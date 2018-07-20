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17 Июля 2018, 13:00 | Территория |

Узнаваемый бренд региона

В Хабаровском крае продвигают товарный знак "Наш выбор 27"

Когда Николай КРЕЦУ предложил организовать в Хабаровске выставку-ярмарку «Наш выбор 27», мало кто представлял, в мероприятие какого масштаба она выльется уже через три года. Но тогда еще председатель комитета, а нынче министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу верил в актуальность и перспективность идеи. Проблема лежала на поверхности. Продукция сельхозпроизводителей Амурской области, например, была на 15-25% дешевле, чем хабаровских. Мясная и колбасная продукция из Приморья - дешевле в среднем на 15%. Они теснили местных производителей на рынке, и нужно было предпринимать что-то кардинальное.

Проект сразу поддержал губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, но наполнил его новым содержанием. Выставка-ярмарка, по его мнению, должна была стать локомотивом для продвижения товарного знака «Наш выбор 27» в повседневной деятельности правительства региона, превратиться в его бренд не только на внутрироссийском, но и на международном уровне. В качестве первого шага были проведены переговоры с владельцами торговых сетей о выделении специального места на полках магазинов с логотипом «Наш выбор 27», местным производителям стала оказываться более существенная грантовая поддержка. Бренд шагнул дальше. Товарный знак уже получил одобрение в Роспатенте и сейчас проходит международную регистрацию.

«Торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность по совокупным объемам налоговой отдачи в региональный бюджет находятся на втором месте. Это значит, что от создания условий для развития отрасли напрямую зависит благосостояние Хабаровского края и его жителей, обеспечение продовольственной безопасности», - отметил Вячеслав ШПОРТ.

В марте этого года состоялся Всероссийский форум сельхозпроизводителей, в ходе которого российский Дальний Восток с его выходами на динамично развивающийся азиатский рынок был определен в качестве ключевого направления. По мнению его участников, изделия, произведенные в регионе, можно с минимальными транспортными издержками поставлять в Китай, Японию, Корею, другие страны АТР, рынок которых нуждается в качественной и экологически чистой продукции.

В Хабаровском крае активно включились в реализацию этих решений. Изменение внутрироссийского экономического вектора сразу почувствовали зарубежные соседи Хабаровского края, и выставка-ярмарка «Наш выбор 27» в этом году приобрела международный масштаб. Из соседних провинций Китая в Хабаровск приехала делегация в составе почти 400 человек. Посмотреть было на что.

Гвоздем ярмарки стала амурская уха, которую приготовил лично губернатор Вячеслав Шпорт с помощью 15 лучших шеф-поваров края. Несколько видов местной рыбы (касатка, карась, сазан, верхогляд, щука) предоставил «Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс». Сам губернатор и угощал пришедших на уху гостей. Хабаровчанам нравится эта затея, поэтому к чану с ухой выстроилась большущая очередь, но никто не остался в обиде.

Досье «Дальневосточного капитала»: По информации министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, в выставке-ярмарке приняли участие 94 производителя Хабаровского края, 25 ресторанов и 6 производителей из других регионов России. Предприниматели открыли 183 торговых места - это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. За два дня работы ее посетили более 200 тысяч человек, а производители и рестораторы реализовали продукции на 18,1 млн рублей.

 


 

 

 

 

 

 

 

На этой выставке было роздано 16520 порций ухи, это - неофициальный рекорд. В прошлом году, когда Хабаровский край попал в книгу рекордов России, разлили 15 тысяч порций. Губернатор провинции Хэйлунцзян ВАНЬ Вэньтао попробовал приготовленную коллегой уху одним из первых и не смог удержаться от похвалы: «В Китае рыбаки тоже готовят что-то похожее, мы называем это блюдо рыбный суп, но признаюсь, что у вашей ухи вкус абсолютно другой. Очень вкусно!».

Во второй день ярмарки пришедших угощали уже хабаровские рестораторы - на площадке, где варили амурскую уху, развернулся фестиваль «Кухни народов мира», который открыл председатель законодательной думы Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ. На фестивале жители смогли попробовать более 80 блюд от 14 кухонь мира, среди которых были итальянская, японская, корейская, китайская, нанайская, узбекская, одесская, дальневосточная и другие. В огромной печи, например, прямо на набережной испекли осетинские пироги, а повара ресторана «Самарканд» приготовили плов в казане объемом 300 килограммов (3 тысячи порций). Такое количество плова также впервые было сделано в Хабаровске.

В этот день рядом продавались американские бургеры, бурятские манты, японские роллы. Сотрудники кафе традиционной японской «Сушиоки» угощали роллами. «Конечно, их вкус не совсем такой, какой непосредственно в Японии, но мы стараемся сделать их по старинным рецептам, и посетителям нравится. В наше кафе люди ходят также поесть суши, сашими, японские салаты и супчики», - рассказали корреспонденту ДВК менеджеры торговой точки, а присутствовавшие рядом клиенты подтвердили правоту их слов.

