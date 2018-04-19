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Большая жизнь Казачьей сопки
Летописцы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода любят сравнивать его строительство с возведением Комсомольска-на-Амуре, прокладкой Байкало-Амурской магистрали, другими выдающимися стройками XX века, а я считаю, что история сооружения и производственной деятельности завода настолько уникальна, что нет смысла искать каких-то аналогов. Она такая, какой больше нет ни у одного российского предприятия.
И в то же время, летопись завода представляет собой типичный срез современной истории нашего государства: романтику ударных строек молодой Страны Советов, сталинские репрессии, войну, годы послевоенного восстановления, развал СССР, становление новой России. Так же органично предприятие вписано и в 160-летнюю историю Хабаровска.
Решение о строительстве завода было принято в 1930 году Советом Труда и Обороны СССР. В Дальневосточном крае разворачивалась индустриализация, требовалось все больше топлива для автомобилей, тракторов, самолетов, кораблей и котельных, и региону как воздух нужны были собственные нефтепродукты. Находившийся в географическом центре региона Хабаровск подходил для этой цели как нельзя лучше.
Что нам стоит завод построить
К строительству приступили в духе того времени: без проектно-изыскательских работ и подготовки материально-технической базы. Начальник строительства, названного «Нефтестроем», Николай ПЕТРОВ принимал участие в выборе места строительства нефтеперегонного завода. В качестве месторасположения была выбрана Казачья сопка, находящаяся на окраине Хабаровска, но вблизи Амура, что имело большое значение. Ведь нефть планировалось возить баржами с сахалинских нефтепромыслов. Первыми сооружениями стали бараки - жилье для строителей и будущих работников. Спецкор краевой газеты «Тихоокеанская звезда» Аркадий ГАЙДАР написал об этом строительстве очерк «Бензин. Керосин. Лигроин». По ходу строительства решали кадровый вопрос, набирая работников по всей округе и завозя их из западных и центральных районов страны. Несмотря на то, что на ударную стройку ехали добровольцы со всей страны, это была в основном молодежь. Строителей с квалификацией не хватало. Проблему с профессионалами, которые могли бы поднимать цеха и монтировать оборудование, решил командующий Дальневосточной армией маршал Василий БЛЮХЕР. По его приказу в Калуге был сформирован военно-строительный батальон, который состоял из четырех рот квалифицированных строителей и монтажников, оснащенных необходимой техникой. Батальон прибыл на Амур в конце 1933 года, и стройка ожила. Военные строители вели земляные работы, возводили стены установки, монтировали оборудование, передавали свои навыки местным работникам.
В 1934 году заводу было присвоено имя наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе.
5 августа 1935 года была запущена крекинговая установка системы «Винклер-Коха» - третья в СССР, и первый директор завода Алексей ПАЙГАЧЕВ доложил крайкому КПСС о пуске первенца нефтепереработки на Дальнем Востоке. Вдумайтесь, какие люди вписали свои имена в заводскую летопись: прославленный полководец Блюхер и замечательный писатель Гайдар! Они как будто благословили коллектив на большую судьбу, которая у него состоялась.
От лигроина до ГринЭКО
Предприятие за свою историю прошло четыре больших реконструкции. В 1938 - 40 годах под руководством главного инженера Павла ДЕРЕВИЦКОГО были ликвидированы ошибки, допущенные при проектировании и строительстве завода. Как итог, к началу войны предприятие увеличило выпуск продукции в 2,5 раза.
В 1950 году Хабаровский НПЗ перевели с сахалинской нефти на башкирскую, которая поступала по железной дороге, и началась вторая модернизация предприятия. До этого нефть доставляли баржами и перерабатывали лишь в период навигации на Амуре, а в зимние месяцы занимались ремонтом оборудования. Реконструкция завершилась в 1956 году. Тогда были запущены блок стабилизации крекинг-бензинов и установка по очистке сжиженного бытового газа, в результате чего началась газификация Хабаровска, преобразившая быт горожан.
Третий этап перестройки предприятия пришелся на 1969-73 годы. За четыре года заводчане ввели в эксплуатацию в два раза больше производственных объектов, чем за все предыдущее время, а выпуск продукции увеличился вдвое. За заслуги перед страной Хабаровский НПЗ в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Четвертая модернизация началась в 2000 году, состояла из двух этапов, и завершилась в 2015-м. Ее результаты можно видеть воочию, завод стал одним из самых современных среди нефтеперерабатывающих предприятий России. Кроме глобальных реконструкций, постоянно производилось усовершенствование оборудования, замена морально устаревших или технически износившихся установок на современные. Поэтому, если посмотреть на этапы технического перевооружения предприятия ретроспективно, то взгляду предстанет масштабный путь.
