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17 Ноября 2017, 17:00 | Территория

Почиститься в Год экологии

В Хабаровском крае подводят предварительные итоги Года экологии, который был объявлен в России в 2017 году по инициативе Владимира ПУТИНА. В его рамках на территории региона запланировали более 60 крупных мероприятий регионального и федерального уровня.

По данным министерства природных ресурсов края, экологические проекты и акции были направлены на улучшение качества воды в реках, сбор и переработку отходов, охрану атмосферного воздуха, сохранение животного и растительного мира, защиту и восстановление лесов, экологическое образование и просвещение граждан.

За год, в частности, было создано пять новых заказников и памятников природы, выполнен комплекс мероприятий по сохранению амурского тигра и улучшению состояния трансграничных рек Амур и Уссури, осуществлена большая работа по ликвидации несанкционированных свалок, создан государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. На выполнение экологической программы в 2017 году было потрачено 400 млн рублей.


 

«Это деньги из федерального и местного бюджетов, а также собственные средства предприятий», - рассказал журналистам председатель краевого комитета по охране окружающей среды Алексей САБИТОВ.

По его словам, уже можно подводить некоторые итоги сделанного. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванино стало легче дышать. После внедрения современных технологий по очистке воздуха на ряде ведущих предприятий значительно уменьшились вредные выбросы в атмосферу. Улучшение качества воздуха прежде всего связано с переводом на газ основных объектов энергетики. В рамках Года экологии энергетики «Дальневосточной генерирующей компании» направили более 295 млн рублей на перевод на газ котла №15 Хабаровской ТЭЦ-1. Этот котел станет уже восьмым по счету газифицированным котлом станции благодаря модернизации, которая ведется на станции с 2007 года. Завершить работы планируется до конца 2017 года.

«Ремонтная кампания 2017 года, - говорит директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир ЛАРИКОВ, - стала одной из самых напряженных за последние годы из-за большого объема работ. Несмотря на это, работы идут по плану, наши потребители будут надежно обеспечены теплом».

Серьезного прорыва удалось добиться и в решении экологических проблем в морских портах Ванинского и Советско-Гаванского районов. Ситуация с открытой перевалкой угля здесь достигла критического уровня. Население Ванино вышло на митинги в защиту экологии и своего здоровья, к решению проблемы подключились краевые власти, надзорные и природоохранные органы. При правительстве Хабаровского края была создана межведомственная рабочая группа по обеспечению безопасности, социально ответственного функционирования и развития портов Ванино и Советской Гавани.

«Мы не будем мириться и бездействовать, когда от экологических нарушений страдают наши жители, - обозначил позицию власти губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - Мною утвержден план мероприятий по обеспечению безопасного и социально ответственного функционирования и развития порта Ванино. Там предусмотрено проведение работ по внедрению в порту современных технологий погрузо-разгрузочных работ, экологического мониторинга. Мы будем контролировать выполнение плана, будем регулярно обеспечивать доступ к этой информации населению через средства массовой информации. Только совместная работа, а не противостояние, способствует скорейшему решению проблемы».

Для пылеподавления в Ванинском порту приобрели пять снегогенераторов, работающих как в зимнем, так и в летнем режимах. Порт возвел дополнительные железобетонные ограждения по периметру угольных складов, модернизировал дробильно-сортировочные устройства, в результате чего на данной технике были смонтированы кожухи конвейерных линий и мобильные системы орошения, внедрен целый ряд других защитных систем. 15 июля портовики запустили в работу два вакуумных пылесоса на базе КамАЗов, которые чистят от угольной пыли и улицы поселка Ванино.

«В соответствии с утвержденным планом, а также с экологической программой, заключен договор поставки в Ванино стационарного поста мониторинга с возможностью установки переносного оборудования. Такой пост в Ванино установлен в октябре 2017 года, - говорит генеральный директор Ванинского порта Евгений ДМИТРАКОВ. - Строительство очистных сооружений сейчас проходит экспертизу, до конца 2017 года будет определен подрядчик и начнется строительство, которое оценивается в 400 млн рублей».

Под контролем межведомственной рабочей группы находится и деятельность компании «Ремсталь» в порту Советская Гавань, которая также занимается открытой перевалкой угля. Предприятие начало работать в этом году, не имея разрешительных документов, что вызвало негативную реакцию совгаванцев. Пришлось вмешаться правительству края, после чего был составлен план мероприятий, из которых компанией уже выполнено более 40 пунктов. Оборудована ливневая канализация для сбора воды, введены в строй очистные сооружения замкнутого цикла, установлены рукава для погрузки угля на судно, чтобы исключить пыление, строятся защитные экраны, установлены мачты для орошения угля при перевалке в летний период.

В результате, по словам сопредседателя регионального отделения ОНФ Сергея МАЗУНИНА, той остроты и накала отношений между портом и населением в Ванино и Совгавани, которые были изначально, уже нет.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: год экологии  итоги 


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