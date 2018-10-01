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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Октября, 20:14 |
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Город инженеров
Индустрия 4.0, лин-технологии, «газели», промышленные кластеры и целый ряд других экономических терминов, вошедших в обиход во втором десятилетии 21 века, определили семантику Второго общенационального конгресса инженеров. Они открыли для его участников путь в дискуссии о сегодняшнем состоянии мировой экономики и ее завтрашнем дне, разумеется, через призму российских реалий.
На конгресс приехали около 700 участников: представителей федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, производственных и инжиниринговых компаний, научных и образовательных организаций. В приветственном слове к собравшимся губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ отметил, что с момента проведения первого конгресса в 2013 году, Комсомольск-на-Амуре прочно закрепил за собой статус дальневосточного центра высокотехнологичного и промышленного производства. «Это – город настоящих инженеров», – подчеркнул губернатор, который сам долгое время проработал главным инженером комсомольского авиапредприятия.
На выставке, предварявшей конгресс, были представлены образцы робототехники, собранные руками комсомольских и хабаровских инженеров и их будущей смены. Изделия впечатляли, но еще больше впечатлило то, на чем они были сделаны. На самом современном цифровом и роботизированном оборудовании, которое было поставлено в тот же детский кванториум Комсомольска или комсомольский губернаторский авиастроительный колледж компанией Кука. А она является мировым чемпионом в робототехнике и цифровизации.
Открывшийся месяц назад центр робототехники Комсомольского госуниверситета также обеспечен роботизированными системами такого уровня, который в России надо поискать, а за Уралом – вообще нет. Выступивший на конгрессе генеральный директор российского представительства компании Кука Дмитрий КАПИШНИКОВ отметил, что на базе лаборатории вуза можно проводить презентации этих комплексов и обучение работе на них для всех компаний, стремящихся выйти на новый технологический уровень, который обозначен сегодня термином «Индустрия 4.0».
Эта индустрия базируется на новом технологическом укладе, формирующемся в результате цифровизации и роботизации производства любого вида и несущем человечеству совершенно новые вызовы и возможности, как в свое время сделала это промышленная революция, вырвав мир из средневековой отсталости. Что нас ждет, можно представить, побывав в Детском кванториуме Комсомольска.
Компьютерное программирование, 3D-принтинг, роботизированная сборка для его учеников уже не являются словами из научной фантастики. Они работают на этих системах, создавая опытные образцы самой современной продукции. Вот только небольшой перечень выставленных юными инженерами образцов: метеорологический ракетодром «Снегирь», дрон с программной начинкой, называющейся «исследовательский проект Аэрокордон», аэросани на воздушной подушке с дистанционным управлением.
– Порой дети предлагают такие идеи, которые поначалу выглядят даже не научной фантастикой, – рассказала «Дальневосточному капиталу» директор детского кванториума Альбина ЧАЙКА, – а потом, в процессе реализации, у них получаются актуальные, и главное – жизненные, проекты.
В кванториуме, по ее словам, обучаются 750 детей, которых курируют порядка двадцати преподавателей, прошедших специальную «сколковскую» подготовку. Обучение, которое ведется в свободное от посещений общеобразовательной школы время, построено по модульному – квантовому – принципу, подразумевающему переход от одного уровня знаний и инженерных навыков к более сложным.
«В Комсомольске, – подчеркнул в речи на открытии конгресса губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, – выстроена система инженерного образования, которая готовит инженеров будущего. Детские квантовые группы есть даже в детсадах. Затем их ждут детский кванториум, инженерная школа, авиастроительный колледж и университет с лабораториями, оснащенными современными цифровыми системами. А дальше путь – на высоко интеллектуальные предприятия и компании Комсомольска и региона в целом. В чем поможет краевой бизнес-инкубатор, открытый в этом году в Комсомольске».
С этой точки зрения совершенно не случайным выглядит преобразование Комсомольска в один из центров российского и мирового движения «worldskills». В 2020 году здесь пройдет мировой чемпионат, и подготовка к его приему ведется полным ходом. На базе губернаторского авиастроительного колледжа создан региональный центр компетенций, в котором стажируются будущие участники. Центр компетенций – это учебный центр, в котором опытные преподаватели обучают студентов работе на самом современном оборудовании.
– Мы выиграли Президентский грант, позволивший нам оснастить центр компетенций лучшим оборудованием, имеющимся на сегодняшний день. Это 3D-принтеры, станки с ЧПУ, сварочные комплексы и многое другое, – перечисляет в разговоре с корреспондентом «Дальневосточного капитала» заместитель директора колледжа Михаил КОЛОБОВ. – Мы располагаем комфортабельным общежитием, в котором размещаются приезжающие на соревнования и обучение команды из разных городов округа и страны. Словом, созданы все условия для того, чтобы ребята успешно осваивали навыки современных рабочих профессий и успешно демонстрировали их на соревнованиях любого уровня. Потом наши выпускники идут работать на предприятия города и региона, за ними буквально выстраивается очередь из работодателей.
