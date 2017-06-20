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Комсомольск-на-Амуре: Город президентского внимания на пути к индустриализации
Точка роста на ДВ
Комсомольск-на-Амуре стал городом президентского внимания и первой территорией, для которой разработан комплексный план развития, а главное, выделены существенные бюджетные средства, позволяющие для начала решить застарелые проблемы, а по большому счету - создать основу для будущего развития.
Власти готовы вложить в него почти 63 млрд рублей. Комсомольчане план называют «глобальным и эпохальным документом» и признаются, что многого от этого ждут.
Досье «Дальневосточного капитала»: План комплексного развития города состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел - перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Городские власти разработали Стратегию социально- экономического развития города до 2032 года.
Новая индустриализация потребует кадрового обеспечения. Эти вопросы необходимо решать системно и заблаговременно. Именно поэтому одним из приоритетов в Городе юности определено развитие инженерного образования. Строительство в Комсомольске-на-Амуре Инженерной школы - в числе первых объектов долгосрочного плана развития города. Сметная стоимость составляет почти полмиллиарда рублей, а ее ввод запланирован на конец года.
Среди первоочередных объекты социальной инфраструктуры: водоснабжение, канализационное хозяйство - все то, без чего невозможно обеспечить прежде всего комфортную жизнь самим горожанам, а тем более привлечь в Город юности новых жителей, без которых явно не обойтись запланированным новым производствам.
Комплексным планом развития города предусмотрено строительство трех объектов здравоохранения: детского больничного комплекса, межрайонного онкологического диспансера и станции скорой медицинской помощи.
Да и культурная жизнь индустриальной столицы региона получит современную материальную базу. Запланировано строительство ряда спортивных объектов, в том числе регионального центра развития спорта и двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Уже полным ходом идет реконструкция местного драматического театра. Разработана новая архитектурно-градостроительная концепция общественного пространства Центрального округа, ядром которого станет городская набережная. Здесь планируют возвести многофункциональный центр отдыха и развлечений с аквапарком, выставочный центр «Конгресс-холл», инновационный интерактивный центр «Эвристика», музейно-развлекательный центр «Легенды на Амуре», кафе с видом на Амур, а также многофункциональный туристический комплекс.
Презентация этих инвестиционных проектов состоялась в конце апреля в Хабаровске. Планируется, что все они будут реализовываться в формате государственно-частного партнерства. Инвестиционная емкость проектов - более 4,5 млрд рублей.
Авиакластер: курс на локализацию
Ставка на новые льготные режимы - они должны привлечь в Город юности частные капиталы. Напомним, что ТОР «Комсомольск» была создана в числе первых. А в правительстве Хабаровского края даже появилась специальная должность - заместитель председателя правительства по развитию Комсомольска-на-Амуре.
Как уже сообщал «Дальневосточный капитал», в ТОР «Комсомольск» определены три площадки развития: «Парус», «Амурлитмаш» и «Амурск». На них уже зарегистрированы 9 резидентов с проектами, общий объем инвестиций которых оценивается в 8,5 млрд рублей.
«В город активно приходит бизнес, который собирается локализовать выпуск номенклатуры высокотехнологичных изделий, - отметил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий ЧАЙКА. - Сегодня создаются небольшие предприятия по выпуску комплектующих для авиационной техники и поставке их на заводы Комсомольска-на-Амуре».
Главной территорией для «локальных» резидентов станет площадка «Парус». Программа локализации производств для нужд авиастроения на площадке «Парус», подготовленная при участии «Объединенной авиастроительной компании» (ОАК), предполагает создание 11 предприятий с выручкой более 11,5 млрд рублей в год.
Новая индустриальная модель ОАК предполагает вывод за периметр самолетостроительных заводов производств низких технологических переделов и производства комплектующих изделий. Авиастроители рассчитывают, что на вновь созданных в Комсомольске частными инвесторами предприятиях будет налажен выпуск бортовых кабельных систем, подвесных агрегатов, нормалей и крепежа, инструментов и другие. Программа была представлена на презентации инвестиционного потенциала Хабаровского края в Торгово-промышленной палате России в Москве.
В качестве резидентов ТОР на площадке «Парус» зарегистрированы компании «ПАКС», «Пегас» и «Акор Инструмент». Все они намерены локализовать свои производства в Комсомольске-на-Амуре в качестве поставщиков авиакомпонентов для Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина.
