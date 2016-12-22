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Комсомольский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина модернизируется под новые заказы
По словам генерального директора компании «Сухой» Игоря ОЗАРА, присутствовавшего на торжественном мероприятии по этому случаю, сегодня это лучший по всем параметрам цех механообрабатывающего производства в российской авиационной промышленности. Новое помещение начали строить три года назад в рамках программы технического перевооружения завода. На площади в 5 тыс. кв. м собраны самые высокопроизводительные мощности металлообрабатывающего производства КнААЗа. В цехе установлены отечественные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) производства Стерлитамакского станкостроительного завода. На них будут трудиться 380 рабочих со средней зарплатой в 50-70 тысяч рублей.
Появление нового цеха связано в первую очередь с увеличением объемов производства самолетов Су-35 и Т-50 для Министерства обороны России, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
- Предприятие загружено на долгие годы вперед, и это позволяет постоянно внедрять новые технологии и расширять производственные площади, заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - Фактически мы каждый год вводим на авиазаводе по одному цеху. В 2018 году сдадим еще один современный цех - по гальваническому покрытию самолетов.
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