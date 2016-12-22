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19 Мая 2015, 20:32 | Территория

Малый бизнес Хабаровского края услышал президента

В правительстве Хабаровского края обсудили направления государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 2015 году. Стоит задача обеспечить максимально благоприятные условия для развития, не делая скидок на кризис. Формируется инфраструктура поддержки предпринимателей, оказывается финансовая, имущественная, консультативная помощь.

Подробнее об этих направлениях рассказывают руководители структур, нацеленных на поддержку сегмента экономики, получившего особый государственный статус, пишет журнал "Дальневосточный капитал". 

- С каждым днем мы чувствуем, что востребованность нашей помощи растет. Особенно после выступления президента страны наблюдается всплеск интереса к возможностям господдержки. За последний месяц в два раза увеличилось число консультаций по условиям предоставления займов, - отмечает Наталия ТУРМАНКИНА, генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. - Понятно, что ключевая ставка не позволяет банкам снизить проценты по кредитным программам. В этих условиях займы и микрозаймы, различные субсидии, грантовая поддержка и гарантийные поручительства по займам обретают особую актуальность. На данный момент в крае действует государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Наш Фонд был создан в 1992 году как некоммерческая организация для реализации федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки малого бизнеса. Если раньше Фонд был многопрофильной организацией, сочетающей в себе многие виды поддержки, то сейчас здесь развивается узкоспециализированное направление, связанное с микрофинансированием. В прошлом году Фондом было выдано 405 займов на сумму свыше 387 млн рублей. В первом квартале текущего года предпринимателями Хабаровска и Хабаровского края получено 66 займов на общую сумму 60 млн рублей. Наиболее востребована сейчас поддержка Фонда у сельхозпроизводителей. Аграриям остро нужны «дешевые» деньги на посевную.

- Существуют стереотипы, что для оформления пакета документов для государственной поддержки требуются значительные усилия и время. На самом деле не все так сложно, - говорит Юлия СИРОТИНА, заместитель генерального директора Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. - Эта задача вполне по силам всем, кто ведет хотя бы минимальные отчеты. Однако замечу, что у заемщика не должно быть отрицательной кредитной истории и просроченных выплат по налогам.

- Самая важная для нас на сегодня задача - сделать все возможное, чтобы средства господдержки стали доступными в самых отдаленных районах края, - подчеркивает Юлия Сиротина. - Растет территориальная сеть представительств Фонда. Теперь, к примеру, даже в Охотске есть наш представитель, к которому местные предприниматели могут обратиться за консультацией, подать заявку на микрофинансирование. Эффективно работает обособленное подразделение в Комсомольске-на-Амуре. Вскоре будет открыта подобная структура в Николаевском районе. Когда создается доступная среда для взаимодействия, растет кредитный портфель Фонда и активнее развивается бизнес.

- В Фонд поддержки обращается большое количество предпринимателей края, у каждого из них своя деятельность, но самой популярной остается торговля - около 50% кредитного портфеля Фонда. Радует, что растет число обращений от производственной и строительной сфер, значит идет развитие региона, - отмечает Наталия Турманкина. - Мы стремимся привлечь к сотрудничеству молодых бизнесменов. Помощь Фонда ориентирована прежде всего на начинающих предпринимателей. Для этой категории существуют лучшие условия, ставки ниже, чем для всех остальных.

- Мы также ежегодно оказываем более тысячи консультаций субъектам малого и среднего бизнеса по всем направлениям: бухгалтерия, юридические аспекты, менеджмент, - говорит Анна КОЧЕМАСОВА, руководитель ассоциации «Краевой центр содействия предпринимательству». - Даже если человек еще не является субъектом предпринимательства, мы помогаем ему получить ответы на все интересующие вопросы. Поскольку видов различной помощи бизнесу много, то важно сориентировать предпринимателей в них: кто может обратиться, какие бумаги необходимо подготовить. Конечно, вся информация есть на сайте министерства экономического развития края, но ведь существуют и другие источники поддержки предпринимателей. Об этом мы информируем бизнес на своем сайте. Дорабатывается идея создания call-центра, где по телефону можно будет получить максимальную информацию по различным аспектам предпринимательства. Это особо важно для отдаленных районов края. Организуем мы также круглые столы с приглашением представителей организаций, осуществляющих различные виды поддержки. Эта работа высоко оценивается предпринимателями.

