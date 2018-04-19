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18 Мая 2018, 10:48 | Территория | Хабаровску - 160 лет

История пишется с вокзалов

Железнодорожный вокзал и сам стал уже достопримечательностью Хабаровска

Вокзалы говорят о городах больше, чем любые достопримечательности, потому что они оставляют первое впечатление, зачастую - самое сильное. Я, например, до сих пор помню, как 15 лет назад в начале октября вышел из поезда Владивосток - Хабаровск в легких, по приморской погоде, полуботинках и куртке и оказался на замороженном перроне. Отогрелся я в здании вокзала, который с тех пор ассоциируется у меня с теплым оазисом среди белой ветреной стыни. И, наверно, не у меня одного.

Вокзальный комплекс Хабаровска удачно сочетает в себе современные черты с историей освоения дальневосточных земель. Монументальное здание в стиле брежневского конструктивизма, которое было перестроено в шестидесятые годы прошлого века и отреставрированно в начале 21 века в духе современности, словно объединяет эпохи, а величественный памятник Ерофею Хабарову уносит воображение в романтическую эпоху первопроходцев. Хочется сказать ДВЖД, которая финансировала реставрационный проект, большое человеческое спасибо за него. Сегодня это одно из самых красивых мест краевого центра.

Впрочем, с железной дорогой связано и еще несколько достопримечательностей Хабаровска. Наиболее известная из них - Амурский мост. С его вводом в 1916 году фактически закончилось строительство Транссиба, который с той поры получил беспрепятственный проезд на всем своем протяжении. Рядом недавно появился музей его имени, в котором наглядно представлены особенности конструкции моста и периоды освоения восточной части транссибирской дороги.

Но и это еще не все подарки городу от Дальневосточной магистрали. Прямо в черте Хабаровска построена детская железная дорога, на которой маленьких хабаровчан по-взрослому приобщают к романтике железнодорожного труда. И как не упомянуть, что в столице ДФО целый район носит название Железнодорожного. На его территории расположены крупнейшая железнодорожная станция сети Хабаровск-2 и четыре депо: пассажирское вагонное, вагонное ремонтное, локомотивное ремонтное и локомотивное эксплуатационное.

- К празднованию 160-летия Хабаровска будет завершен один из самых сложных и ожидаемых жителями и гостями города проектов - реконструкция пешеходного тоннеля на железнодорожной станции Хабаровск-1, - рассказывает главный инженер ДВЖД Сергей РЯБОВ. - Технологичный и современный объект может стать новой визитной карточкой краевой столицы. Переход будет оборудован эскалаторами, лифтом, современными системами безопасности, всей необходимой инфраструктурой для комфортного пребывания маломобильных групп населения.

Железнодорожники хранят вековую историю и принимают активное участие в современной жизни региона. Почти 15 лет дальневосточная магистраль работает в структуре ОАО «РЖД», является одним из 16 филиалов и эффективно строит свою деятельность. Только в Хабаровском крае за два последних года дорога перевезла 40,7 млн тонн грузов, рост их объема по отношению к 2015 году составил 7,1 %. Это уголь, наливные, лесные, строительные и другие грузы, необходимые потребителям как на внутреннем рынке, так и поставляемые на экспорт.

В производственной деятельности в крае участвуют более 21,2 тысячи человек - работников железнодорожных предприятий и основных функциональных филиалов. Их среднемесячная зарплата в 2017 году составила 66,8 тысячи рублей, при том что среднемесячная зарплата на территории Хабаровского края равнялась за этот период 41,5 тысячи рублей. За 2017 год объем налоговых платежей в краевой и местные бюджеты составил 6,2 млрд рублей (прирост на 21,2 % к уровню 2016 года.

- На протяжении всей своей истории Дальневосточная железная дорога всегда была и будет надежным союзником и стратегическим партнером города Хабаровска и Хабаровского края, открытой для переговоров и готовой участвовать в совместных проектах, направленных на развитие промышленного комплекса, социальной сферы и транспортной инфраструктуры, - отметил начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» Николай МАКЛЫГИН. - Инвестиционной программой РЖД в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники только в границах Хабаровского края в течение 2016 - 2018 гг. запланировано направить 53 млрд рублей, в том числе - крупные вложения в рамках проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (Восточный полигон). Около 32 млрд из них уже освоено.

На фото: Дальневосточная железная дорога и город Хабаровск: второй век стратегического партнерства

Фото пресс-службы ДВЖД.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: история  РЖД  вокзал 


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Комментарии
  • boriasmurov19:18, 18.05.2018

    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, сайт вoт http://absclicks. site/public/7726713741447522
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