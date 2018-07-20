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17 Июля 2018, 17:00 | Территория |

В Ракитное потянулись переселенцы

Жизнь в селе Ракитном изменилась сразу после того, как оно вошло в ТОР "Хабаровск" площадкой с одноименным названием. В январе 2018 года здесь началось строительство инфраструктуры для резидентов.

Ведется сооружение системы водоотведения и водоснабжения, строится административно-бытовой комплекс, очистные сооружения и другие здания производственной инфраструктуры. Активно ведется сооружение линии электропередачи и новой подстанции. Работы разбиты на два этапа и должны завершиться в декабре нынешнего года.

«Работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов. К настоящему времени мы заключили договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и там, где необходимо, - тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы», - рассказали «Дальневосточному капиталу» в АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

После создания инфраструктуры на площадке ТОР «Ракитное» будут запущены новые предприятия по производству полиэтиленовых труб, профильного проката и металлических изделий, переработке и восстановлению автомобильных шин, переработке сельскохозяйственной продукции. Общий объем заявленных инвестиций составляет более 7 млрд рублей, будет создано более 800 новых рабочих мест.

Самый масштабный проект площадки - животноводческий комплекс «СКИФ- Агро». Это один из крупнейших в сельхозотрасли Хабаровского края проект, стоимостью 2,2 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию животноводческий комплекс будет ежегодно производить по 5,2 тысячи тонн мяса.

В этом году «Скиф-Агро-ДВ» планирует завершить первую очередь. Будут сданы пять корпусов зданий репродуктора. В них поместят 1240 свиней, которых доставят из Канады. Пойти на столь внушительные затраты, по словам генерального директора группы компаний «Скиф» Андрея ЖЖЕНЫХ, заставило отсутствии в России здорового племенного стада. При этом открытие на территории комплекса зоны таможенного контроля позволяет значительно ускорить процедуры таможенного оформления и возврата НДС.

«Мы получили 6,7 тысяч га в Вяземском и Хабаровском районах, нам нужно еще около трех тысяч гектаров для обеспечения стабильной кормовой базы. Важной задачей является подключение к очистным сооружениям, которые строятся на площадке. Сливать отходы нельзя, так они пойдут в местные речки, а затем в Амур. Этот вопрос надо решать. Также важно прояснить, получится ли у нашей компании возмещать НДС в ускоренном порядке. Сейчас срок рассмотрения заявления в налоговой - не менее 3 месяцев, а нам нужны эти деньги срочно для погашения кредита», - рассказал Андрей Жженых (на верхнем фото).

Он сообщил, что сейчас подбирает коллектив для работы на новом сельхозпредприятии: зоотехников, агрономов, других специалистов. Часть из них переедет из других мест. Так что, как видим, в Ракитное потянулись переселенцы, и это вселяет оптимизм.

Полностью проект строительства свиноводческого комплекса должен быть реализован к 2019 году. Он предусматривает строительство репродуктора, элеватора, комбикормового завода, трех газовых котельных и другой сопутствующей инфраструктуры. Новый комплекс даст Хабаровскому краю 165 новых рабочих мест.

Продукцию «СКИФ-Агро» хорошо знают потребители Хабаровского края. В торговой сети широко представлены колбасные изделия и мясные полуфабрикаты под ее логотипом. Производственная база компании находилась в Якутии, но в связи с расширением рынков сбыта потребовалось увеличение количества сырья, поэтому и было принято решение перенести производственную базу холдинга в Хабаровский край.

«Инвестиционный проект «Скиф- Агро-ДВ» для нашего региона приоритетный, - говорит губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - Компания выполняет все работы по графику. В свою очередь, мы тоже стараемся оказывать им максимальную поддержку. Инвестор обозначил круг важных вопросов, каждый из них мы оперативно отработаем. В итоге, после запуска компания наполнит наш рынок местной свининой».

 


 


Фото Валерия СПИДЛЕНА.

Иван САВЕЛЬЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год. 

Теги: ТОР Хабаровск  Ракитное  строительство 


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