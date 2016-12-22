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15 Июля 2015, 17:14 | Территория

Плановая система в Хабаровском крае работает в новом формате

В современных условиях, когда ушли надежды на всесилие рыночных регуляторов и регионы вынуждены приспосабливаться к нестабильности ситуации в экономике, стратегическое планирование становится незаменимым элементом управленческого процесса. Принят закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации". О специфике федеральной и региональных плановых систем рассказывает Виктор КАЛАШНИКОВ, заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития и внешних связей.

- Виктор Дмитриевич, система долгосрочного планирования развития региона - многоплановый вопрос. Формирование приоритетов в большей степени должно быть основано на ожиданиях жителей. Какие перспективы определены в Хабаровском крае как наиболее важные?

- Формирование приоритетов в большей степени основано на ожиданиях жителей края и на тех перспективах, которые необходимы и важны для развития территории. А иначе в чем их смысл? Однако, обсуждая эту тему, правильнее говорить о задачах комплексного экономического развития, когда необходим не только рост ВВП и налоговой базы. Не менее важен пропорциональный рост всех направлений региональной экономики. Это, к примеру, обеспечивает реализацию стратегических проектов, сбалансированную занятость населения не только в городах, но и в муниципальных районах. Руководство края заботит вся территория региона. Населению необходимо повсеместно обеспечить современные стандарты благополучия - доступность жилья, образования, медицинского обеспечения. Сегодня дальневосточникам нужна уже не просто работа, а профессиональная деятельность, отвечающая всем требованиям охраны труда, достойно оплаченная, гарантирующая пенсионное обеспечение. Главными результатами реализации стратегий должны стать создание новых рабочих мест, повышение качества жизни населения, формирование инфраструктуры, которая обеспечит комфортную среду обитания граждан. Основная формула идейной платформы долгосрочного планирования развития региона выстраивается именно таким образом.

- Как единая система стратегического планирования взаимоувязана с системой территориального и бюджетного планирования? Оказывает ли она влияние на реализацию государственных программ и ФЦП в регионе?

- Безусловно, оказывает. Хочу напомнить, что с началом экономических реформ в России рухнула старая система планирования. Ее часто олицетворяют исключительно с централизованным распределением ресурсов, товаров и благ. Однако нельзя отрицать, что это была мощнейшая система. Сейчас мы живем в условиях рыночной экономики. И уже производителю никто не ставит задачу точно определить объемы производства и рынки сбыта. Регулирует эти вопросы рынок. Такая система работает там, где созданы условия: сформированы зоны расселения, инфраструктура, работают транспорт и энергетика. А вот когда мы говорим о развитии таких территорий, как Дальний Восток, то понимаем, что территории здесь слабо освоены и мало заселены, поэтому рынок сам по себе ничего не сделает. Если довериться только рыночным регуляторам, то, к примеру, в Хабаровском крае все развитие сосредоточится только в региональной столице и в Комсомольске-на-Амуре. Специфика региональных плановых систем и состоит в том, чтобы стимулировать пропорциональное и сбалансированное развитие всего субъекта. Одним из главных принципов является скоординированность принятия на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона.

Что такое Хабаровский край? Это, прежде всего, часть территории Российской Федерации. И здесь, безусловно, есть интересы государства, которые поддерживаются финансово. Например, строительство таких мощных проектов, как ВСТО, газопроводной системы, мощных морских терминалов - это вопросы федерального значения. Страна в силу нового федерального закона «О государственном стратегическом планировании» должна координировать свое развитие. Регионы учитывают, что на их территории предстоит реализация мощных проектов. В Хабаровском крае, например, две железнодорожные магистрали. Одна из них готовится к масштабной модернизации. Это решение президента страны, федерального центра, и мы его в своих планах учитываем. К тому же в крае два городских округа и 18 муниципальных районов, у которых есть свои экономические интересы. Также есть задачи целостного развития Хабаровского края, и региональное правительство планирует перспективы этой территории. Поэтому важнейшей составляющей системы стратегического планирования является многоуровневость. А вот замкнуться она должна решениями бизнеса.

