|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 01 Июля, 23:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Николай КРЕЦУ, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края: Проект "Наш выбор 27" - это всерьез и надолго
- Николай Степанович, что послужило толчком к созданию бренда «Наш выбор 27»?
- Причин несколько. Первая и самая главная - ситуация в пищевой и перерабатывающей отрасли края. С 2009 по 2016 год наблюдалась отрицательная динамика. Падение объемов производства пищевых продуктов составило 30,5%. В среднем ежегодное снижение составляло от 3 до 12%, за исключением 2010, 2011 и 2013 годов, когда индекс производства пищевых продуктов составлял чуть более 100%.
Другая причина является следствием первой: если падают объемы, соответственно, снижается и загрузка производственных мощностей. К примеру, загрузка мощностей по производству хлебобулочных изделий составляет 26%, колбасных - 54%, цельномолочной продукции - 71%.
В общем объеме продуктового рынка региона доля собственной продукции составляет лишь 20%. Примерно столько же приходится на местное сырье.
Проанализировав показатели, естественно, мы задались вопросом: что можно сделать для того, чтобы пищевая и перерабатывающая отрасль края встала с колен и начала наращивать объемы. Самый быстрый путь - другого мир не придумал - увеличение потребления собственной продукции. С этой целью и был задуман проект «Наш выбор 27». Его задача - помочь местным предприятиям эффективнее развиваться и продвигать товары на внешнем и внутреннем рынках.
- Как бренд входил в повседневную жизнь региона?
- Изначально он рассматривался как народный проект, с участием жителей региона. На сайте комитета был объявлен конкурс на лучшее название и логотип бренда. В голосовании за название проекта приняли участие более двух с половиной тысяч человек. И уже тогда стало ясно, что мы находимся на правильном пути. Откликнулись не только жители края, но и профессиональные сообщества из других регионов Дальнего Востока и Российской Федерации - дизайнеры, союз художников страны, творческие коллективы, детская художественная школа. Подали заявку представители коренных малочисленных народов, проживающие в Хабаровском крае.
И название, и сам логотип выходят за рамки только пищевой отрасли. Мы формировали идеологию проекта с прицелом на комплексное решение задачи продвижения продукции, произведенной предприятиями края. Так, изображение на нем самолета пятого поколения, который производится в единственном субъекте Российской Федерации - в Хабаровском крае, говорит об интеллектуальной мощи региона. Общий вид в форме пятиугольника тоже не случаен - напоминает известный нам всем знак качества в советские времена, тем самым подчеркивается, что на получение логотипа могут претендовать только производители качественной продукции.
- На каких условиях предприятия могут рассчитывать на получение логотипа?
- В основе проекта лежит убеждение, что в Хабаровском крае производится лучшая продукция, снискавшая заслуженное уважение и любовь жителей края. Участником проекта может стать производитель, осуществляющий производственную деятельность на территории Хабаровского края и удовлетворяющий требованиям к качеству и безопасности выпускаемой продукции.
- Есть ли уверенность в том, что проект активно входит в жизнь местных товаропроизводителей?
- Можно твердо заявить: проект состоялся, это надолго и всерьез. Брендирование приняло необратимый процесс.Сегодня предприятия региона получили уже более ста свидетельств, дающих право использовать официальную символику проекта. Говорить об эффекте еще преждевременно. Проект запущен 7 декабря 2016 года, он реализуется под непосредственным патронажем губернатора края Вячеслава Шпорта. С момента запуска прошло менее полугода, официальная статистика по краю поступит только в июле. Тогда и будет ясна картина. Но даже если темпы падения производства хотя бы немного снизятся или замедлятся, то мы будем считать это нашим большим успехом.
В пользу успешной реализации проекта говорят и другие данные. Так, если первые обладатели наносили логотип вручную - не было упаковок с брендом, то сегодня производители уже целенаправленно заказывают упаковочный материал с логотипом.
К реализации проекта подключились торговые сети и магазины. На определенном этапе торговые сети вышли с предложением размещать брендированную продукцию на так называемых золотых полках. С инициативой выступила группа компаний «Невада» (гендиректор - Юрий ЕГОРОВ), в частности, торговые сети «Самбери».
Группа компаний «Невада» также взяла на себя обязательства проведения промоакций и организацию помощи в заключении договоров между торговыми сетями и производителями.
- Продвижение местной продукции под единым брендом - это хорошо. Но что дальше?
