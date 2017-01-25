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24 Января 2017, 17:30 | Территория

В 2017 году Комсомольску-на-Амуре исполняется 85 лет

Город Комсомольск-на-Амуре - второй по величине в Хабаровском крае - строили всей страной в 30-е годы ХХ века. Стройки века - дело молодых. Именно благодаря романтикам-комсомольцам будущий город получил свое официальное название Комсомольск-на-Амуре и неофициальное - город Юности. Правда, впоследствии стало известно, что семьдесят процентов градостроителей Комсомольска-на-Амуре составили политзаключенные местных исправительно-трудовых лагерей. Однако это не изменило его имени.

Место для будущего города выбиралось не случайно. Комсомольск-на-Амуре изначально задумывался как промышленный центр. На момент закладки первого камня будущий город находился на расстоянии 400 км от русско-китайской границы. Именно это расстояние - 400 км - являлось предельной дальностью полета японских самолетов того времени.

План города был создан Ленинградским отделением Горстройпроекта. При планировке улиц использовалась радиальная (лучевая) система, что должно было олицетворять «город-солнце». Архитектурные ансамбли города Комсомольска-на-Амуре - хорошо сохранившийся пример советского монументального классицизма. Гости города Юности сходятся во мнении, что общий облик города напоминает Ленинград.

Долгие годы город оставался в статусе «закрытого» из-за нескольких предприятий, относящихся к военно-промышленному комплексу. Однако после снятия регламентированного режима Комсомольск-на-Амуре по-прежнему оставался на обочине региона, этаким аппендиксом.

Полвека в ожидании прорыва

Подъем, сродни тому, что был в 30-х годах, город ощутил спустя почти полвека со дня своего основания - в 80-х. Началом этому послужили вышедшее в 1983 году постановление Совмина СССР и РСФСР «О мерах по дальнейшему развитию в 1984-1990 годах городского хозяйства Комсомольска-на-Амуре» и генплан, утвержденный в 1987 году. В это время город получил статус всесоюзной ударной стройки. Тогда же началась масштабная модернизация промышленных гигантов. Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод стал выпускать истребители СУ-27, СУ-30 и СУ-33 и их модификации, прославившие предприятие на весь мир. Со стапелей судостроительного завода сходили атомоходы и надводные военные корабли. Вводился в строй завод «Амурметалл» - единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие.

Согласно принятым документам предусматривалось увеличить численность населения города до полумиллиона человек. Планировалось расширить его границы за счет жилищного строительства и обеспечить к 2005 году каждого комсомольчанина жильем из расчета 18 кв. м на человека.Ежегодно в эксплуатацию сдавалось по 240-300 тыс. кв. м жилья, по два-три детских сада, школы, поликлиники, магазины, кинотеатры, стадионы. Росли новые микрорайоны, а люди все прибывали в город. Их привлекали смелые проекты и естественное желание заработать, получить жилье. В 1989 году численность города достигла 318 тысяч человек.

Но уже в середине 90-х все пошло на спад - тенденция той поры, растянувшаяся почти на два десятилетия. Предприятия оборонно-промышленного комплекса обрастали огромными долгами по уже выполненным оборонным заказам, росли социальная напряженность, невыплаты зарплаты.

Ветер перемен

Очередное возрождение Комсомольска-на-Амуре вновь происходит по воле федерального центра. Отдельно взятому бизнесу, даже очень крупному и с государственным участием, вряд ли под силу коренным образом изменить ситуацию в крупнейшем дальневосточном индустриальном центре.

В 2009 году в городе Юности побывал Владимир ПУТИН. А вскоре крупные военные и гражданские предприятия города Юности стали заключать солидные контракты и получать заказы. Было начато их техническое перевооружение.

В большинстве своем именно за счет авиастроения индекс промышленного производства в крае в последние годы держался в положительной зоне. К примеру, за первое полугодие 2016 года филиал компании «Сухой» - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина - увеличил выпуск продукции почти на 15%, а Комсомольский-на-Амуре филиал «Гражданских самолетов Сухого» - в 2,6 раза. В предыдущем году КнААЗ реализовал контракт (уже второй за последние годы) с Министерством обороны на поставку 50 самолетов СУ-35С. Кроме этого, на базу в Жуковском было поставлено 11 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Однако авиапром, являющийся градообразующим, по большому счету не мог кардинально повлиять на развитие инфраструктуры и социальных объектов города Юности. Да это и не входило в его задачи. В то же время и муниципалитет с его ограниченным бюджетом не в состоянии был изменить ситуацию.

Надежды появились с созданием в 2015 году территории опережающего развития (ТОСЭР) «Комсомольск». Но главным толчком, несомненно, послужило очередное непосредственное участие главы государства. В Послании Федеральному Собранию в 2015 году президент уделил особое внимание городу, отметив, что Комсомольск-на-Амуре должен стать наряду с Хабаровском и Владивостоком еще одним динамичным центром Дальнего Востока.

Говоря о Комсомольске, он отметил, что это город с легендарной историей, современной высокотехнологичной промышленностью, выпускающей востребованную гражданскую продукцию и успешно работающей в сфере ВПК, «но городская, социальная инфраструктура находится здесь в запущенном состоянии. Это касается и общего облика города, и объектов спорта, культуры, учреждений здравоохранения, образования - все это не соответствует потенциалу Комсомольска-на-Амуре», - подчеркнул глава государства.