ООО «ПАКС» сконцентрируется на выпуске кабельной продукции для самолетов Sukhoi Superjet-100, ООО «Акор Инструмент» - на изготовлении и восстановлении твердосплавного металлорежущего инструмента, «Пегас» будет производить авиадетали методом механообработки.
Согласно материалам ОАК, выпуск элементов бортовых кабельных систем и режущего инструмента планируется начать в 2018 году, производство комплектующих методом механообработки - в 2019 году.
«Авангард» берется за инфраструктуру
Естественно, потенциальным резидентам, готовым строить собственные предприятия на территории особого режима, необходимо создать условия, прежде всего, обеспечить инфраструктурой. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 900 млн рублей. Корпорацией развития Дальнего Востока на площадке «Парус» запланирован ряд работ по возведению инфраструктуры, в частности, строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.
Одним из возможных решений сложного вопроса может стать проект, предложенный учредителями индустриального парка «Авангард», работающего в Хабаровске.
«Мы намерены реализовать схему, которая хорошо себя показала в строительстве тепличного комплекса российско-японского предприятия JGC Evergreen и другими предприятиями в Хабаровске, - говорит исполнительный директор индустриального парка «Авангард» Денис ГРОСЬ. - Наша задача - подготовить инженерные коммуникации, дорогу и подключение к коммунальной инфраструктуре, и инвестору остается только построить там свое предприятие».
Однако выяснилось, что малый и средний бизнес не готов возводить цеха самостоятельно, поэтому руководство «Авангарда» приняло решение строить и помещения, которые затем по различным схемам будут передаваться предпринимателям - резидентам ТОР.
Для такой застройки «Авангарду» выделены 12 гектаров. Здесь будут построены модульные двухэтажные здания с производственными площадками и административно-бытовыми помещениями.
Рассчитывают на новые корпуса площадки «Парус» и в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете, поскольку на существующей площадке технопарка вуза стало тесно для проведения экспериментов и организации производства.
Судостроители обеспечены заказами
Центр судостроительного кластера Города юности - Амурский судостроительный завод, который в последнее время получил целый ряд значимых заказов и увидел перспективу на будущее. Сегодня в производстве четыре корвета для Тихоокеанского флота. В прошлом году было заключено соглашение о строительстве в Комсомольске-на- Амуре двух судов для сообщения Сахалина с Курильскими островами и двух паромов на линию Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область). Заказ на постройку паромов оценивается в 9,87 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Крупнотоннажные паромы усиленного ледового класса будут иметь три грузовые палубы. Суда смогут вмещать 30 железнодорожных вагонов, 44 грузовых автопоезда и 28 легковых автомобилей и принять до 150 пассажиров. Рейсы по маршруту Ванино - Холмск - Ванино они смогут выполнять за 24 часа. Кроме того, теплоходы смогут двигаться во льду толщиной 1 метр и выполнять работу в шторм. Новые паромы должны прийти на смену трем своим устаревшим предшественникам, нестабильная работа которых часто приводит к скоплению грузов и пассажиров на железной дороге в Ванино.
Закладка паромов, предназначенных для Сахалина, запланирована на День города, 12 июня, когда Комсомольск будет праздновать 85-летие. Судостроители планируют построить их к 2020 году.
В планах заводчан - до 2030 года строительство 16 рыбопромысловых судов. Сегодня прорабатывается вопрос создания в Приморском крае достроечной базы для испытания и сдачи судов и кораблей различного назначения, производимых предприятиями ДФО, в том числе ПАО «Амурский судостроительный завод».
На площадке «Амурлитмаш» планов громадье
Самые разные бизнесы планируют обживать площадку «Амурлитмаш», где уже зарегистрировано 5 резидентов. ООО «Торговый дом «Юкон» планирует глубокую модернизацию действующего рыбоперерабатывающего производства, что позволит увеличить объемы выпуска готовой продукции до 225 тонн в год. ООО «Альтернативная энергетика» займется созданием производства топливных пеллет с объемом 38 тыс. тонн в год. ООО «Карбон» планирует строительство цехов по переработке твердых бытовых отходов методом быстрого пиролиза. ООО «Инструментальный механический завод» заявило о строительстве завода по производству изделий и комплектующих для предприятий машиностроительной и железнодорожной отрасли. ООО «ТАПИР-ЭКО» организует утилизацию изношенных автопокрышек и других резино-технических изделий с переработкой их в высококачественную резиновую крошку.
