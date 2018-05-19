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18 Июня 2018, 10:20 | Территория |

На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги

Автор портрета ЧИ Ян из Хэйхэ сказала, что в Китае очень любят российского президента Владимира Путина

"Партнерство бизнеса - процветание регионов" - девиз Российско-Китайской выставки приграничных городов, состоявшейся в нынешнем году.

Она объединила Амурскую международную выставку-форум "АмурЭкспоФорум-2018", которая проходила в Благовещенске с 18 по 20 мая, и Международную торгово-экономическую ярмарку в городе Хэйхэ, проходившую 22-24 мая.

«АмурЭкспоФорум» демонстрирует свою востребованность. В Благовещенске он проводится уже 26-й год подряд, и интерес российского и зарубежного бизнеса к этому мероприятию только возрастает. Экспонентам с обоих берегов Амура эти выставки помогают завязывать партнерские отношения, развивать экономику сопредельных регионов.

На церемонии открытия «АмурЭкспоФорума-2018» в знак большого уважения к российским партнерам китайские участники вручили теперь уже экс-губернатору Амурской области Александру КОЗЛОВУ портрет президента России Владимира ПУТИНА, выполненный в традиционной технике вырезания из красной бумаги. Автор портрета ЧИ Ян из Хэйхэ сказала, что в Китае очень любят российского президента, и для поездки в Россию она, кроме названного портрета, изготовила еще и иллюстрацию встречи Владимира ПУТИНА с председателем КНР СИ Цзиньпинем. За основу художница взяла фотографию, сделанную в июле прошлого года во время визита китайского лидера в Москву накануне саммита G20.

Как сообщает пресс-служба «АмурЭкспоФорума-2018», в этом году свою продукцию, товары и услуги представили 150 компаний, тогда как год назад их было 138. В числе участников - предприниматели из Амурской, Московской областей, Екатеринбурга, Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия). 19 экспонентов приехали из Китая.

В китайской торгово-экономической ярмарке участвовали 19 российских компаний. Они представляли строительную отрасль, сферу услуг и косметологии, туризм, продукты питания. Отдельная экспозиция была посвящена амурскому меду, который пользуется в КНР большим спросом.

 


 

На амурской стороне

«АмурЭкспоФорум-2018» традиционно вобрал в себя пять разделов. Вниманию участников и гостей «СтройЭкспо» были представлены образцы современных строительных материалов. «ТехЭкспо» демонстрировал дорожную, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили российского и зарубежного производства. В амурской выставке впервые участвовала компания «БАС-ДВ» из Владивостока, она привезла полутораэтажный автобус повышенной комфортности. И как сказал представитель компании, этот автобус «вызвал интерес у потенциальных амурских покупателей».

Значительно увеличилось количество участников «ПродЭкспо», прежде всего, за счет компаний мясоперерабатывающей промышленности. Если в прошлом году колбасы, сосиски и другие мясные продукты представляли пять компаний, то в этом году их было 10. На выставке можно было также попробовать и приобрести мед, молоко, сметану, творог, хлебобулочные и кондитерские изделия, квас, соевое мясо и блюда из него, рыбу многих видов и другие продукты.

Инновационные продукты и инвестиционные проекты демонстрировались на площадке «БизнесЭкспо», хозяевами которой стал ряд промышленных предприятий, финансовых организаций и торгово-производственных компаний. А в павильоне «ТурЭкспо» за своего клиента боролись восемь участников, в их числе - космический музей из города Циолковского, и впервые - Управление по делам туризма г. Циньхуандао (провинция Хэбэй, КНР).

Одной из «изюминок» «АмурЭкспоФорума-2018» стала акция «Почты России», позволившая всем желающим бесплатно получить и отправить в любой регион страны почтовую открытку с символикой амурской выставки. Организаторы уже получили несколько запросов от российских коллекционеров с просьбой прислать им такие открытки.

Ориентация на внешние рынки

Китай является основным торговым партнером Амурской области. По официальной информации, размещенной на сайте министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона, в 2017 году на долю КНР приходилось 89% экспорта Амурской области и почти 87% импорта. Главные статьи экспорта: электроэнергия, соя, необработанные лесоматериалы. В поставках из Китая превалируют бульдозеры, экскаваторы, грузовые автомобили, пневматические резиновые шины.

Но у бизнес-сообщества обеих стран давно назрела необходимость продвигать на рынки сопредельных государств и другие товары. Значительная часть мероприятий деловой программы Российско-Китайской выставки как раз и предоставляла такую возможность: познакомиться, найти потенциальных партнеров. Показательным в этом отношении стал состоявшийся в рамках «АмурЭкспоФорума-2018» форум приграничных регионов России и Китая, на котором обсуждались механизмы стимулирования инвестиций, были представлены экспортные конкурентные преимущества всех трех базирующихся в Приамурье территорий опережаю-щего развития (ТОР), состоялись встречи руководителей и специалистов российских и китайских компаний в формате b2b.

