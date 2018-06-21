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На строительство 250 км дорог в Хабаровском крае будет выделено порядка 28,7 млрд рублей
На строительство порядка 250 км дорог в Хабаровском крае за период с 2014 по 2018 годы будет выделено порядка 28,7 млрд рублей, из которых 22,5 млрд рублей предоставит федеральный бюджет и 4,2 млрд рублей - региональная казна. Дополнительный объем работ предусмотрен на восстановление дорожного комплекса региона после масштабного наводнения.
Прошлогодний паводок стал не только виновником экономического ущерба, нанесенного субъекту, но и катализатором к возрождению дорожного хозяйства региона. Сегодня на краевых магистралях полным ходом идут аварийно-восстановительные работы. Как было установлено в ходе планового обследования, только на автодорогах «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре» и «Селихино - Николаевск-на-Амуре» от ЧС пострадал 21 участок. В ходе ремонтных работ специалистам предстоит восстановить порядка 113 км дорожного полотна. На всех участках трасс, подвергшихся затоплению, будет осуществлен подъем грунта.
Перед ремонтом сложных участков дорожного покрытия в первую очередь будут возводиться объезды, поскольку на опорных магистралях края движение не может быть остановлено даже на сутки. Строительство объездных путей начнется в конце марта и займет два-три месяца, после чего специалисты приступят к основным аварийно-восстановительным работам. В настоящее время силами местных и западных проектных организаций изготавливается проектно-сметная документация на все поврежденные участки дорог - данный этап работы будет завершен также к началу лета. По словам начальника КГУ «Хабаровскуправтодор» Захара ГРУЗНОВА, на объектах, находящихся в Ульчском и Николаевском районах, работы велись в течение всей зимы. В настоящее время реконструируется мостовой переход на подъезде к селу Богородскому в районе реки Кенжа - эти мероприятия должны быть закончены до того времени, когда реки вскроются ото льда. Основные восстановительные работы на автодорогах «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» и «Селихино - Николаевск-на-Амуре» будут начаты с наступлением тепла.
Реконструкция региональных дорог после ЧС должна быть завершена до первого ноября 2014 года. В процессе ремонтных работ будет освоено более 2,7 млрд рублей: средства выделены траншами из федерального бюджета, первые два транша уже поступили в край. Помимо междугородних трасс, восстановительные работы затронут внутригородские дороги Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Около половины всех денежных средств будет потрачено на ремонт дорог краевой столицы.
- Только на город Хабаровск пойдет 1,076 млрд рублей в этом году. На эти деньги будут отремонтированы улицы Павла Морозова, Пионерская, Запарина и многие другие. Для нашего города это очень солидная сумма. В процессе реконструкции будут подняты на безопасный уровень все те участки трасс, которые были затоплены во время наводнения. Для выполнения ремонтных работ будут привлекаться серьезные подрядчики, имеющие мощную базу. В целом, у нас есть все необходимые ресурсы и мощности, чтобы справиться с поставленной задачей, поэтому никаких проблем возникнуть не должно, - пояснил Захар Грузнов.
Тем временем край готовится к весеннему паводку: согласно прогнозам синоптиков, уровень воды в бассейне реки Амур может подняться уже в апреле. ФКУ «Дальуправтодор» проводит необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта на дорогах федерального значения. В частности, заготовлены запасы необходимых материалов, готова техника и инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод.
В ближайшем будущем необходимо привести в соответствие с нормативными требованиями около 30% автодорожной инфраструктуры межрегионального и муниципального значения, при том, что плотность автомобильных дорог общего пользования в крае составляет 7,4 км на 1000 квадратных километров территории. Сложившаяся дорожная ситуация может стать помехой экономическому развитию региона, отмечал ранее министр промышленности и транспорта Хабаровского края Владимир БЫЧЕНКО.
Важнейшим событием для развития транспортной инфраструктуры стало окончание строительства моста через Амурскую протоку осенью 2013 года. Объект стоимостью 4,5 млрд рублей соединил не только материк с Большим Уссурийским островом, но и стал связующим звеном для двух соседствующих государств - России и Китая. Открытие движения по мосту позволило властям продолжить реализацию планов развития российской части острова, где в сотрудничестве с иностранным инвестором планируется создать туристско-рекреационный комплекс международного значения.
- Мостовой переход на Большой Уссурийский остров открывает большие перспективы для развития острова, которое будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в создание инфраструктуры на острове. Прошедший паводок скорректировал наши планы, заставил нас несколько изменить проект того, что будет создано на острове. Но общие наши планы остались неизменны. Мы будем развивать этот остров совместно с нашими китайскими партнерами, и открытие данного моста нам в этом поможет, - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.
Благодаря средствам ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» станет возможным завершение трех приоритетных для Хабаровского края проектов дорожного комплекса. До 2018 года планируется закончить строительство и реконструкцию автодороги «Селихино - Николаевск-на-Амуре», протяженностью 605 км, на участках до села Богородского и к 2019 году завершить строительство и реконструкцию автодороги на участках до поселка Герби. В 2014 году продолжатся работы на магистрали «Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын». На текущий год запланировано строительство двух участков дороги, что позволит привести в достойное состояние первую половину трассы и приступить к итоговому возведению оставшейся части полотна, общая протяженность которого должна составить 502,9 км. Завершить строительство трассы власти планируют к 2022 году.
Федеральные деньги позволят также к 2018 году завершить продолжительное строительство автодороги «Хабаровск - Лидога - Ванино», общая длина которой составит 323 км. Работы на автомагистрали ведутся с 1999 года медленными темпами - процесс усложняет горный рельеф трассы. К концу октября 2013 года было сдано 230 км дороги в асфальтобетонном исполнении. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, КГУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» разместило тендер на выполнение работ по строительству очередного участка магистрали. По условиям конкурса максимальная цена контракта на возведение участка дороги протяженностью 11 километров с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре может составить более 1,3 млрд рублей. Выигравшая тендер компания выполнит работы до 25 октября 2015 года. Окончание работ на транспортной артерии позволит ускорить грузопоток в порты Ванино и Советская Гавань.
Перенаправить автомобильный поток в пригороде Хабаровска решено с помощью скоростной магистрали. В конце прошлого года строительные работы начались на участке федеральной трассы М-60 «Уссури». Новая дорога длиной 24 км пройдет в обход четырех поселков Хабаровского района: Сосновка, 24-й км, Корфовский и Чирки. По замыслу проекта, трасса соединит федеральную магистраль и автодорогу в объезд краевой столицы, строительство которой намечено на ближайшее время. Четырехполосная скоростная дорога будет соответствовать всем международным требованиям - допустимая скорость на ней составит 120 км в час. Завершить проект, заказчиком которого стало ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в ДФО», должны в 2016 году - за два года на работы из федерального бюджета поступит около 10 млрд рублей.
Масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры ожидают и жители Хабаровска. Ремонт и строительство городских дорог в 2014 году обойдется муниципальной казне в 1,2 млрд рублей - часть средств будет израсходована на восстановление дорожного покрытия, пострадавшего во время паводка. Планируется расширить до шести полос трассу, проходящую по проспекту 60-летия Октября и связывающую Северный и Южный округа. Запланирована реконструкция на участке улицы Тихоокеанской от улицы Шелеста до Трехгорной, где будет возведен подземный и надземный пешеходный переходы. Капитальный ремонт преобразит улицы Павла Морозова, Шевчука и Пионерская. Осенью должно завершиться строительство дороги по улице Дикопольцева.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
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