Досье «Дальневосточного капитала»: На выставке-ярмарке «Наш выбор 27» было роздано 16520 порций ухи, что является неофициальным рекордом. В прошлом году, когда Хабаровский край по этой позиции попал в книгу рекордов России, разлили 15 тысяч порций. Также было приготовлено 300 килограммов узбекского плова, которым угостили более 3000 человек.

«Благодаря таким ярмаркам, как «Наш выбор 27», а также созданию и продвижению бренда «Наш выбор 27», мы активно занимаем рынок сельхозпродукции в регионе, с каждым годом увеличивая свою долю на нем. У наших производителей появляется все больше возможностей реализовывать продукцию, растет число потребителей, а у жителей края - шанс купить качественную продукцию по реальной, не завышенной, цене», - подчеркнул Николай Крецу.

Под угощения и народное гуляние на выставке-ярмарке проходили продуктивные переговоры. В рамках деловой площадки бизнесмены подписали 14 договоров и соглашений, в том числе и международных. Для удобства ведения переговоров нынче впервые на набережной Хабаровска был открыт «Дом переговоров». В частности, на этой деловой площадке был заключен экспортный контракт между компанией «Золотой юг» и китайской «Эитун» на поставку соков в КНР.

Кроме того, краевой сельскохозяйственный фонд, Дальневосточный НИИ сельского хозяйства и хабаровский филиал компании «Балтика» подписались под трехсторонним соглашением о планах по выращиванию в крае ячменя для нужд пивоварения, который пока завозят в Хабаровск из других регионов страны. Также на выставке-ярмарке семь местных производителей молочных продуктов, колбасных изделий, соков и кваса договорились о поставках продукции в крупнейшую торговую сеть Дальнего Востока.

В ходе «круглого стола», который прошел в рамках международной выставки-ярмарки «Наш выбор 27», состоялось обсуждение темы экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Представители власти, деловых кругов и научного сообщества оценили потенциал местных предприятий, а также рассмотрели формы поддержки в развитии торговых отношений со странами АТР. Николай Крецу подчеркнул, что у региона в этом плане есть большой потенциал. В 2017 году объем экспорта хабаровской продукции составил $2,5 млрд. Показатель вырос на 38% к уровню 2016 года. Основными товарными позициями являются машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, минеральные продукты, металлы и изделия из них, текстиль, но набирает силу и продовольственный экспорт.

В последние несколько лет краевые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности стали активнее выходить на азиатские рынки. Безусловным лидером здесь является резидент ТОСЭР «Комсомольск» - АО «ДАКГОМЗ». Компания выпускает до 93% мороженого, производимого в Хабаровском крае. Сейчас это единственное предприятие Хабаровского края, которое получило статус экспортера в масштабе всей страны. Первая партия мороженого в 3,5 тонны была отгружена в КНР в начале мая.

По мнению участников дискуссии, для того, чтобы и другие компании выходили на международный рынок, нужны инвестиции в модернизацию существующего производства, появление новых игроков на рынке. По словам Николая Крецу, до конца этого года планируется вывести на внешний рынок еще два предприятия региона.

В этом году на площадке выставки-ярмарки прошло выездное заседание Парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья, придавшее мероприятию еще больший статус. Участие в дискуссиях приняли депутаты Государственной Думы РФ, руководители законодательных органов субъектов ДФО и Забайкалья, которые обсудили законодательные инициативы в области торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, организации доставки грузов в северные и труднодоступные районы, реализации проекта «Дальневосточный гектар», совершенствования порядка определения кадастровой стоимости недвижимости и некоторые другие вопросы.

По словам Вячеслава Шпорта, воплощение новых проектов в жизнь, учитывая большую поддержку со стороны федерального центра, не заставит себя долго ждать. В числе главных приоритетов отрасли в Хабаровском крае - глубокая модернизация предприятий, наращивание экспортного потенциала, выпуск конкурентной продукции и повышение ее качества, продвижение на внутрироссийский и зарубежный рынки. Во время заседания Парламентской ассоциации Спикер краевого парламента Сергей Луговской вручил Благодарности Законодательной Думы Хабаровского края организаторам и активным участникам выставки-ярмарки «Наш выбор 27».

Подводя итоги мероприятия, Вячеслав Шпорт отметил его масштаб и значение: «Аналогичное по уровню событие впервые прошло в Хабаровске в 1913 году. Выставка Приамурского края стала значимым событием для своего времени. Она помогла совершить прорыв в промышленности и торговле Приамурского края. Развитие Дальнего Востока - сегодня главный приоритет. И с помощью крупных выставочных мероприятий, таких как выставка-ярмарка «Наш выбор 27» и других, мы успешно продвигаем местную продукцию, развиваем экспортный потенциал. Президент РФ Владимир ПУТИН поручил в течение 6 лет вдвое увеличить объемы несырьевого экспорта. Мы эту задачу успешно решаем».

Фото автора, пресс-службы правительства Хабаровского края

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год. 

Теги: Хабаровск  Наш выбор 27 


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