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04 Октября 2018, 12:03 | Территория

Воздушная гавань местного значения

Новая модель экономики, которая внедряется в Хабаровском крае в последние годы, основательно встряхнула не только бизнес региона, но и привязанную к ней социальную инфраструктуру.

Те места, куда пришел инвестор, а это, в первую очередь, территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта (СПВ), остро почувствовали отсталость транспортного сообщения с краевым центром и другими ключевыми точками ДФО. Не желая терять драгоценное время, бизнес поставил перед властями вопрос о модернизации транспортной инфраструктуры, прежде всего авиационной, и предложил партнерство в решении проблемы.

Характерный пример - аэропорт Советской Гавани, на которую с недавнего времени распространился режим Свободного порта Владивосток. Автомобильного и железнодорожного сообщения с «большой землей» резидентам СПВ оказалось недостаточно для того, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. В результате родилось коллективное письмо к вице-премьеру и полпреду Юрию ТРУТНЕВУ о необходимости строительства нового аэропорта в Советской Гавани.

По словам главы Советско-Гаванского района Юрия БУХРЯКОВА, предложение было услышано и поддержано. Скоро начнется проектирование нового аэрокомплекса. С организацией авиарейсов вопрос решили на месте. В краевую столицу летает авиакомпания «Хабаровские авиалинии», а два других маршрута готова обслуживать авиакомпания «Аврора».

Аналогичным образом развивается ситуация и в Николаевске-на-Амуре, в котором образована ТОР «Николаевск». «Аврора» с марта 2018 года уже начала регулярно летать из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. «Помимо ежедневных рейсов Николаевск-на-Амуре - Хабаровск, компания предлагает дважды в неделю выполнять прямые полеты по маршрутам Николаевск - Владивосток и Николаевск - Южно-Сахалинск. В перспективе компания рассматривает возможность наладить авиасообщение с Магаданом, через Охотск, и с Охой Сахалинской области», - рассказывает глава Николаевского муниципального района Анатолий ЛЕОНОВ.

Правительство Хабаровского края, которое целенаправленно заводит «Аврору» на региональные маршруты, дополняя таким образом возможности «Хабаровских авиалиний», активно развивает местные аэропорты. Как рассказал заместитель начальника управления - начальник отдела воздушного транспорта управления воздушного, железнодорожного транспорта и транспортной безопасности краевого Минпромтранса Антон СЕРЕБРЯКОВ, в регионе принята государственная программа Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края», которая реализуется за счет средств краевого бюджета и средств частных инвесторов.

Досье «Дальневосточного капитала»: Авиаперевозки в Хабаровском крае выполняются на 14 социально значимых маршрутах. Краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии» осуществляет регулярные рейсы на самолетах Ан-24 и Л-410, а также на вертолете Ми-8. В состав «Хабаровских авиалиний» входят аэропорты Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань и посадочные площадки Нелькан, Тугур, Удское, Чегдомын.

Например, за деньги акционерного общества «Дальтранс- уголь» в аэропорту Советская Гавань в 2017 году были проведены работы по ремонту кровли здания аэровокзала и строительству накопителя для пассажиров. В том же году министерством промышленности и транспорта края совместно с КГУП «Хабаровские авиалинии» и акционерным обществом «Ургалуголь» было налажено авиасообщение с Чегдомыном. Угледобывающая компания отремонтировала грунтовую взлетно-посадочную полосу, построила здание аэровокзала и две вертолетных посадочных площадки.

В 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Хабаровского края» за счет краевого бюджета планируется строительство служебно-пассажирского здания в аэропорту Чумикан (221 млн руб.). Выделена дополнительная субсидия из краевого бюджета в размере около 40 млн рублей «Хабаровским авиалиниям» для закупки специальной техники для обслуживания аэропортов Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани, а также для строительства ограждения совгаванского воздушного порта.

С целью реконструкции аэропортов Охотск, Аян и Херпучи проведены проектно-изыскательские работы, сейчас проектно-сметная документация дорабатывается в части устранения замечаний, выявленных государственной экспертизой. Для проведения строительно-монтажных работ необходимо выделение дополнительных средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)». Антон Серебряков напомнил, что три этих аэропорта вошли в список 40 дальневосточных аэропортов, которые будут реконструироваться за счет ФЦП. 

Клим ПАВЛОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

Теги: ТОР  СПВ  Аэрофлот 


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