Вспомним, первой продукцией завода были автобензин, тракторный керосин (лигроин), мазут. Сейчас мы говорим о моторном топливе стандарта Евро-5, фирменной марке ГринЭКО, большой линейке самых разных нефтепродуктов и объемах выпуска продукции до 5 миллионов тонн в год. Обеспечение завода сырьем происходит по трубопроводу. Для нефтепереработки это - как для авиации путь от аэропланов до космических аппаратов.
Вставай, страна огромная
В истории завода есть особенные периоды, когда вместе со всей страной нужно было выстоять и победить.
Не обошли стороной заводской коллектив репрессии. «Известны имена почти 60 сотрудников, арестованных по надуманным обвинениям, они отбывали сроки в лагерях или были расстреляны, - рассказывает хранитель фондов заводского музея Татьяна НЕСТЕРОВА. - Расстреляли, в том числе, первого начальника строительства Николая Петрова, главного инженера Павла ДЕРЕВИЦКОГО, умер после допросов в тюрьме начальник цеха Александр ДОНЦОВ. Сегодня все репрессированные реабилитированы».
Самый драматичный период - Великая Отечественная Война. В первый год войны ушли на фронт 213 человек - это почти каждый пятый работающий на хабаровском заводе, а планы никто не отменял, их, наоборот, только увеличивали. Люди недоедали, недосыпали, но за годы войны увеличили производство в 3,5 раза по сравнению с 1935 годом. На место мужей и отцов встали женщины и дети. При заводе открыли ремесленное училище - для подготовки слесарей, прибористов, операторов и лаборантов. Это были 13-15-летние девочки и мальчики. Подростки первые полдня изучали азы ремесла, а во второй половине проходили практику на рабочих местах.
В октябре 1941 года перед предприятием поставили задачу освоить выпуск боевой спецпродукции: пробок для ручных гранат, мин, авиабомб, артснарядов и изоляционного лака - средства для смазки внутри корпусов боевых снарядов. Это - работа с токсичными материалами. Но никто не роптал. «Некоторые штамповщицы падали у станка в обмороки, но поднимались - и снова за работу. За такой труд при жизни надо ставить памятники», - написала в своих воспоминаниях мастер цеха боевой продукции Мария ПЕТРЕНКО.
Еще одно испытание обрушилось на коллектив после развала СССР, который горько аукнулся для хабаровской промышленности. Многие предприятия перестали существовать, а Хабаровский НПЗ выстоял. «У каждого поколения заводчан - своя миссия, свои задачи, - написала об этом периоде заместитель гендиректора по экономическим вопросам (1992 - 2008 годы) Любовь БАРОН. - На нашу долю выпало серьезное испытание: сохранить завод, не допустить его закрытия в тяжелейшие годы безденежья, развала предприятий и краха экономики. И выстояли мы, конечно, благодаря сплоченной команде. На заводе у руля всегда были ответственные, порядочные, грамотные и любящие предприятие руководители».
В 1995 году завод получил международную премию за выживание в сложных условиях экономического спада - «Факел Бирмингема». Причем на Хабаровском НПЗ не только сохранили производство, но и не избавились от «социалки», хотя это происходило повсеместно. Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам АО «ННК - Хабаровский НПЗ» Ангелина ИВАШИНА рассказала, что при заводе работают Дом культуры, детский сад. Администрация предприятия компенсирует большую часть затрат на содержание детей в детском саду, частично оплачивает детям сотрудников путевки в лагеря отдыха. Работникам завода также частично оплачивается санаторно-курортное лечение.
Героев помнит завод
Помните знаменитые строчки Маяковского: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей»? Я без натяжки отношу их и к коллективу Хабаровского НПЗ. Первостроители стояли по пояс в воде, когда рыли котлованы для первых домов. Менеджеры работали круглосуточно, вытаскивая предприятие из ямы постперестроечного хаоса. Примеров сотни. Я с замиранием сердца захожу в заводской музей, потому что там - все об этом. Каждый экспонат дышит историей, за каждым - человеческая судьба.
