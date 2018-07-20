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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 16:52 |
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Бизнес-окно в АТР
Если начать отчет об этом мероприятии с того, что на нем было подписано 11 международных контрактов на экспорт продукции хабаровских производителей, то цифра не до конца отразит масштаб события. Обязательно нужно добавить, что на форум приехали делегации из 11 стран АТР общей численностью около 450 человек.
Общую представительность проекту придало активное участие амурских предпринимателей, счет которых шел на тысячи. С учетом проведения на смежных площадках региональной выставки-ярмарки «Наш выбор - 27» и выездного заседания Парламентской ассоциации Дальнего Востока и Сибири, которое прошло на набережной Амура, событие приобрело статус реально значимого международного форума.
Задали тон форуму губернаторы Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, которые открыли его в довольно непринужденной обстановке. Чувствовалось, что оба региональных лидера придают большое значение форуму, и в то же время было видно, что губернаторы находятся в постоянном контакте и между ним установились доверительные личные отношения.
Впрочем, и состав китайской делегации также свидетельствовал об этом. В Хабаровск приехало 173 представителя китайского бизнеса и местных властей. На форуме был развернут павильон провинции Хэйлунцзян. К месту будет напомнить, что 26 человек приехало из Японии, 14 - из Республики Корея, по четыре представляли США и Республику Беларусь, по три - КНДР и Монголию, и два - Индию. По одному представителю прислали Малайзия и Вьетнам.
«Здесь собрались сотни бизнесменов из разных стран, которые настроены на развитие двусторонних связей, на заключение новых контрактов. Мы рассчитываем, что наши предприниматели ближе узнают друг друга. В эти дни будет подписано более десятка различных соглашений. Все это направлено на улучшение жизни наших граждан, улучшение делового климата», - отметил Вячеслав Шпорт.
«Я поздравляю всех с открытием Дней международного бизнеса. Власти провинции Хэйлунцзян прилагают все усилия для расширения сотрудничества с Хабаровским краем. Желаю всем участникам выставки успеха и новых перспектив в бизнесе», - сказал Ван Вэньтао.
Губернаторы Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян осмотрели стенды участников выставки и ознакомились с их продукцией. Затем почетные гости отправились в «Дом переговоров», где состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между российской «BM Group» и китайской международной компанией «Сун Линь».
Инвесторы планируют вложить средства в строительство совместного деревоперерабатывающего предприятия в Солнечном районе. Сроки реализации проекта - 2018-2023 годы. Продукция глубокой переработки будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Китай. Также Вячеслав Шпорт и Ван Вэньтао побывали на борту пассажирского судна «70 лет Победы», глава Хабаровского края рассказал своему китайскому коллеге об особенностях теплохода и обсудил с ним возможность поставок судов такого класса в КНР.
Основные мероприятия форума проходили на площадке легкоатлетического манежа в парке имени Ленина в Хабаровске. Здесь были развернуты многочисленные экспоместа как представителей хабаровского бизнеса, так и гостей из стран АТР. Были представлены судо- и авиастроение, добыча и переработка полезных ископаемых, морских ресурсов, деревообработка, туристическая отрасль, торговля, инновационные предприятия, правительственная инфраструктура, созданная для поддержки бизнеса, администрации ТОРов и СВП.
Заместитель гендиректора Агентства инвестиций и развития Хабаровского края Андрей СУХОРУКОВ в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал, что в регионе создана полная инфраструктура поддержки бизнеса, которую возглавляет проектный офис. По его словам, за последние три года увеличилась поддержка малого и среднего бизнеса за счет предоставления выгодных кредитов, сокращения административных процедур, адресной поддержки предпринимателей и других конкретных мер. Результатом этой работы стало 18-е место края в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.
- За год регион поднялся на 22 позиции в национальном рейтинге инвестклимата АСИ. Губернатор поставил задачу войти в первую десятку, чему в немалой степени служат такие мероприятия, как сегодняшнее. Наше агентство принимает активное участие в этом форуме. Мы открыли здесь стенд, на котором презентуем наше агентство, - отметил Андрей Сухоруков.