- Ассоциация «Краевой центр содействия предпринимательству» создана в 2013 году для оказания комплекса услуг субъектам малого и среднего бизнеса, - поясняет Анна Кочемасова. - В том числе мы являемся соисполнителями государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Самый большой объем в 20 млн рублей в год направляется на финансовую помощь субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают по лизинговым договорам. У этих предпринимателей есть возможность получить средства в размере 70% от аванса по лизинговому договору.

Есть еще одно интересное краевое направление - это частичная компенсация затрат для участия предпринимателей в выставках-ярмарках. По этой программе выделяется всего 600 тыс. рублей в год. Субсидия для каждого субъекта небольшая - около 70 тыс. рублей, - но очень популярная. Возможно, в будущем финансирование по этим направлениям будет увеличено. Опять же важно, что поддержкой активно пользуется не только Хабаровск, но и районы края. Хочу подчеркнуть, что востребована финансовая помощь среди предпринимателей именно там, где активна поддержка муниципальной администрации.

Уже несколько лет развивается в крае такая форма поддержки, как гранты начинающим предпринимателям. На эти цели выделяются 10 млн рублей в год.

- Постоянно идут дискуссии: нужна ли такая поддержка и где потом те самые предприниматели, которым дали эту помощь, - говорит Анна Кочемасова. - На деле отбор идет очень серьезный, в три этапа, оценивается и идея, и способность автора ее защитить и многие другие параметры, четко оговоренные в программе. Получатели грантов отчитываются по строгой форме. После выделения гранта мы их мониторим, отмечая, сколько получено выручки, уплачено налогов, создано рабочих мест.

Очень важно, что край выделяет средства на образовательные проекты и все это финансирование направляется в районы. Тематика занятий с предпринимателями формируется очень верно - в соответствии с запросами самих районов.

Очень популярным продуктом ассоциации продолжает оставаться курс «Начинающий предприниматель».

Для тех, кто зарегистрировал бизнес, работает еще один интересный проект - Клуб предпринимателей города Хабаровска. Он стал отличной площадкой для обсуждения актуальных тем, дает возможность бизнесменам посоветоваться, поделиться опытом.

- Мы очень тесно работаем с центрами занятости населения, здесь действует программа, по которой безработным дается возможность получить грант на сумму 70 тыс. рублей для открытия своего дела, - отмечает Анна Кочемасова. - Мы проводим экспертизу бизнес-планов и организуем защиту претендентов. Когда эта программа начиналась, я очень скептически к ней относилась, но, к моему удивлению, как раз те люди, которые зарегистрировались от центра занятости, держатся долго в бизнесе, работают и развиваются. Эти упорные бизнесмены часто обращаются за консультациями в нашу ассоциацию и даже выигрывают новые гранты.

Малый и средний бизнес Хабаровского края - это более 59 тыс. субъектов, в которых занято свыше 200 тыс. человек.

- В начале года было отмечено сокращение числа индивидуальных предпринимателей, а по данным на первое апреля зарегистрированы 545 новых предприятий, - отмечает Татьяна БАРТЮК, начальник управления малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. - Такая статистика объясняется объективными факторами. В современной экономической ситуации бизнесу выгоднее регистрироваться как юридическое лицо. В кризисных условиях индивидуальные предприниматели рискуют всем своим имуществом. Поэтому шел процесс перерегистрации. В принципе, тенденция к росту наблюдается ежегодно начиная с 2008 года.

Структура предпринимательства в крае отражает те процессы, которые в целом идут в стране. Многие отраслевые структуры, например такие, как торговля, общественное питание и услуги, транспорт и связь, практически полностью ушли в сферу малого и среднего бизнеса. Для правительства региона сейчас приоритетным направлением стала поддержка предпринимателей, развивающих производственную сферу. Многочисленные субсидии в первую очередь становятся ресурсом для стимулирования промышленного сектора. Запросы бизнеса внимательно изучаются. К примеру, на недавнем заседании Совета по предпринимательству с участием губернатора края решался вопрос о совершенствовании процедуры предоставления разрешительных документов на строительство. Это один из особо важных элементов создания комфортных условий для бизнеса. Будут сокращены до 130 дней сроки получения разрешений на строительство с момента регистрации прав на земельный участок. В работе министерства экономического развития важное место занимает направление по развитию конкуренции в соответствии со стандартами, разработанными Агентством стратегических инициатив. Создается дорожная карта, определены социально значимые отраслевые рынки. Стоит задача обеспечить здесь максимально благоприятные условия для развития бизнеса.  

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

Теги: инвестиции  малый бизнес  кризис 


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