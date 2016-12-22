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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Открытый регион спешит в информационное будущее
Если вначале 2013 года услуги МФЦ были доступны около 5% населения региона, то к завершению года показатель достиг 68%. В 2014 году подобные центры охватят до 83% населения края. Сеть МФЦ динамично развивается: на сегодняшний день жителям региона оказывается порядка 316 муниципальных, краевых и федеральных услуг. Наиболее востребованными остаются услуги социальной поддержки, Росреестра, УФМС. На базе МФЦ введены дополнительные сервисы: помимо пунктов приема и выдачи универсальных электронных карт в центрах работает бюро оказания бесплатной юридической помощи категориям граждан, предусмотренным краевым законодательством. Для того чтобы помочь населению сориентироваться во внушительном перечне услуг, было решено перейти от формата списка к пакетам услуг, которыми получатель может воспользоваться в зависимости от жизненной ситуации. В 2014 году перечень федеральных услуг будет расширен - в том числе ожидается подключение услуг военкомата и ЗАГСов.
Сегодня МФЦ связывает физических и юридических лиц с органами власти. В 2013 году, когда центры только открыли свои двери для жителей края, в день за услугами обращалось около 60 человек. В настоящее время через все филиалы МФЦ в день проходит порядка 1000 человек. Популярность государственных электронных услуг, безусловно, растет. Одновременно повышается качество обслуживания в центрах - для этого в регионе работает call-центр и создана система «Открытое правительство».
Ресурс для открытых отношений
Хабаровский край стал одним из первых регионов России, в котором появился ресурс для функционирования «Открытого правительства». Платформа создана в исполнение указов президента от 7 мая 2012 года № 601 и от 28 апреля 2012 года № 607 в части оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (ОМСУ), а также руководителей муниципальных и краевых организаций. Принять участие в социологическом исследовании жители края могут посредством интернет-портала (golos27.ru) либо специальных терминалов, расставленных в различных организациях по всему краю.
- Кроме непосредственно оценки, на портале и через терминалы можно увидеть текущий рейтинг всех руководителей ОМСУ - узнать, как именно население оценивает работу глав администраций. Граждане получили возможность оценивать работу чиновников на электронном ресурсе три месяца назад - более 6000 человек уже отдали свой голос. Например, работой мэра города Хабаровска Александра СОКОЛОВА удовлетворены 47,8% респондентов сайта - 2511 человек, - рассказал министр информационных технологий и связи Хабаровского края Павел УВАРОВ.
Эффективность деятельности руководителей ОМСУ определяется по пятибалльной шкале, с помощь которой население выражает свою удовлетворенность качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг, организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог и работой глав ОМСУ в целом. В случае если по итогам голосования будет отслеживаться заметное снижение эффективности действий руководителя администрации, то, в том числе, может приниматься решение о досрочном прекращении полномочий чиновника, отмечено на официальном ресурсе.
Дополняет работу «Открытого правительства» портал «Открытый регион» (open27.ru). Сайт включает информацию о региональном бюджете в доступном формате с элементами инфографики, которая, в свою очередь, выстраивается автоматически, анализируя данные электронного бюджета, собранные из информационных систем правительства края. Обратившись к платформе, можно отследить исполнение бюджета края, находясь в любой точке доступа к Интернету. Кроме того, на данном ресурсе любой пользователь Интернета может наблюдать в режиме онлайн процесс строительства жилых домов для подтопленцев.
Впрочем, возможность мониторинга - не главное преимущество «Открытого региона». Более важным механизмом ресурса стала обратная связь с посетителями сайта. Зарегистрировавшись на ресурсе, можно в электронном варианте подать обращение представителям органов власти. На сегодняшний день новой возможностью общения с чиновниками воспользовались более 270 жителей края. Через сайт можно направить свои наболевшие вопросы не только краевым либо муниципальным властям, но и адресовать обращение в порядка 20 федеральных ведомств. Сегодня законодательство обязывает представителей властных структур не только вовремя ответить на обращение, но и дать содержательный ответ на запрос - «отписка» может обернуться штрафными санкциями для чиновника.
Интернет и сотовую связь дотянут до глубинки
Несмотря на имеющийся широкий спектр каналов для связи с властями, жителям некоторых муниципальных районов региона до сих пор не доступны непосредственно современные средства связи. Согласно официальной статистике, около 99,7% населения Хабаровского края имеет доступ к современным услугам телефонии. 83% населения имеет возможность широкополосного доступа к сети Интернет.
- В 2011 году мы столкнулись с проблемой: в некоторые населенные пункты края сотовые операторы не заходят по причине экономической нецелесообразности. Мы нашли механизм взаимодействия и договорились с операторами о подключении к услугам связи муниципальных образований, население которых составляет не менее 450 человек. За прошлые два года было оснащено услугами сотовой связи 19 населенных пунктов, в которых суммарно проживает около 10 000 абонентов. На очереди остаются еще порядка 5000 человек, которые в скором времени смогут пользоваться услугами сотовой связи, - пояснил Павел Уваров.
В рамках федеральной программы с 2014 по 2018 годы в населенных пунктах численностью не менее 250 человек должен будет появиться широкополосный доступ к Интернету. Стоит отметить, что четыре муниципальных района Хабаровского края ввиду отсутствия альтернативы пользуются спутниковыми каналами связи - в их числе Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и район им. Полины Осипенко. По словам Павла Уварова, в районе им. Полины Осипенко широкополосный доступ к сети Интернет появится уже в этом году. Путь для скоростного интернета в оставшиеся районы преграждает сложный ландшафт. В настоящее время планируется с помощью подводного оптоволокна провести интернет в Магаданскую область. К данной магистрали теоретически можно будет подключить и районы Хабаровского края - подобный проект обеспечит скоростным интернетом 20 000 жителей и обойдется в 1,1 млрд рублей. Власти региона ведут переговоры с федеральным правительством о выделении субсидий.
В век динамично развивающихся технологий информатизация населения не может остановиться, ведь на рынке рождаются новые решения, позволяющие улучшить качество услуг связи. Как сообщил Павел Уваров, в ближайшее время жители краевой столицы смогут опробовать возможности сверхскоростного интернета. Услугой смогут воспользоваться владельцы устройств, поддерживающих технологию LTE-Advance - стандарта связи четвертого поколения.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2014 год.
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