Поехал и корреспондент «Дальневосточного капитала» на авиастроительные предприятия города, выпускающие продукцию военного и гражданского назначения: истребители Су-35, самолеты-невидимки Т-50, гражданские авиа-
лайнеры Суперджет-100. Увиденное оставило сильное впечатление. Прежде всего, уровнем самого производства и того спокойного и профессионального отношения, которое демонстрировали работники авиапредприятий. Они уверенно работают на современнейших цифровизованных станках, технологических комплексах, осуществляют сборку сложнейших автоматических схем, построенных на технологиях высочайшего уровня.
Заместитель президента ГСС «Сухой» Владимир БЛАЩИНСКИЙ провел экскурсию для журналистов по цеху окончательной сборки авиалайнера Суперджет-100, познакомил с каждым технологическим процессом, позволил заглянуть в любой заинтересовавший нас узел и технологический сегмент. А главное сказал в резюме.
– У нас установлено оборудование на уровне лучших достижений мирового авиастроения, используются самые современные технологии, в том числе хит нынешнего времени – лин-технологии, – отметил топ-менеджер. – Они нацелены на максимально эффективное использование рабочего пространства, времени, достижение максимального качества при снижении материальных затрат и потерь. В конечном итоге это позволяет нам выпускать качественный самолет по конкурентной цене, что и требуется потребителю.
На «круглом столе» конгресса, посвященном лин-технологиям, Владимир Блащинский выступил с обстоятельным докладом, вызвавшим живой отклик участников. Надо сказать, что темы дискуссионных площадок были максимально нацелены на актуальную повестку, затрагивающую интересы реального бизнеса, которому требуются хорошие кадры, современные технологии и деньги, а не на досужие размышления о пользе сотрудничества власти и бизнеса, чем порой грешат похожие площадки.
Большой интерес, например, вызвал «круглый стол», посвященный вопросам кластерного развития, инструментам поддержки и опыту регионов при формировании эффективной промышленной политики. Участникам площадки презентовали программы финансовых организаций, лизинговых компаний и институтов развития, которые предоставляют поддержку проектам, реализуемым по приоритетным направлениям российской промышленности. В их числе Фонд развития промышленности (ФРП) Хабаровского края – единственный на Дальнем Востоке региональный фонд, действующий в связке с федеральным ФРП.
Министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав ДИАНОВ рассказал о том, как региональное правительство помогает малым и средним компаниям выходить на внешний рынок. «В регионе создан и успешно работает центр поддержки и развития бизнеса, где предпринимателям помогают формировать инвестиционные и экспортные предложения. Недавно провели Дни международного бизнеса в Хабаровске, на которых было подписано 17 соглашений и протоколов о намерениях в области экспорта и инвестиций», – подчеркнул Вячеслав Дианов.
Рассуждали участники и о стратегических проблемах. Зацепило за «живое» выступление генерального директор ООО «Центр Оргпром» Алексея БАРАНОВА, который отметил, что ставка на госкомпании не приведет к выходу экономики России на новые рельсы. Без поддержки и развития бизнеса, по его мнению, ничего не получится. Он рассказал о новом федеральном опыте в этом направлении – поддержке быстро растущих компаний (БРК) или, как их иначе называют, «газелей». Они, как правило, не на слуху, живут как могут, но тем не менее прибавляют в год по 10-20 процентов. Общественные бизнес-организации предлагают государству на федеральном и региональном уровне брать их под крыло, доращивать до большого бизнеса с помощью преференциальных инструментов.
– Давайте растить национальных и региональных чемпионов бизнеса, – предложил Алексей Баранов, – дело благородное и нужное.
Работа конгресса была разделена на два основных блока: «Промышленность» и «Образование». Эти направления обсуждались участниками в разных форматах на дискуссионных площадках, круглых столах и форсайт-сессиях. Завершили форум форсайт-сессия «Инженеры будущего» и Международная научно-практическая конференция «Производственные технологии будущего: от создания к внедрению», в рамках которых участники конгресса рассмотрели вопросы подготовки кадров, разработки инновационных технологий и развития цифровой экономики.
«Изменения происходят быстро. Мы все учимся жить и работать в динамичном ритме преобразований. Площадки конгресса были нацелены на обмен опытом, изучение нового. За пять лет, прошедшие после первого конгресса, тогда еще носившего региональный статус, нам удалось в разы поднять престиж профессии. Результатом работы стало увеличение конкурса на инженерные специальности в вузах края в полтора раза. Это значит, что цепочка «наука – инженер – промышленность», которая стала девизом нашего конгресса, работает, и на ее базе выстраивается промышленное развитие в стране», – подытожил Вячеслав Шпорт.
На верхнем фото: Вице-президент ГСС «Сухой» Владимир БЛАЩИНСКИЙ.
Фото автора.
Олег КУЛЬГИН.
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