Взять хотя бы бывшего хранителя фондов заводского музея Аэлиту КОСИЦИНУ, которая, к сожалению, уже ушла из жизни, но как много она оставила после себя! Она родилась в 1929 году, детство ее пришлось на войну, подростком работала в тылу. В 1953 году устроилась на нефтеперерабатывающий завод и прошла путь от рядового инженера до начальника проектно-конструкторского отдела, долго возглавляла заводскую организацию ветеранов. Многие годы являлась хранителем фондов заводского музея трудовой и боевой славы. Аэлита Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне», занесена в Книгу Почета Хабаровского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Большой след в истории коллектива оставил Леонид КУДРЯВЦЕВ. Этот человек практически всю жизнь посвятил предприятию, но главное, что он сделал - составил список всех заводчан, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. На основе его данных оформлена экспозиция заводского музея, посвященная фронтовому периоду. В ней представлены боевые награды, письма с фронта, фотографии, награды.
В музейных фондах хранится информация о заводском поэте Михаиле МУЩЕНКО, который сначала был работником «Нефтестроя», а потом трудился на заводе. Вот его строки о той романтическо-героической поре:
Мы землю копали, кайлили вручную,
Мотаясь за тачкой, возили в отвал…
И вырос завод, - красоту трудовую
Я здесь в заводском коллективе познал!
Хабаровский НПЗ гордится своими трудовыми династиями. Одна из самых многочисленных - АРТЕМЕНКО - ВОРОНЕНКО. К сегодняшнему дню общий заводской стаж семьи превышает 435 лет. Запись о работе на предприятии имеют 24 представителя этой династии. Члены династия ТИМИРГАЛЕЕВЫХ проработали на заводе в совокупности около 260 лет, представители династии ВОРОБЬЕВЫХ - КУПЦОВЫХ - свыше 240 лет, а одиннадцать членов династии КУЗНЕЦОВЫХ - СОЛОДОВНИКОВЫХ - ОКОМЕЛЬЧЕНКО имеют общий стаж 282 года. И подобных династий на заводе - около пятидесяти.
Мастера «золотые руки»
Трудовые традиции хабаровские нефтепереработчики бережно передают из поколения в поколение. И как не сказать о том, что в год 160-летия Хабаровска свои юбилеи отмечают два подразделения нефтеперерабатывающего завода. Старейший цех № 5, товарно-сырьевой, празднует свое 75-летие. Он - как будто мостик из прошлого. В далекие 30-е получал нефть на баржах, потом сливал ее из железнодорожных цистерн, а сейчас получает по трубопроводу.
Самому молодому цеху № 15, гидрогенизационных процессов, в этом году исполняется пять лет. Цех был рожден в ходе последней реконструкции и представляет собой детище нового времени, продукт самых современных технологий переработки нефти. На примере этих двух коллективов прослеживается весь большой путь предприятия, которое живет одной жизнью с родным Хабаровском. Город давно уже поглотил Казачью сопку, и завод плотно вписан в жилые кварталы. Это заставляет коллектив максимально заботиться о безопасности производства и экологии.
Хабаровский НПЗ - постоянный участник городских и всероссийских конкурсов. В 2017 году прошло награждение дипломами победителей и призеров краевого этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». По итогам конкурса АО «ННК- Хабаровский НПЗ» присвоено:
1-е место в номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».
2-е место в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».
По номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» АО «Хабаровский НПЗ» выдвинуто на федеральный уровень проведения конкурса.
В 2017 году АО «ННК-Хабаровский НПЗ» победило в городском смотре-конкурсе в номинации «Лучшее промышленное предприятие по основным показателям производственной и финансово-экономической деятельности» по первой группе предприятий.
С самого начала проведения конкурса «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей промышленных предприятий и организаций Хабаровска, завод принимает в нем участие и постоянно занимает призовые места. В 2017 году награды и дипломы получили девять заводчан. Среди них - столяр Константин МАСЛОВ, электрик Василий МАРТЬЯНОВ, токари Юрий КОВАЛЕВ и Максим МИСАНОВ, сварщики Иван АФИНШАКОВ и Андрей САНДУЛ. Город отметил также активного участника жюри, заместителя главного механика Александра САРЫГИНА.
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод - один из флагманов промышленности на Дальнем Востоке России. На предприятии создано около 1 300 рабочих мест, оно является крупным налогоплательщиком и располагает развитой социальной сферой. Его мощности рассчитаны на переработку 5 млн тонн нефти в год. В 2015 году на предприятии завершена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлива класса Евро-5 и снизить нагрузку на окружающую среду. Продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - подытожил рассказ о предприятии генеральный директор АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Филипп КАРПЕКО.
Фото предоставлены пресс-службой «ННК-ХНПЗ».
Олег КУЛЬГИН.
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Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
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