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Пять центров роста Чегдомына
Деловые делегации под эгидой министерства экономического развития зачастили туда со второй половины прошлого года и выдали на-гора детальный анализ ситуации в этом городе и предложения по его реанимированию. Главным из них явилось создание «проектного офиса» по реализации проекта «Большой Чегдомын», который курирует заместитель председателя правительства Хабаровского края - министра экономического развития края Виктора КАЛАШНИКОВА. Этот офис аккумулировал наработки и предложения специалистов управлений министерства, администрации Верхнебуреинского района и бизнеса, и вот что получилось на выходе.
В агломерацию «Большой Чегдомын», с населением чуть более 19 тысяч человек, помимо самого райцентра, входят другие поселки Верхнебуреинского района: Ургал, Усть-Ургал и Новый Ургал. Усилия членов «Проектного офиса», который возглавляет глава Верхнебуреинского района Петр ТИТКОВ, направлены на создание комфортного пространства для их жизни.
«Проектный офис» работает по пяти основным направлениям: развитие городской инфраструктуры, малого предпринимательства, расширение промышленной зоны, повышение транспортной доступности и подготовка кадров для местных предприятий. Определены ресурсы для их реализации - федеральные, краевые, муниципальные, внебюджетные, обозначена роль населения в проекте.
В рамках проекта планируется построить плавательный бассейн, новое жилье, обустроить придомовые территории, реконструировать городское пространство, системы тепло- и водоснабжения, уличной дорожной сети. Большое внимание будет уделено поддержке малого бизнеса, ведь только неудовлетворенный спрос в сфере услуг и общественного питания в Чегдомыне оценивается в 1,5 млрд рублей в год.
Уже есть заинтересованные инвесторы, которые готовы открыть в Чегдомыне новые производства, а также вкладываться в объекты инфраструктуры и городское пространство. Идет работа по формированию бизнес-навигатора для Верхнебуреинского района.
Советник генерального директора некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Дмитрий СМОЛЬКОВ подчеркнул, что муниципалитеты «Большого Чегдомына» должны активно работать вместе с властями края по реализации плана социально-экономического развития моногорода.
Сегодня можно подвести промежуточные итоги реализации проекта «Большой Чегдомын». Одним из первых в Хабаровском крае здесь был открыт МФЦ для бизнеса. Заместитель министра экономического развития края по развитию предпринимательства и рынков Иван ЗАГОРСКИЙ рассказал, что в одном месте теперь сосредоточен весь комплекс необходимых услуг для предпринимателей. Для моногорода, по словам замминистра, это — прорывное решение.
Градообразующее предприятие территории - АО «Ургальуголь» - ввело в 2017 году более 12 тысяч квадратных метров жилья. Предприятием построен местный аэродром, благодаря чему открыто авиасообщение с Хабаровском. Новым оборудованием на средства угольщиков оснащен местный техникум по подготовке кадров для горнодобывающей промышленности.
Но это только начало создания большой инфраструктуры для северного бизнеса. Власти Хабаровского края рассчитывают в 2018 году получить положительное заключение по созданию новой территории опережающего развития (ТОР) в Верхнебуреинском районе.
Результатом проекта «Большой Чегдомын» должен стать рост численности населения на 5 тыс. человек. Для жителей агломерации будет создано свыше 2500 новых рабочих мест. Доля малого бизнеса в структуре экономики возрастет до 12 %, в первую очередь, за счет производственных бизнесов и бытовых сервисов.
Фото Александра МЕЧИКА
Иван САВЕЛЬЕВ.
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