- После многих лет разработки и согласования закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» оставил пространство выбора регионам в создании собственной законодательной базы. Воспользовался ли этим пространством Хабаровский край?

- Хабаровский край и другие регионы Дальнего Востока применяли систему стратегического планирования до появления нового закона. Еще в 2009 году была принята стратегия развития региона до 2025 года. В 2013 году мы перешли на краевые государственные программы, которые 90% расходов регионального бюджета закладывают под определенные задачи и целевые показатели. Однако вся эта система существует раздробленно, в ней нет важной составляющей, которая во времена советского народно-хозяйственного планирования называлась согласованием решений. Есть стратегия Российской Федерации, стратегии края и муниципалитетов. Они станут документами движения вперед, кода будут согласованы между собой. К примеру, мы в крае хотим развивать строительство атомных подводных лодок. А вот на уровне федерации есть мнение, что здесь целесообразнее создавать надводные военные суда, делегировав строительство подлодок Северодвинску. И эти задачи будут обеспечены гособоронзаказом, по линии ФЦП пройдет модернизация предприятий. Такова первая фаза согласования национальных решений. Задача регионов - обеспечить свои заводы кадрами. Тут уже интересы края и государства совпадают.

- Сегодня нельзя не учитывать, что за прошедшее время экономическая ситуация в стране изменилась. Кризис как-то повлиял на общее содержание региональной стратегии, ведь принимается она на долгий срок?

- Изменения, конечно, вносятся. Однако хочу уточнить по поводу кризиса. Считаю, что сегодня более правильно говорить не о кризисе, а о современных очень жестких экономических условиях. Они, безусловно, повышают требования к эффективности принимаемых решений и реализуемым инвестиционным проектам. Когда условия ограничены, финансирование сжато, а процентные ставки высокие, то действовать приходится более ответственно. И когда мы строим прогноз, важно учитывать все эти условия. Если даже ситуация совершенно кризисная, то есть две линии правильного экономического поведения: минимизировать экономические ущербы либо максимизировать выгоды.

- По какому пути пошел Хабаровский край?

- Для нас актуальна максимальная выгода от инвестиций. Впрочем, следует признать, что кризис, если его так называть, ярко выявил структурные перекосы в российской экономике. Мы долго и активно жили за счет нефтяных доходов в ущерб развитию производств, прежде всего перерабатывающих, конкурентоспособных и высокотехнологичных. Избитые фразы, но это объективная реальность.

- Каковы, на ваш взгляд, основные причины снижения производительности труда в российской экономике. Какие тенденции прослеживаются в крае?

- Уже после 2009 года экономика российских регионов, в том числе и экономика Хабаровского края, не имея мощных ресурсов, пришла к дисбалансу. Зарплаты росли, а производительность труда отставала. Был вопрос времени, когда бы этот фактор себя проявил. Теперь нефтяные доходы поджались, доступ к рынку европейских капиталов ограничен. И я уверен, что для страны и регионов это шанс для нового рывка.

Майский указ президента РФ в 2012 году стал серьезной предтечей единого стратегического планирования в России. И там уже были заложены важные решения, способствующие увеличению производительности труда. Продиктовано это в первую очередь необходимостью повышения конкурентоспособности отечественных производителей и экономики страны в целом. Существует еще одна прагматичная основа - решение демографической проблемы. В России сегодня существует дисбаланс трудовых ресурсов, обусловленный старением населения и вымиранием людей трудоспособного возраста. Эта ситуация будет проявляться до 2020 года. Вся страна и Хабаровский край находятся в этих условиях. Демографических резервов очень мало. Опора на ресурсы других стран влечет за собой геополитические риски. Поэтому остается единственный выход - повышать производительность труда. Это общеэкономическая задача, но она может быть достигнута различными путями. Например, нужно повышать капиталоемкость производств, направлять инвестиции в современное оборудование. Актуальны инвестиции в современные методы управления, которые позволяют регламентировать и упорядочить рабочие процессы. 

Елена Широкова.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.

Теги: территория  плановая система 


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