Естественно, это был сигнал к действию, причем адресованный всем ветвям власти и госструктурам, так или иначе имеющим отношение к индустриальному дальневосточному городу. Уже в декабре 2015 года Минвостокразвития при участии ряда ключевых министерств и властей региона приступило к разработке комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, который уже в апреле 2016 года был подписан председателем правительства Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. В соответствии с распоряжением правительства РФ, только бюджетное финансирование комплексного плана и строительства инфраструктуры для ТОР «Комсомольск» оценивается в 63 млрд рублей, из которых 49,3 млрд - средства федеральной казны. До 2025 года - срока окончания реализации плана - в городе Юности должно быть построено 27 объектов инфраструктуры. По существу, таких инвестиций был недавно удостоен только Владивосток, готовившийся к саммиту АТЭС-2012. Комсомольск уже окрестили городом президентского внимания.

В правительстве Хабаровского края даже появился специальный зампред по развитию Комсомольска-на-Амуре. С ноября 2016 года эту должность занял Игорь ВОЛКОВ, прибывший из Москвы и никогда ранее не работавший в Дальневосточном регионе. Интересны его впечатления от города Юности: «Первое, на что обращаешь внимание, - огромные проспекты, выстроенная архитектура, но при этом элементы недоделанности. Словно город не движется вперед, а приостановился в своем развитии. Тем не менее есть города, которые находятся в гораздо худшем положении. Поэтому я не сказал бы, что состояние его сильно запущенное, однако производит он впечатление депрессивное».

Но уже через месяц зампред, обращаясь к представителям СМИ во время пресс-конференции, просил оказать содействие в создании позитивного образа города, кураторство которого он осуществляет.

Инвестиции в будущее

Одним из приоритетов плана развития города будет являться восстановление репутации Комсомольска-на-Амуре как ведущего индустриального центра на Дальнем Востоке. Планируется, что это обеспечат загрузка ключевых предприятий и развитие их кооперации с малым и средним бизнесом. Не так давно в городе открыли центр сертификации и стандартизации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ведется строительство краевого бизнес-инкубатора, который планируют ввести в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. В соответствии с утвержденным планом комплексного развития Комсомольска-на-Амуре началось создание межрегионального центра профессиональных компетенций (на его реализацию предусмотрено 200 млн рублей), который планируют завершить в 2017 году.

Предыстория уникального проекта такова. После наводнения в 2013 году город посетила заместитель председателя правительства России Ольга ГОЛОДЕЦ, и по ее инициативе край вошел в «пилотную» программу трудовой мобильности. В рамках этой программы и создан центр профессиональной компетенции. Его организаторы уверены, что в нем будут систематизированы те знания и практики, которые город получит при развитии кластера авиа- и судостроения и создании ТОСЭР. Кстати, в Дальневосточном регионе это будет единственный межрегиональный центр компетенций.

Важной специализацией города, которую городские власти намерены усиливать, станет развитие системы непрерывного инженерного образования. В этом плане главной составляющей станет инженерная школа, на строительство и оснащение которой в федеральном бюджете предусмотрено 57 млн рублей.

Одна из ключевых задач, которую намерены решить власти, реализуя план комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, - улучшение демографической ситуации в городе. Сегодня, отмечают в региональном правительстве, миграционный отток уменьшился, в год уезжает примерно 1500 человек и около 200 человек теряется в результате естественной убыли населения. Ставится задача затормозить отток из города к 2019 году, а к 2025 году население города, которое сегодня составляет примерно 253 тыс. человек, должно вырасти на 10%.


 

 

 

Решение миграционного вопроса, как, в принципе, и в любом регионе, лежит на поверхности: необходимо создать новые рабочие места и обеспечить людям достойную зарплату, а также комфортную жизнь. Пока в городе не хватает врачей, не все хорошо и в целом с медициной, однако планом предусматриваются строительство детского медицинского центра (начнется в 2017 году), увеличение мощности онкологического центра и оснащение его современным оборудованием. Первые инвестиции делаются в совершенствование коммунальной инфраструктуры. Город прежде всего должен стать комфортным для жизни.

Новому имиджу города Юности будет способствовать и развитие здесь конгрессной и выставочной деятельности. Товар нужно показывать лицом, а заодно привлекать на свою территорию тех, у кого можно поучиться. В настоящее время в правительстве края обсуждают планы по строительству в Комсомольске-на-Амуре выставочного центра «Техно ЭКСПО». Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители Минпромторга и Торгово-промышленной палаты России, рассматриваются возможные площадки под строительство центра, формируется концепция с учетом опыта работы Экспоцентра в Москве и других регионах страны. В центре планируется представлять инновационные технологии, достижения инженерии, машиностроения, ориентированные на субъекты ДФО и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Не исключено, что уже через год здесь может состояться первый Дальневосточный авиасалон.

В городе Юности сейчас всерьез озабочены разработкой бренда Комсомольска. Уже известно, что этим займется Центр прикладной урбанистики. К делу подключились люди из разных городов страны - как молодежь, так и эксперты. Сами они называют это своеобразной комсомольской стройкой бренда и обещают сделать ее шумной и веселой.

Актуально в третий раз в жизни города Юности объявить его ударной всероссийской стройкой и, как в 30-е и 80-е, навалившись всем миром, построить по-настоящему индустриальный центр Дальнего Востока. Потому что, в самом деле, пришло время собирать камни.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

Теги: юбилей  ТОР  город 


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