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Завещание полковника Ванкова
Энергия для всякого заявителя
Как известно, проект строительства первой электростанции в Хабаровске предложил полковник артиллерии Семен ВАНКОВ, начальствовавший на крупнейшем в городе заводе «Арсенал». Его активно поддержал городской голова Иннокентий ЕРЕМЕЕВ, а львиную долю средств в осуществление прогрессивного замысла, сулившего хорошие барыши, вложил понявший это купец первой гильдии ПЛЮСНИН. В результате в городе появилось «Товарищество на вере по электрическому освещению города», которое 1 ноября 1906 года торжественно ввело в эксплуатацию первую городскую электростанцию.
Пуск станции вызвал тогда бурную радость горожан, так как основной учредитель товарищества Ванков в уставе предприятия четко обозначил его главное назначение: «электроэнергия будет подаваться всякому заявителю независимо от его общественного положения». Сегодня это нехитрое, в общем-то, положение читается как своего рода завещание отца хабаровской энергетики, прописавшего ее главную социальную функцию.
Мощность первой станции была всего 120 кВт, осветила она лишь главные улицы города, но по значению ее запуск можно поставить в один ряд с главными событиями, произошедшими за более чем столетнюю историю хабаровской генерации. Как и Ванкова - с его не менее грамотными и инициативными последователями. Специалистов, определивших и осуществивших ход электрификации Хабаровска, по пальцам рук не перечтешь - много их, это золотой фонд энергетиков. Но есть особенные…
Роль личности в истории
Из таких Георгий МАМАДЖАНЯНЦ. После окончания Одесского индустриального института инженер-теплотехник перед войной приехал на Комсомольскую ТЭЦ-2, на которой прошел путь от начальника производственно-технического отдела до начальника станции. В предвоенный период развитие энергетики определяли два главных документа: ленинский план ГОЭЛРО, принятый в 1920 году, и сталинская программа индустриализация страны, заработавшая с 1930 года. В это время хабаровская энергетика оторвалась от заводских дизель-генераторов и энерговагонов и получила в свое распоряжение мощные тепловые станции.
В трудные военные годы Мамаджанянц был назначен директором Комсомольской ТЭЦ-2 и обеспечил безаварийную работу станции и надежное обеспечение теплом и светом оборонных предприятий города. В 1957 году разрозненное энергетическое хозяйство края объединили в единое предприятие «Хабаровскэнерго», управляющим которого назначили Мамаджанянца.
Яркую страницу в историю хабаровской энергетики вписал Владимир ПОПОВ, который в начале 80-х годов прошлого столетия возглавил строящуюся Амурскую ТЭЦ. Сегодня уже трудно представить подобную ситуацию, но в эти годы промышленные центры - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск по существу замерзали, а энергетики не особо чем могли помочь, сами находились в критическом состоянии. Через четыре года Амурская ТЭЦ превратилась в устойчивое предприятие, одно из лучших в энергосистеме Хабаровского края.
В 1988 году Владимир Попов возглавил «Хабаровскэнерго», которое стало частью «Востокэнерго», образованного в результате реформирования управления энергетикой страны. С этого времени и по 2015 год этот человек - и в роли гендиректора, и в роли вице-губернатора Хабаровского края - нес огромную человеческую ответственность за стабильность работы энергосистемы региона. Перестроечные времена, рыночные реформы не одно предприятие края поставили «дыбом», многих энергетики просто спасли. Но это были и годы активного развития энергосистемы, начала газификации, масштабного строительства генерирующих мощностей.
Наследники «Хабаровскэнерго»
В 2001 году началось очередное реформирование российской энергетики, которое шло вплоть до 2005 года. На Дальнем Востоке вместо региональных многопрофильных компаний появились структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Сейчас в Хабаровске прямым «наследником» бывшего «Хабаровскэнерго» является АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). В перестроечные теперь уже для самой отрасли времена место на капитанском мостике занял Валерий ЛЕВИТ.
Несомненно, важнейшим событием в отрасли стал перевод на природный газ энергохозяйства дальневосточной столицы. Под руководством Валерия Левита ДГК провела громадную работу. В развитие своего хозяйства энергетики инвестировали десятки миллиардов рублей. Средства были направлены на сооружение магистрального газопровода от Николаевска-на-Амуре до Хабаровска и реконструкцию Николаевской ТЭЦ. Сделаны отводы на городские ТЭЦ, составлены и реализованы планы реконструкции действующего оборудования, обучен персонал.