Свою продукцию в легкоатлетическом манеже представила «Русская электромобильная компания», которая намерена развернуть на Дальнем Востоке производство электромобилей, источников питания для них и сеть зарядных станций. По словам менеджера этой компании, наработки уже есть, и в близкой перспективе рынок узнает о них. А уже совсем скоро несколько зарядных станций для электромобилей будут открыты в Хабаровске и Владивостоке. Но для успешной реализации проекта компании нужны партнеры, обладающие необходимыми технологиями. С целью их поисков компания и решила участвовать в Днях международного бизнеса.
Высоко оценил уровень организации Дней международного сотрудничества председатель китайской компании из города Цзямусы «Цзясин пластиковая группа», продукция которой также была представлена на стенде в манеже, Чан Цзясин. Он рассказал, что компания ищет партнеров на Дальнем Востоке России, с которыми можно было бы не только наладить торговые отношения, но и развернуть родственное производство, например, в Хабаровске.
Со своей стороны, партнеров в странах АТР ищет ООО «Восточный рыбокомбинат», который ведет деятельность на нижнем Амуре. По словам помощника генерального директора этой компании, в июле 2016 года на базе старейшего рыбоперерабатывающего предприятия в селе Чныррах Николаевского района был запущен новый завод по переработке рыбы, являющийся одним из крупнейших в регионе. У компании есть свой флот и квоты на добычу рыбы.
«В целом, наши международные партнеры и российские участники оценили экспортный форум как «продуктивный» с точки зрения организации и качественного наполнения необходимым контентом. В ходе переговоров в течение уже первого дня было достигнуто соглашение о заключении трех экспортных контрактов. Всего же, по итогам Дней, мы ожидаем заключение порядка 11 подобных сделок», - рассказал министр международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслав ДИАНОВ.
Программа Дней, состоявшихся 10 - 12 июня, оказалась насыщенной событиями. 10 июня прошли переговоры бизнесменов из 5 стран-участниц с заинтересованными предпринимателями из Хабаровского края. 11 июня в Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края для иностранных делегатов состоялась презентация экспортного, инвестиционного и туристического потенциала региона. Параллельно с этим событием в Легкоатлетическом манеже была развернута образовательная программа для местных предпринимателей.
Слушателям рассказали истории успешных стартапов, познакомили с особенностями коммуникаций и веб-индустрии в странах АТР. Прошел курс «молодого бойца» по работе с китайскими экспортерами. Участников мероприятия посвятили в особенности проектного менеджмента, финансовых расчетов и ведения бухгалтерии с зарубежными партнерами. 12 июня были официально подведены итоги форума, а также оглашен доклад Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА) «Состояние и перспективы развития экспорта Хабаровского края».
По оценке экспертов КОТРА, у экономики Хабаровского края есть ряд преимуществ. Среди них - богатые лесные и минеральные ресурсы, развитое авиа- и судостроение. Слабые стороны - низкая плотность населения, недостаточно развитая транспортная инфраструктура, монопсония импортеров - высокая зависимость от экспорта в Китай. При этом, южнокорейские аналитики КОТРА рекомендуют властям и бизнесу региона наращивать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью и сделать упор на деревообработку. А именно - создать условия для усиления технологической базы, развить конкурентоспособность в этой сфере, а в области сбыта обратить внимание на страны АТЭС.
«Сегодня для нас крайне важен опыт Республики Корея как крупнейшего мирового экспортера, который не обладает минеральными ресурсами, - отметил в своем выступлении заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр экономического развития края Виктор КАЛАШНИКОВ. - В итоговом отчете КОТРА мы увидели ряд применимых для наших условий нововведений. Вскоре мы получим от наших корейских партнеров заключительный вариант отчета по нашей территории и рассмотрим его на расширенном заседании экспортного совета при губернаторе края».
Фото автора, пресс-службы правительства Хабаровского края.
Александр Салков.
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