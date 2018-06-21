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17 Июля 2018, 17:15 | Территория |

Встретимся на Набережной

В Комсомольске-на-Амуре полным ходом идет реконструкция городской набережной, которая началась осенью 2017 года. Главные усилия строителей сейчас направлены на укрепление берега трубошпунтом.

Эта уникальная технология впервые применена в Хабаровском крае. Трубошпунт отличается высокой прочностью, надежностью, простотой и скоростью монтажа.

С целью проведения реконструкции набережной Города Юности правительство Хабаровского края учредило краевое государственное бюджетное учреждение (КГБУ) «Комсомольская-на-Амуре набережная». Как сообщил журналу «Дальневосточный капитал» руководитель КГБУ Олег ЧУРСИН, проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ и полностью готов к реализации. 

Генподрядчиком выступает ООО «Больверк», которое выиграло конкурс на проведения строительных работ, предложив лучшую цену и гарантировав высокое качество работ.

Досье «Дальневосточного капитала»: Общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета, срок строительных работ рассчитан до 2020 года. В 2017 году на реконструкцию набережной Города Юности было выделено 437 млн рублей, из них 400 млн рублей направил федеральный центр и 37 млн рублей - краевой бюджет. Планируемая сумма инвестиций на 2018 год - в два раза больше.
 

- Работы ведутся с опережением графика. Строители демонтировали железобетонные конструкции старой набережной, ведут берегоукрепление, на территории пешеходной зоны выложили новую плитку и установили световые опоры. Вдоль берега на начало июня было забито 360 свай, а всего в рамках реализации проекта надо забить 676 штук, - отметил Олег Чурсин.

Общая протяженность объекта - почти три километра. Проект предполагает монтаж гидрозащитного сооружения вдоль береговой линии, обустройство прогулочных дорожек, выходов к воде на участке от лодочной станции до причала речного порта, смотровой площадки. Также запланировано благоустройство зон озеленения, центрального пляжа, зимнего катка и строительство семи площадок для спортивного отдыха горожан.

В ходе работ проект дополнился с учетом предложений горожан. В частности, на набережной появится пешеходный фонтанный комплекс. «Изначально его строительство не предусматривалось проектом, однако комсомольчане, которые увидели подобный фонтан на набережной Хабаровска, попросили установить такой же у себя. Предложение рассмотрено заказчиком и внесено в план реконструкции», - сообщили «Дальневосточному капиталу» в орготделе КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур». Пешеходный фонтан диаметром 34 метра установят на смотровой площадке напротив автовокзала. 

Также по инициативе местных жителей на набережной установят истребитель и рубку подводной лодки, произведенные на предприятиях Комсомольска-на-Амуре. Как сообщил глава города Андрей КЛИМОВ, власти договорились об этом с авиационным и судостроительным заводами. Рубка АПЛ станет еще и мемориальным комплексом морякам-подводникам и комсомольским корабелам.

В этом году проект реконструкции набережной в Комсомольске усилился проектом туристического рекреационного комплекса «Комсомольский», который включен в федеральную программу развития туризма и будет финансироваться из госбюджета с участием денег инвесторов. Общая стоимость проекта составляет почти 5 млрд рублей. Он разбит на пять субкластеров: «Центральный», «Авиационный», «Холдоми», «Ключевая сопка» и «Силинский парк». 

Основное количество объектов будет построено в рамках «Центрального» субкластера, который прилегает к набережной Комсомольска-на-Амуре. В их числе - физкультурно-оздоровительный комплекс, модернизация Центра водного туризма со стоянкой для яхт и маломерных судов, Центр отдыха и развлечений с аквапарком, новые музейный и гостиничный комплексы и выставочный центр «Конгресс-холл».

Проект реконструкции набережной Комсомольска-на- Амуре входит в долгосрочный план социально-экономического развития города, разработанный по поручению Президента страны и утвержденный Правительством РФ. В правительстве Хабаровского края проект курирует заместитель председателя правительства Аркадий МКРТЫЧЕВ, который осуществлял общее руководство реконструкции набережной и прилегающего к ней парка в Хабаровске.

- В ходе реконструкции Комсомольской набережной будет использован опыт работы в Хабаровске, - рассказывает Аркадий Мкртычев, - мы возьмем самое лучшее и преумножим. 


Фото предоставлено пресс-службой г. Комсомольска-на-Амуре

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год. 

Теги: турбошпунт  Комсомольск-на-Амуре  реконструкция 


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