«Программа перехода на голубое топливо в ДГК осуществляется с 2007 года. На газ переведены Хабаровская ТЭЦ-2, восемь котлов Хабаровской ТЭЦ-1, четвертый энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ, - рассказывает генеральный директор Дальневосточной генерирующей компании Михаил ШУКАЙЛОВ. - Проект, начатый компанией в Хабаровском крае более десяти лет назад, позволил почти в три раза снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, и в четыре раза - выход золошлаковых отходов при работе энергообъектов».
Новые газовые котельные появились в Волочаевском городке Хабаровска и пригородном селе Некрасовка, что позволило обеспечить «чистым» теплом старую застройку и новые микрорайоны. Определяющим для специалистов является и экономический эффект газификации. Перевод четвертого энергоблока Хабаровской ТЭЦ-3 на природный газ, в частности, позволил снять ограничение на одновременную работу четырех блоков станции, сделать станцию наиболее экономичной из всех ТЭС в структуре ДГК.
Развиваться нельзя останавливаться
Инвестпрограмма ДГК-2018 в объеме 4,8 млрд рублей продолжает линию компании на техническую модернизацию и строительство новых энергетических объектов. Наиболее важной ее частью станет создание центральных тепловых пунктов в Советской Гавани.
«Проект подразумевает строительство шести новых ЦТП, ремонтно-эксплуатационной базы, диспетчерского пункта, а также внутриквартальных тепловых сетей, которые обеспечат выдачу тепловой мощности от новой ТЭЦ, возведение которой заканчивается в Советской Гавани. Реализация проекта позволит закрыть неэффективные котельные, обеспечив централизованное круглогодичное теплоснабжение их потребителей от ТЭЦ», - объясняет заместитель генерального директора АО «ДГК» по капитальному строительству и инвестициям Максим НИКЛОНСКИЙ.
По его словам, в 2018 году энергетики также приступят к расширению газовых котельных в Волочаевском городке и Некрасовке, газифицируют девятый по счету агрегат на Хабаровской ТЭЦ-1. Как видим, выполнение программы газификации региона продолжается.
В этом году завершаются еще 2 важных для города проекта - строительство защитной дамбы и очистных сооружений на ТЭЦ-2.
Дамба, которая должна защитить Хабаровскую ТЭЦ-2 от будущих наводнений, - это важный вклад в энергетическую безопасность города. Во время наводнения 2013 года работникам станции ценой героических усилий удалось защитить ее от напора стихии. Вдоль ограждения у Амура они уложили 22 тысячи (!) мешков с песком и остановили воду, обеспечив бесперебойную работу оборудования станции. Сегодня, когда работы по возведению дамбы завершены, общая протяженность защитного сооружения составит 472 метра вдоль прибрежной линии и защитит не только станцию, но и целый район Хабаровска.
Другим, не менее важным вкладом энергетиков в развитие города, является строительство станции химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод Хабаровской ТЭЦ-2, которая призвана минимизировать воздействие теплоцентрали на воды Амура. В проекте за основу взята оборотная схема водоснабжения, которая сводит к минимуму забор воды для нужд ТЭЦ из поверхностных источников, и полностью исключает сброс очищенных стоков в Амур. Станция очистки воды будет включать в себя подземные очистные сооружения и две насосных - для перекачки очищенных сточных вод и системы повторного их использования с резервуаром емкостью 192 кубометра. Новая станция позволит очищать не только используемую непосредственно на ТЭЦ воду, но и стоки ливневой канализации. При этом новые очистные решают не только экологическую задачу. Специалисты подсчитали, что благодаря системе повторного использования воды водопотребление из Амура снизится в разы, и экономия составит более 84%.
Сегодня, как и 100 лет назад, энергетики играют важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона. Строительство новых и модернизация существующих энергоисточников, внедрение более эффективных технологий обеспечивают новые возможности для развития экономики Хабаровска и Хабаровского края.
На верхнем фото: Полковник Ванков считается отцом хабаровской энергетики.
Фото пресс-службы ДГК.
Олег УССУРИН.
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