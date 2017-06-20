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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Июля, 23:46 |
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Директор по развитию ООО "Чистая планета" Сергей Гамей: Раздельный сбор вторичного сырья - это огромная польза для нашей удивительной природы
- Экологическая компания «Чистая планета» была создана в 2011 году и является правопреемником предприятия «Хабаровсквторресурсы», известного на рынке более 30 лет. Старшее поколение помнят, как во времена СССР собирали вторичное сырье: макулатуру, ветошь, металл. Теперь эту роль выполняет наше предприятие. Главная задача, которая стоит перед компанией, - сделать сортировку отходов и использование товаров, произведенных из вторичного сырья, привлекательными для общества.
- Сергей Леонидович, как сотрудники компании идут к этой цели? С какими проблемами приходится сталкиваться?
- В нашей компании трудится более 50 человек, 9 из них - административный персонал. Это позволяет каждому клиенту обеспечить индивидуальный подход. В своей работе руководствуемся принципом - решать проблемы наших клиентов с отходами на максимально выгодных для обеих сторон условиях.
На самом деле, вопрос утилизации мусора для любой организации является очень важным и затратным делом. К примеру, для складирования и транспортировки мусора необходимы специальное оборудование и место, а также определенный штат сотрудников. К тому же вывоз мусора стоит недешево, и деньги на эти цели нужны постоянно, так как эту статью расходов нельзя откладывать в долгий ящик. Добавьте к этому возможные штрафы за несоблюдение чистоты на территории, а также предоставление отчетных документов в различные природоохранные органы. Поэтому, как нам кажется, у компании с клиентами взаимовыгодный интерес в сотрудничестве.
- Расскажите подробнее о том, как компания взаимодействует с клиентами?
- Мы используем комплексный подход, объясняем клиентам, что на вывозе мусора можно сэкономить немалые средства, причем именно за счет его сортировки. Мусор мусору рознь. Многое из того, что люди привыкли сваливать в мусорный бак, можно продавать за неплохие деньги.
Как правило, нашими клиентами являются коммерческие организации, поэтому основной состав мусора, который образуется, это упаковочный материал. Сортировать его несложно, просто все необходимо складывать отдельно: пленку, картон, пластик.
Помимо экономии на вывозе мусора, клиенты еще и сами зарабатывают деньги, которые компания платит за отсортированное вторсырье.
Макулатура, в том числе картон, прессуется на специальном оборудовании и затем продается российским и зарубежным производителям, в частности, в Китай.
Кроме того, компания «Чистая планета» реализует продукцию, произведенную из вторичного сырья по ценам ниже товаров, сделанных из первичной нефти или древесины. Как правило, это - различные полиэтиленовые пакеты (майки), мусорные мешки, картонные коробки и многое другое.
Также не будем забывать про социальный и экологический эффект, который наши клиенты несут для общества. Ведь раздельный сбор вторичного сырья - это огромная польза для нашей удивительной природы!
- Вы предлагаете отдельно складывать различное вторсырье, но есть ли такая возможность у предприятий?
- Мы сами изготавливаем индивидуальные металлические контейнеры, так как для некоторых организаций стандартные емкости для сбора мусора просто не подходят. В продаже их нет, а ждать на заказ - это слишком долго.
В компании «Чистая планета» есть собственный автопарк, состоящий из 11 грузовых машин, что позволяет оперативно выполнять заявки наших клиентов, не допуская образования большого количества отходов. Немаловажно и то, что у нас имеется действующая лицензия на право работы с различными отходами.
- Как видим, основными клиентами компании являются коммерческие организации, а что можно сказать о работе с населением?
- Здесь дела обстоят иначе. Вообще, мы успешно работаем с ТСЖ и управляющими компаниями, которые видят в раздельном сборе отходов ряд преимуществ. Но таких, к сожалению, немного. Далеко не всегда удается донести, что часть денег, которые ТСЖ и УК тратят на вывоз мусора и которые они могли бы получить за продажу вторичного сырья, можно использовать более эффективно для блага жильцов. Но есть уверенность, что рано или поздно будет и у нас, как в развитых странах, будет осуществляться сортировка мусора, и раздельный сбор отходов перестанет быть просто словосочетанием, а будет привычным делом для людей.
- Поделитесь ближайшими планами.
- Планов много. Для таких компаний, как «Чистая планета», в нашей стране работы непочатый край. В настоящее время идет развитие филиалов в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Тынде, Находке. В планах открытие офиса в Якутске и начало работы в качестве регионального оператора на территории Хабаровского края.
Вера КАЛИНИНА.
- Директор по развитию ООО "Чистая планета" Сергей Гамей: Раздельный сбор вторичного сырья - это огромная польза для нашей удивительной природы
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