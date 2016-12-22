|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Амурметалл" предлагают за три миллиарда
Единственное на Дальнем Востоке металлургическое производство и один из бывших флагманов промышленности Комсомольска-на-Амуре - завод «Амурметалл» - с 2013 года находится в процедуре банкротства, которое продлено до марта 2017 года. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет более 35 млрд рублей. Мощности завода загружены на 14%, предприятие испытывает острую нехватку оборотных средств. В связи с этим периодически возникают проблемы с оплатой электроэнергии. По словам конкурсного управляющего, пока с энергетиками удается договариваться благодаря поддержке правительства края. Завод не останавливает работу, заработная палата на «Амурметалле» выплачивается вовремя, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Власти региона вместе с руководством завода активно ведут переговоры с потенциальными инвесторами о покупке имущественного комплекса предприятия. Сегодня он оценивается в почти 3 млрд рублей. По сообщению пресс-службы правительства края, сегодня уже есть ряд потенциальных покупателей, работающих на рынке металлопроката.
«Эта цифра стала приемлемой для потенциальных покупателей. Уже определились три компании, которые готовы принять участие в торгах. Нужно создать условия, чтобы добросовестный инвестор пакетно приобрел имущество. Примечательно, что в этом году завод показал, что может работать даже в условиях конкурсного производства. В некоторые месяцы была хорошая прибыль», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
- На Дальневосточной железной дороге отметили 100-летие Амурского моста
- "Амурметалл" предлагают за три миллиарда
- Комсомольский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина модернизируется под новые заказы
- Плановая система в Хабаровском крае работает в новом формате
- Малый бизнес Хабаровского края услышал президента
- Ядерная медицина идет из Хабаровского края в ДФО
- Хабаровскому краю нужны рабочие и инженеры
- Хабаровский край готовит креативные предложения для гостей
- Хабаровский край готов к опережающему развитию
- Открытый регион спешит в информационное будущее
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.