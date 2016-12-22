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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Малый бизнес Хабаровского края услышал президента
Подробнее об этих направлениях рассказывают руководители структур, нацеленных на поддержку сегмента экономики, получившего особый государственный статус, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
- С каждым днем мы чувствуем, что востребованность нашей помощи растет. Особенно после выступления президента страны наблюдается всплеск интереса к возможностям господдержки. За последний месяц в два раза увеличилось число консультаций по условиям предоставления займов, - отмечает Наталия ТУРМАНКИНА, генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. - Понятно, что ключевая ставка не позволяет банкам снизить проценты по кредитным программам. В этих условиях займы и микрозаймы, различные субсидии, грантовая поддержка и гарантийные поручительства по займам обретают особую актуальность. На данный момент в крае действует государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Наш Фонд был создан в 1992 году как некоммерческая организация для реализации федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки малого бизнеса. Если раньше Фонд был многопрофильной организацией, сочетающей в себе многие виды поддержки, то сейчас здесь развивается узкоспециализированное направление, связанное с микрофинансированием. В прошлом году Фондом было выдано 405 займов на сумму свыше 387 млн рублей. В первом квартале текущего года предпринимателями Хабаровска и Хабаровского края получено 66 займов на общую сумму 60 млн рублей. Наиболее востребована сейчас поддержка Фонда у сельхозпроизводителей. Аграриям остро нужны «дешевые» деньги на посевную.
- Существуют стереотипы, что для оформления пакета документов для государственной поддержки требуются значительные усилия и время. На самом деле не все так сложно, - говорит Юлия СИРОТИНА, заместитель генерального директора Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. - Эта задача вполне по силам всем, кто ведет хотя бы минимальные отчеты. Однако замечу, что у заемщика не должно быть отрицательной кредитной истории и просроченных выплат по налогам.
- Самая важная для нас на сегодня задача - сделать все возможное, чтобы средства господдержки стали доступными в самых отдаленных районах края, - подчеркивает Юлия Сиротина. - Растет территориальная сеть представительств Фонда. Теперь, к примеру, даже в Охотске есть наш представитель, к которому местные предприниматели могут обратиться за консультацией, подать заявку на микрофинансирование. Эффективно работает обособленное подразделение в Комсомольске-на-Амуре. Вскоре будет открыта подобная структура в Николаевском районе. Когда создается доступная среда для взаимодействия, растет кредитный портфель Фонда и активнее развивается бизнес.
- В Фонд поддержки обращается большое количество предпринимателей края, у каждого из них своя деятельность, но самой популярной остается торговля - около 50% кредитного портфеля Фонда. Радует, что растет число обращений от производственной и строительной сфер, значит идет развитие региона, - отмечает Наталия Турманкина. - Мы стремимся привлечь к сотрудничеству молодых бизнесменов. Помощь Фонда ориентирована прежде всего на начинающих предпринимателей. Для этой категории существуют лучшие условия, ставки ниже, чем для всех остальных.
- Мы также ежегодно оказываем более тысячи консультаций субъектам малого и среднего бизнеса по всем направлениям: бухгалтерия, юридические аспекты, менеджмент, - говорит Анна КОЧЕМАСОВА, руководитель ассоциации «Краевой центр содействия предпринимательству». - Даже если человек еще не является субъектом предпринимательства, мы помогаем ему получить ответы на все интересующие вопросы. Поскольку видов различной помощи бизнесу много, то важно сориентировать предпринимателей в них: кто может обратиться, какие бумаги необходимо подготовить. Конечно, вся информация есть на сайте министерства экономического развития края, но ведь существуют и другие источники поддержки предпринимателей. Об этом мы информируем бизнес на своем сайте. Дорабатывается идея создания call-центра, где по телефону можно будет получить максимальную информацию по различным аспектам предпринимательства. Это особо важно для отдаленных районов края. Организуем мы также круглые столы с приглашением представителей организаций, осуществляющих различные виды поддержки. Эта работа высоко оценивается предпринимателями.
- Ассоциация «Краевой центр содействия предпринимательству» создана в 2013 году для оказания комплекса услуг субъектам малого и среднего бизнеса, - поясняет Анна Кочемасова. - В том числе мы являемся соисполнителями государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Самый большой объем в 20 млн рублей в год направляется на финансовую помощь субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают по лизинговым договорам. У этих предпринимателей есть возможность получить средства в размере 70% от аванса по лизинговому договору.
