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На Дальневосточной железной дороге отметили 100-летие Амурского моста
- Этот мост стал действительно последним звеном в сооружении Транссибирской магистрали, которая соединила Дальний Восток со всей Россией. И сегодня актуальность моста не потерялась. Он работает и на другие территории Дальнего Востока. Почти на 9 тысяч 300 километров протянулся Транссиб. Он проходит 8 часовых поясов. На момент строительства Амурского моста уже были возведены мосты через Иртыш, Обь, Енисей, но именно наш мост стал изюминкой всего Транссиба, - отметил на торжествах начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
Сегодня по мостовому переходу через Амур у Хабаровска ежедневно перевозится 500 тысяч тонн грузов, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Столетний юбиляр хорошо известен всем россиянам: он украшает российскую купюру самого высокого достоинства - пятитысячную. Он является самым большим сооружением подобного типа на Дальнем Востоке: длина - 2,6 километра, а с подъездными эстакадами - и вовсе четыре.
«Свершилось заветное для всей Сибири, которая отныне связана сталью в одно неделимое целое с матерью-Россией», - телеграфировал в Ставку императора хабаровский городской голова Александр ПЛЮСНИН 5 октября 1916 года.
Задача перед русскими инженерами и строителями была поставлена сложнейшая: за 26 месяцев протянуть 2600-метровую переправу - крупнейшую из всех, что были тогда на железных дорогах мира. Работы шли круглосуточно, десятичасовые смены несли пять тысяч человек. Ажурные фермы весом свыше тысячи тонн производились в Варшаве и доставлялись в Хабаровск через Владивосток, куда шли через два океана.
Свои отметины в истории моста оставили Первая мировая война, которая сдвинула планируемые сроки окончания строительства, и Гражданская. 5 апреля 1920 года партизаны, отступая с боями из Хабаровска, взорвали два пролета, стремясь отрезать путь на другой берег японским интервентам.
В результате фугасного подрыва две фермы одним концом упали в воду, а другим - по-прежнему держались на опоре. Стальная магистраль, соединяющая берега Балтийского моря и Тихого океана, была разорвана на целых пять лет. Вновь сквозное движение по Амурскому мосту было открыто 22 марта 1925 года.
- Конструкции, спроектированные по нормам 1907 года, были рассчитаны на поезда весом 300-400 тонн. А в начале 1980-х мы уже пропускали составы весом четыре тысячи тонн - в десять раз больше, - рассказывает бывший главный инженер ДВЖД Владимир КРАПИВНЫЙ.
Мост с трудом выдерживал нагрузки, поезда по нему едва ползли - со скоростью 15 километров в час. Реконструкция моста в 90-е шла без остановки движения. Новые пролетные строения возводили на дореволюционных опорах, нарастив ледорезную часть быков.
Из 18 ажурных ферм сохранилась лишь одна. Эта 127-метровая конструкция стала первым и главным экспонатом музея Амурского моста.
Фотографии - из фондов музея истории ДВЖД, пресс-службы
Надпись на памятной доске, которая была в свое время установлена на Амурском мосту в честь открытия и восстановлена в 100-летний юбилей.
«Мост наследника цесаревича Алексея Николаевича через реку Амур, отверстием 1141,41 саж., общей длиной 1217,81 саж., сооружен в царствование Его императорского Величества государя Николая II в лето от Р.Х. 1913 - 1916 при министре путей сообщения С.В. Рухлове и А.Ф. Трепове, Приамурском генерал-губернаторе Н.Л. Гондатти, начальниках управления по сооружению железных дорог инженерах путей сообщения Е.Д. Вурцеле, Г.О. Паукере и А.В. Ливеровском, начальниках работ по постройке Восточной Амурской железной дороги инженерах путей сообщения М.С. Навроцком, А.В. Ливеровском и Д.С. Бирюкове, заведующем постройкой моста инженере путей сообщения Б.И. Хлебникове, старшем производителе работ инженере путей сообщения В.А. Пинусе, младших производителях работ инженерах путей сообщения В.В. Маменинове и М.И. Малышеве, подрядчиком казны, обществом «К. Рудзкий и К», при доверенном общества инженере-технологе М.Ф. Хиерополитанском, инженерами А.А. Лушниковым и Н.И. Крыловым, при доверенном их инженере-технологе В.И. Крылове и хозяйственным распоряжением. Закладка моста совершена 30 июля 1913 года, открытие для движения 5 октября 1916 года».
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год.
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