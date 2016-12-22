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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край готов к опережающему развитию
В рейтинге регионов РФ в 2012 году Хабаровский край имел следующие результаты по основным критериям: объем валового регионального продукта в расчете на одного человека - 23 место, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека - 15 место, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ на одного человека - 16 место, прожиточный минимум на одного человека - 74 место, сальдо миграции (отрицательное) - 42 место.
В 2013 году объем инвестиций в Хабаровский край сократился более чем на 20% и составил порядка 145 млрд рублей. При этом сумма инвестиций остается выше, чем в среднем по стране: на одного жителя пришлось порядка 108 тыс. вложенных рублей в сравнении с 92 тыс. рублей по общероссийскому показателю. Регион и сегодня сохраняет привлекательность для потенциальных инвесторов.
Дальний Восток ассоциируется у инвесторов с природными ресурсами, однако экономика Хабаровского края многопрофильна. Ключевым приоритетом является развитие обрабатывающей промышленности в крае. На региональных заводах активно развивается нефтепереработка, деревопереработка. Наметился ряд позитивных сдвигов и в оборонном комплексе: за последние три года увеличился оборонный заказ, который сегодня превышает 30 млрд рублей.
На конечное решение инвестора вкладывать средства в субъект существенно влияет состояние делового инвестиционного климата в крае. На сегодняшний день выработан общий регламент по предоставлению земельных участков и градостроительной деятельности: краевые власти планируют сократить сроки предоставления инвесторам в аренду земельных участков. Создание группы кадастровых инженеров позволит на месяц сократить процедуру, которая сегодня составляет 500 дней.
В условиях неустойчивой экономической ситуации стабильные успехи показывает малый бизнес края. Несмотря на общее замедление экономического роста, сфера МСП по итогам пяти месяцев 2014 года показала рост налоговых поступлений на 5%, отметил министр экономического развития Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ. Концепцией развития дальневосточных регионов предусмотрен формат индустриальных промышленных парков, которые станут платформой преимущественно для малого и среднего предпринимательства. В регионе уже появились три индустриальных (промышленных) парка: индустриально-технологический парк «Чегдомын», бизнес-инкубатор и индустриальный парк в Комсомольске-на-Амуре, индустриальные парки «Авангард» и «Дальэнергомаш» в Хабаровске. Согласно планам развития региона, за период с 2014 по 2017 годы рост оборота МСП составит 25%.
Регион ТОРопится навстречу инвестору
Реализовать экономический потенциал края поможет концепция опережающего развития субъектов, включающая новые механизмы и инструменты. В Указе Президента РФ № 196 от 7 мая 2012 года поставлена задача сделать Дальний Восток регионом опережающего социально-экономического развития. В качестве основных форматов работы инвесторов выбраны механизмы территорий опережающего развития (ТОР) и индустриальных парков. Закон о ТОРах должен быть принят до конца 2014 года.
Законопроект о ТОРах предусматривает льготные ставки налогообложения для инвесторов. Так, налог на прибыль для резидентов территорий с опережающим экономическим развитием предложено установить в размере 0% на первые 10 лет работы компаний и не более 10% далее (при действующей ставке, установленной НК РФ в 20%). Взносы по НДС и налогу на имущество в первые 10 лет также могут составить 0% при действующих в стране ставках в 18% и 2,2% соответственно. Страховые сборы в ПФ РФ, ФСС и ФОМС, которые установлены на уровне 30%, для инвесторов предложено сократить до 7,6%.
- Мы в крае оперативно рассмотрели проект ФЗ «О ТОР». Поддерживаем концепцию законопроекта, его основные принципы и положения. Наши контакты с заинтересованными инвесторами показывают: ТОРы, механизмы их создания, налоговые освобождения, формирование специализированных институтов развития на Дальнем Востоке воспринимаются очень позитивно. В нашем отзыве мы дали предложение к законопроекту о ТОРах - предусмотреть двухуровневую систему территорий опережающего социально-экономического развития. Дать возможность формировать в регионах ТОРы федерального и регионального значения с предоставлением всего пакета мер государственной поддержки по линии налоговых ставок, поддержки создания инфраструктуры, - заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ на прошедшем во Владивостоке заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока.