Есть еще одно интересное краевое направление - это частичная компенсация затрат для участия предпринимателей в выставках-ярмарках. По этой программе выделяется всего 600 тыс. рублей в год. Субсидия для каждого субъекта небольшая - около 70 тыс. рублей, - но очень популярная. Возможно, в будущем финансирование по этим направлениям будет увеличено. Опять же важно, что поддержкой активно пользуется не только Хабаровск, но и районы края. Хочу подчеркнуть, что востребована финансовая помощь среди предпринимателей именно там, где активна поддержка муниципальной администрации.
Уже несколько лет развивается в крае такая форма поддержки, как гранты начинающим предпринимателям. На эти цели выделяются 10 млн рублей в год.
- Постоянно идут дискуссии: нужна ли такая поддержка и где потом те самые предприниматели, которым дали эту помощь, - говорит Анна Кочемасова. - На деле отбор идет очень серьезный, в три этапа, оценивается и идея, и способность автора ее защитить и многие другие параметры, четко оговоренные в программе. Получатели грантов отчитываются по строгой форме. После выделения гранта мы их мониторим, отмечая, сколько получено выручки, уплачено налогов, создано рабочих мест.
Очень важно, что край выделяет средства на образовательные проекты и все это финансирование направляется в районы. Тематика занятий с предпринимателями формируется очень верно - в соответствии с запросами самих районов.
Очень популярным продуктом ассоциации продолжает оставаться курс «Начинающий предприниматель».
Для тех, кто зарегистрировал бизнес, работает еще один интересный проект - Клуб предпринимателей города Хабаровска. Он стал отличной площадкой для обсуждения актуальных тем, дает возможность бизнесменам посоветоваться, поделиться опытом.
- Мы очень тесно работаем с центрами занятости населения, здесь действует программа, по которой безработным дается возможность получить грант на сумму 70 тыс. рублей для открытия своего дела, - отмечает Анна Кочемасова. - Мы проводим экспертизу бизнес-планов и организуем защиту претендентов. Когда эта программа начиналась, я очень скептически к ней относилась, но, к моему удивлению, как раз те люди, которые зарегистрировались от центра занятости, держатся долго в бизнесе, работают и развиваются. Эти упорные бизнесмены часто обращаются за консультациями в нашу ассоциацию и даже выигрывают новые гранты.
Малый и средний бизнес Хабаровского края - это более 59 тыс. субъектов, в которых занято свыше 200 тыс. человек.
- В начале года было отмечено сокращение числа индивидуальных предпринимателей, а по данным на первое апреля зарегистрированы 545 новых предприятий, - отмечает Татьяна БАРТЮК, начальник управления малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. - Такая статистика объясняется объективными факторами. В современной экономической ситуации бизнесу выгоднее регистрироваться как юридическое лицо. В кризисных условиях индивидуальные предприниматели рискуют всем своим имуществом. Поэтому шел процесс перерегистрации. В принципе, тенденция к росту наблюдается ежегодно начиная с 2008 года.
Структура предпринимательства в крае отражает те процессы, которые в целом идут в стране. Многие отраслевые структуры, например такие, как торговля, общественное питание и услуги, транспорт и связь, практически полностью ушли в сферу малого и среднего бизнеса. Для правительства региона сейчас приоритетным направлением стала поддержка предпринимателей, развивающих производственную сферу. Многочисленные субсидии в первую очередь становятся ресурсом для стимулирования промышленного сектора. Запросы бизнеса внимательно изучаются. К примеру, на недавнем заседании Совета по предпринимательству с участием губернатора края решался вопрос о совершенствовании процедуры предоставления разрешительных документов на строительство. Это один из особо важных элементов создания комфортных условий для бизнеса. Будут сокращены до 130 дней сроки получения разрешений на строительство с момента регистрации прав на земельный участок. В работе министерства экономического развития важное место занимает направление по развитию конкуренции в соответствии со стандартами, разработанными Агентством стратегических инициатив. Создается дорожная карта, определены социально значимые отраслевые рынки. Стоит задача обеспечить здесь максимально благоприятные условия для развития бизнеса.
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