Непосредственное общение предпринимателей прошло по четырем основным направлениям: сельское хозяйство, продукты питания; промышленность и лесное хозяйство; финансовый сектор; туризм, логистика, образование и здравоохранение. В двусторонних переговорах приняли участие более 50 китайских и порядка 30 российских компаний.

Индивидуальный предприниматель Татьяна КАПУСТИНА под брендом «Тайга-органика» реализует мед амурских производителей. Три года она вывозит его на ярмарку в Хэйхэ. Амурчанка работает и с постоянным китайским партнером, который несколько раз в год закупает у нее продукцию амурских пасек.

- От b2b-встреч особой отдачи я не ожидала, но результат оказался очень даже неплохим. Удалось провести переговоры с тремя потенциальными клиентами. Явную заинтересованность проявил бизнесмен из города Шэньчжэнь провинции Гуандун с юга Китая. В перспективе мы с ним будем еще встречаться, и, надеюсь, наше знакомство перерастет в деловое сотрудничество, - говорит Татьяна.

На Российско-Китайскую выставку приграничных городов-2018 ООО «Соя АНК», структурное подразделение холдинга АНК, вышло со своим новым продуктом - готовым пищевым соевым маслом «Жемчужина Амура».

- В широкой розничной сети этого масла еще нет. Мы презентовали его и на «АмурЭкспоФоруме», и на партнерской выставке в Хэйхэ, о нашем новом продукте прошел сюжет на китайском телевидении. Мы получили хорошие отзывы от потребителей, собрали информацию о китайских фирмах, выразивших намерение реализовывать его на своем рынке. Официальным дистрибьютором «Жемчужины Амура» в Китае будет фирма «Дахэн», с которой АНК-холдинг сотрудничает уже на протяжении 10 лет и убедился в ее надежности, - сказала маркетолог ООО «Соя АНК» Виктория ВИТВИЦКАЯ.

Но не у всех амурских предпринимателей, желающих экспортировать российскую продукцию на китайский рынок, все складывается так гладко.

- Желание работать с Китаем у нас огромное. Но выйти на сопредельный рынок не можем, потому что в КНР введен карантин на российское мясо и продукты его переработки. В рамках «АмурЭкспоФорума-2018» внешнеэкономический отдел нашей компании попытался найти контакты для сбыта нашей продукции за рубежом - бесполезно. Год назад, тоже в рамках «АмурЭкспоФорума», мы попытались наладить сотрудничество с предпринимателями из Хэйхэ, которые занимаются розничной торговлей. Но нам предложили неприемлемый вариант - всю колбасную продукцию завозить нелегально, с помощью «челноков».

Теперь рассматриваем другой вариант возможного продвижения нашего бренда - производство колбасы непосредственно в Китае и из китайского сырья. На острове Большой Хэйхэ так уже работает одна из дальневосточных компаний: производит адаптированную к вкусам китайского потребителя колбасу из китайского мяса, - обозначил проблему управляющий по Амурской области одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.

О своих неудачных попытках выйти на китайский рынок рассказали и несколько других участников «АмурЭкспоФорума», но они носят частный характер.

В отличие от других отраслей, значительно продвинулись навстречу друг другу компании туриндустрии. Амурский аэроклуб «Аэроград «Приамурье» и в Благовещенске, и в Хэйхэ презентовал свой новый проект - Амурский международный туристический форум «AMURTRAVEL», который запланирован на август нынешнего года. К участию в этом мероприятии приглашаются российские и иностранные туристы любой физической подготовки и натренированности, частные пилоты - владельцы самолетов/вертолетов/дельталетов, воздушных шаров, парапланов, туристические компании и пр.

В перспективе - создание «высокотехнологичной площадки»

В Хэйхэ при поддержке министерства внешнеэкономических связей, туризма и предприни-мательства Амурской области и правительства КНР состоялась встреча банковских структур России и Китая. Руководители и представители кредитных организаций обсудили возможные направления сотрудничества.

В Хэйхэ также прошло совещание «Совместное здоровье и взаимовыгодное будущее», на котором стороны договорились об укреплении сотрудничества в сфере здравоохранения.

На китайских встречах заместитель мэра г. Хэйхэ ЧЭНЬ Сяоцзе сообщила гостям о намерении создать «высокотехнологичную площадку для обмена опытом китайских и российских партнеров, и партнеров из других стран» в здравоохранении, пенсионном обеспечении, туризме, производстве лекарств и продуктов, что станет продолжением уже сложившихся внешних связей Приамурья и КНР.

Фото автора

Людмила БУЙНИЦКАЯ

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: ПродЭкспо  АмурЭкспоФорум  экономика  выставка 


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