Региональные власти видят перспективы развития ТОРов на четырех площадках субъекта. Наиболее крупная площадью 680 га с возможностью увеличения до 1140 га расположена в Советско-Гаванском районе и рассчитана на экспортоориентированную производственную деятельность, в том числе рыбопереработку, судостроение, судоремонт, сборочные производства, портовую деятельность и предоставление логистических услуг. Данная ТОР будет размещена рядом с Совгаванской портовой особой экономической зоной (ПОЭЗ). Согласно данным Минвостокразвития, в число потенциальных инвесторов вошли такие компании, как ООО «Терминал Совгавань», ООО «Фортуна», ООО «Рим», ООО «Тернополь», ООО «АкваТрейд ДВ - грузовой терминал», ООО «Премиум Инжиниринг», ООО «Дальневосточная производственная стивидорная компания», ООО «Терминал Блэк». Как предполагают в ведомстве, инвесторы смогут в сумме вложить в ТОР около 22 млрд рублей.
На площадке в Комсомольске-на-Амуре площадью 280 га с возможностью увеличения до 500 га будет сконцентрировано производство высокотехнологичной продукции в рамках авиасудостроительного кластера. Первыми резидентами машиностроительной ТОР могут стать ОСК, ОАК и их предприятия-поставщики.
Третья площадка в районе южной промышленной зоны Хабаровска площадью 263 га подойдет для промышленно-логистической специализации. Также размещение комплексов сельскохозяйственной специализации возможно на площадке в районе им. Лазо, расположенной на 75 км автодороги А370 «Уссури». Как заметил глава региона, здесь существуют все предпосылки для работы ТОР: рядом проходят федеральная трасса, железная дорога, проложены инженерные сети и подведен природный газ.
О ПОЭЗ замолвят слово
Разрабатывая и осваивая инструментарий для работы ТОРов, власти Хабаровского края пользуются опытом создания портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). В декабре 2009 года в регионе была создана ПОЭЗ «Советская Гавань». Согласно официальным данным, зона должна быть размещена на участке от мыса Вячеслава до мыса Марии и занимает площадь 4,5 кв. км. Как предполагалось проектом, грузооборот Совгаванского порта к 2025 году вырастет до 25 млн т, с приростом до 50 млн т к 2056-му. Общий объем инвестиций за 49 лет действия ПОЭЗ может составить около 150 млрд руб. Такой приток средств по окончании реализации проекта вывел бы регион на полную самообеспеченность налогами.
Краевые чиновники, заручившись поддержкой ряда крупных компаний, предложили федеральным властям увеличить площадь Совгаванской ПОЭЗ, присовокупив к ней территорию Ванинского морского торгового порта и участки береговой полосы Ванинского района. Идея получила одобрение у представителей Минэкономразвития. Предварительная территориальная схема новой площадки ОЭЗ в Ванино добавит зоне более 1100 га. В схеме учтены предложения компаний ОАО «СУЭК», ООО «ЭН+Логистика», ООО «Мечел-Транс», ООО «САХА (Якутская) транспортная компания».
Инвесторы неоднократно пытались стать резидентами ПОЭЗ, но благословения Минэкономразвития пока так и не добились. Вместо того чтобы развивать свой бизнес в макрорегионе, пионеры льготных экономических территорий не могут получить документальное подтверждение статуса в федеральном министерстве.
- В 2011 году в Советской Гавани мы зарегистрировали дочернее предприятие ООО «Морской порт Новая Гавань» для строительства современного зернового терминала по переработке и отгрузке зерна на экспорт. Также в наши планы входило строительство контейнерного терминала, создание завода по переработке рыбы и завода по переработке рыбных отходов. В 2013 году мы подали в Минэкономразвития РФ заявку на право называться инвестором. На сегодняшний день заявка уже 1,5 года лежит в министерстве без движения, - рассказал советник ОАО «Росагроснаб» Игорь ШЕВЦОВ. Он подтвердил, что компания была готова к инфраструктурным ограничениям района и планировала реализовывать проект поэтапно.
Однако представители Минэкономразвития не торопятся с согласованием документов, пока «не будет собран весь пул инвесторов», утверждает Игорь Шевцов. Представитель заинтересованной компании отметил, что инициативы инвесторов активно поддерживают власти региона. Работая в тандеме с правительством Хабаровского края, инвесторы планируют завершить оформление необходимых документов на федеральном уровне и приступить к реализации проектов.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2014 год.
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