- Реализация краевого проекта «Наш выбор 27» - это тактическая задача. Но из нее вытекают две стратегические задачи: первая - вывести наших производителей на юго-восточный рынок, прежде всего на рынок Китая.
Понятно, что здесь есть принципиальные проблемы, связанные с тем, что на уровне руководства Китая пока еще не принято решение о допуске цельномолочной и колбасной продукции, выпускаемой в России, на рынок КНР. В настоящее время идут переговоры. А пока наш регион отправляет в Поднебесную только дикоросы, мед, мороженое.
Вторая стратегическая задача - разработка краевой программы государственной поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности. До конца текущего года планируется создать программу, которая начнет работать с 2018 года. Принципиальный подход заключается в том, что деньги производители пищевой и перерабатывающей отрасли будут получать на возвратной основе.
- Сегодня ведется подготовка к масштабному мероприятию - к выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Какую главную цель этого мероприятия видит правительство региона?
- Выставка-ярмарка пройдет 24-25 июня на территории набережной стадиона им. В.И. Ленина. Мероприятие проводится правительством края совместно с Ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и Ассоциацией рестораторов Хабаровского края.
Основная цель - популяризация и продвижение на потребительский рынок пищевой продукции, выпускаемой краевыми производителями. Мероприятие позволит также объединить дальневосточных производителей и представителей ресторанного бизнеса.
Для посетителей будут оборудованы 11 тематических зон. Отдельные зоны появятся для рестораторов, творческих предпринимателей, любителей здорового образа жизни, будет работать контактный зоопарк. Посетителей ждут розыгрыши и концертная программа. В рамках мероприятия на набережной также пройдет фестиваль мороженого, где сладкий десерт представят по сниженным ценам. Если он пройдет успешно, в чем нет никаких сомнений, то в следующем году на набережной будет организован отдельный, более масштабный фестиваль мороженого.
Главным действом на выставке-ярмарке станет приготовление ухи по особенному рецепту губернатора края. Рабочей группой утверждена технологическая карта амурской ухи, над которой работали лучшие шеф-повара Хабаровского края. Приготовление блюда станет одним из главных событий и может попасть в Книгу рекордов России.
Так, для ухи только воды понадобится 2,3 тонны. Кроме того, чтобы накормить рыбным супом свыше 12 тысяч человек, потребуется почти 260 килограммов лука, 20 килограммов укропа, 32 килограмма соли, 227 килограммов картофеля. Бульон и уху будут готовить из восьми видов рыб: косатка, карась, казан, сиг, верхогляд, щука, ленок, осетр. Рыбной продукции потребуется около 2,1 тонны.
Процесс приготовления в котле и полевых кухнях займет около трех часов. И четыре часа уйдет на раздачу. В зоне амурской ухи на набережной одновременно будут работать 15 шеф-поваров, 15 поваров-раздатчиков, 15 волонтеров. Для установления рекорда России планируется раздать 12 тысяч 580 порций.
Досье «Дальневосточный капитал»: Первые предприятия непродовольственной группы - «Золотая Русь» и ООО «Азия Лес» получили сертификаты, дающие право использовать официальный логотип «Наш выбор 27» для продвижения своей продукции. ООО «Азия Лес» реализует в крае приоритетные инвестпроекты в области переработки, производит широкий перечень отделочных и строительных материалов, планирует использовать логотип на упаковке готовой продукции, а также презентационных стендах, участвуя в различных выставочных мероприятиях. На очереди крупная группа компаний строительного блока, полиграфической отрасли, а также крестьянско-фермерские хозяйства.
Вера КАЛИНИНА.
- Директор по развитию ООО "Чистая планета" Сергей Гамей: Раздельный сбор вторичного сырья - это огромная польза для нашей удивительной природы
- Комсомольск-на-Амуре: Город президентского внимания на пути к индустриализации
- Николай КРЕЦУ, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края: Проект "Наш выбор 27" - это всерьез и надолго
- В 2017 году Комсомольску-на-Амуре исполняется 85 лет
- На Дальневосточной железной дороге отметили 100-летие Амурского моста
- "Амурметалл" предлагают за три миллиарда
- Комсомольский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина модернизируется под новые заказы
- Плановая система в Хабаровском крае работает в новом формате
- Малый бизнес Хабаровского края услышал президента
- Ядерная медицина идет из Хабаровского края в ДФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.