Сегодня готовятся соглашения о вхождении в ТОР еще ряда потенциальных инвесторов, готовых открыть производство на площадке «Амурлитмаша». В их числе ООО «УК ИП «Амурлитмаш», которое намерено создать индустриальный парк на основе существующей производственной площади.
Организовать производство мостовых, козловых кранов и очистного оборудования готов Комсомольский машиностроительный завод. ООО «НЦ «СТК» (TSMGROUP) намерено построить завод по производству энергосберегающих материалов.
Ну а на площадке «Амурск» уже приступили к реализации инвестиционных проектов две компании, занятые переработкой древесины, - «Амурская лесопромышленная компания» и «Амурский промышленный центр». Общая площадь кадастровых кварталов, в пределах которых будут действовать льготы, - 8337 га.
По предварительной информации, ожидаемый объем инвестиций по всем подтвержденным заявкам на площадках ТОСЭР «Комсомольск» до 2020 года составит 18 млрд рублей с созданием 1884 рабочих мест. Такие данные приводит пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Инструменты привлекательности
«В этом году продолжается работа по объектам 2017-2018 годов. Все намеченные мероприятия направлены на улучшение деловой и инвестиционной привлекательности Города юности. Самое главное, что объекты строятся, и все будет выполнено в намеченные сроки», - уверен глава администрации Комсомольска-на-Амуре Андрей КЛИМОВ.
Его уверенность не беспочвенна, и связана она с колоссальной поддержкой государства, региональных властей и, конечно же, самих жителей города.
Помимо существующих в рамках ТОР льготных режимов в городе надеются и на дополнительные преференции. По словам Андрея Климова, Минпромторг России готов рассмотреть возможность разработки механизма субсидирования расходов на железнодорожные перевозки для ОАО «Амурметалл» за счет средств федерального бюджета.
Разрабатывается проект федерального закона, предусматривающего закрепление права юридических лиц с государственным участием заключать контракты на закупки товаров, работ, услуг с резидентами территорий опережающего развития на долгосрочной основе с предоставлением преференций.
Транспортная доступность
Особое внимание городские власти уделяют организации доступного авиационного сообщения с Комсомольском-на-Амуре. Появляются новые воздушные маршруты. В этом году, например, введены регулярные авиарейсы по маршруту Комсомольском-на-Амуре - Новосибирск - Москва. Запущены рейсы Комсомольск-на-Амуре - Владивосток, а также по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре. Направлены предложения в Минвостокразвития о включении в реестр социально значимых воздушных перевозок из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, Южно-Сахалинск, Новосибирск и Иркутск.
Подвижки заметны и в железнодорожном направлении. Сегодня готовится технико-экономическое обоснование проекта по организации скоростного железнодорожного сообщения на направлении Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - аэропорт «Новый». Речь идет об увеличении пропускной способности железной дороги и повышении участковой скорости.
Намечен комплекс мер, направленных на полное обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Для полного покрытия услугами сотовой связи запланировано строительство шести объектов для совместного размещения оборудования трех операторов. Работы по строительству новых антенно-мачтовых сооружений будут вестись этим летом.
P.S.
В мае постановлением Правительства РФ границы ТОР «Комсомольск» расширены. В нее включены земельные участки, расположенные как непосредственно в самом городе, так и в соседнем Солнечном муниципальном районе. Этим же постановлением до 441,6 млн рублей увеличен объем финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры ТОСЭР за счет средств бюджета Хабаровского края и внебюджетных источников.
На новых площадках планируется строительство водно-оздоровительного комплекса, гостиницы, горнолыжных трасс (комплекс «Холдоми»), предприятий по производству продуктов питания, продукции для нефтедобычи и нефтепереработки, а также энергоэффективных устройств и оборудования.
Таким образом, ТОР «Комсомольск» становится многопрофильной площадкой. Помимо выпуска компонентов для авиационной техники и деревопереработки, на ней получат развитие новые отрасли - туризм, сельское хозяйство. А уже набирающий популярность туристический комплекс «Холдоми» станет центром притяжения не только самих жителей Хабаровского края. Региональные власти надеются, что благодаря масштабным частным инвестициям этот горнолыжный курорт станет одним из самых привлекательных на Дальнем Востоке и составит достойную конкуренцию подобным объектам соседних регионов.
Вера КАЛИНИНА.
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