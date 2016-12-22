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24 Ноября 2014, 09:45 | Территория

Хабаровскому краю нужны рабочие и инженеры

В Хабаровском крае диверсифицированная экономика, представленная мощным авиа- и судостроительным комплексом, нефтепереработкой, транспортной отраслью, ресурсным сектором и проч. Отнюдь не гуманитарии и управленцы разных компетенций составляют основу трудового потенциала края.

Инженерно-технический персонал, рабочие специальности - именно в них наиболее высока потребность регионального рынка труда. Даже, казалось бы, чиновничий краевой центр Хабаровск и тот из 6414 вакансий (данные КГКУ «Центр занятости населения города Хабаровска») запрашивает 4468 человек рабочих специальностей.

Не случайно на торжественном приеме выпускников Хабаровска губернатор края Вячеслав ШПОРТ традиционно призвал ребят: «Сегодня краю нужны квалифицированные рабочие и инженерно-технические кадры, специалисты всех отраслей социальной сферы. Искренне надеюсь, ваш выбор будет сделан в пользу востребованных профессий».

Собственно, эти пожелания продиктованы не только заботой о будущем самих юных жителей края, но и серьезными потребностями региональной экономики. Дефицит квалифицированного рабочего персонала, его старение уже становятся тормозом для предприятий края, не говоря уже о том, что планировать развитие в будущем без точного понимания того, кто же будет реализовывать индустриальные планы, просто немыслимо.

Правительство действительно очень озабочено вопросом подготовки кадров для ведущих отраслей региона, таких как промышленная, транспортная, строительная сферы и пр. В крае создан и постоянно актуализируется перечень востребованных профессий, составляются прогнозы потребностей специалистов разных уровней. Эти документы могут служить и хорошим ориентиром тем, кто выбирает специальность: рабочие профессии, особенно по техническим и строительным направлениям, инженерно-технические кадры нужны всегда, большой потребности в гуманитариях нет уже давно. Регион все еще нуждается в работниках социальных сфер: здравоохранения, образования и других.

«Перечень профессий достаточно широк для всех отраслей. И наша задача в том, чтобы увязать направления подготовки, утвержденные Министерством образования и науки РФ, с потребностью региональной экономики, свести к минимуму дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, - рассказывает начальник отдела прогноза потребностей содействия трудоустройству управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Елена ШАДУЯ. - Прогноз, отражающий потребность предприятий в квалифицированных кадрах, формируется министерством экономики с учетом статистических сведений о приросте и убыли населения, миграционных потоках, данных отраслевых органов исполнительной власти о кадровом дефиците в отдельных отраслях экономики, о ситуации с безработицей. Это наша общая совместная работа».

Чтобы процесс был более качественным, принято решение, поддержанное губернатором, о создании координационного совета по подготовке кадров при правительстве Хабаровского края. В его состав будут входить представители всех органов исполнительной власти, которые курируют различные отрасли. Деятельность совета как раз и будет направлена на то, чтобы выработать единую стратегию в части подготовки специалистов, снять наиболее острые кадровые вопросы. Планируется, что возглавлять совет будет первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

«Все представители отраслевых министерств проявили интерес к созданию координационного совета», - говорит Елена Шадуя и поясняет, каким образом в крае выстроена система работы по подготовке востребованных экономикой кадров. Все краевые отраслевые программы учитывают кадровые вопросы, и ни одно министерство в стороне от этого оставаться не может, как не могут работать «сами по себе» и вузы, и техникумы, и колледжи, действующие на территории края. Контрольные цифры приема в образовательные организации формируются и корректируются ежегодно. Так, в вузах и ссузах в последнее время прибавилось количество бюджетных мест на технические специальности, уменьшение же затронуло только экономические и гуманитарные науки.

Не менее последовательным в вопросах подготовки кадров «для себя» должен быть и бизнес. Не будет хороших кадров - не будет и предприятия. Елена Шадуя приводит пример из сферы торговли: «Сегодня с трудом можно найти хороших продавцов. Мы готовы учить, но не всегда можем набрать достаточное количество учеников: не идут учиться, потому что престижная когда-то профессия сейчас совершенно утратила актуальность. Почему? Потому что на протяжении последних лет предприниматели не были особенно заинтересованы тем, чтобы обеспечить себя квалифицированными кадрами, имеющими на руках диплом. Многие сегодняшние продавцы не имеют базового образования, а только краткосрочные курсы. Отсюда результат - непрофессиональное обслуживание покупателей, текучесть кадров. Подобная проблема наблюдается в сервисных отраслях: общественном питании, гостиничном бизнесе и так далее».

Этот бытовой, казалось бы, пример весьма показателен. Поэтому в министерстве образования и науки края настаивают на необходимости тесного взаимодействия с бизнесом. Сейчас правительство Хабаровского края успешно модернизирует краевую систему профессионального образования; помимо расширения количества мест на технические специальности в учреждениях устанавливается новое оборудование, особенно если речь идет об учреждениях, осуществляющих подготовку кадров для таких важных предприятий края, как Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина или Амурский судостроительный завод. Очень важно, чтобы будущий специалист изначально вставал на «правильные рельсы», отучившись, приходил на предприятие с востребованными и современными компетенциями.

На заседании правительства Хабаровского края министр образования и науки Алла КУЗНЕЦОВА отметила, что в региональных образовательных учреждениях уже зафиксирован рост спроса на технические специальности. Теперь дело остается за предпринимателями.

«С одной стороны, наша система образования должна быть настроена на нужды экономики края. С другой стороны, значительные усилия должны прилагать предприятия, для которых готовятся специалисты. Создание современных рабочих мест, обновление материально-технической базы, предоставление социальных гарантий и возможности приобрести недорогое жилье по корпоративной ипотеке - вот то, что способно удержать молодого специалиста», - отметил Вячеслав Шпорт.

Правительство Хабаровского края прикладывает немало усилий, чтобы каждый выпускник, каждый квалифицированный работник нашел себе достойную работу, а предприниматели - необходимые кадры.

«Предприятиям можно обращаться напрямую в образовательные учреждения. Одна из задач учебных заведений заключается в том, чтобы организовать встречу работодателя и выпускника, у нас есть компетентные в этих вопросах люди, есть базы предприятий, - говорит Елена Шадуя. - О подготовке будущих специалистов компании могут договариваться и с вузами края. Многие именно так и делают, нередко объединяя для подготовки специалистов материальную базу учебного заведения и предприятия».

В Хабаровском крае получает развитие кластерный подход к управлению экономикой региона, позволяющий максимально сконцентрировать инициативы, направленные на развитие промышленного производства, кадрового потенциала, инфраструктуры для исследований и разработок. При этом взаимодействие строится на основе заключения взаимовыгодных договоров о совместном использовании производственного, учебно-лабораторного оборудования и учебных мастерских. Благодаря такому сотрудничеству с учебными заведениями у предприятий появляется возможность эффективной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

Досье «Дальневосточного капитала»: Система профобразования Хабаровского края реализует около 200 программ обучения и дополнительного профессионального образования. За первое полугодие 2014 года более 3,5 тыс. человек подготовлено по краткосрочной форме обучения, из их числа более 70% - по техническим профессиями.

Для повышения престижа рабочих профессий в крае проводится множество мероприятий: ярмарка учебных мест, ежегодный парад профессий, который проходит во всех крупных городах и муниципальных районах Хабаровского края, конкурс рабочих специальностей WorldSkills и другие. Учебными планами предусмотрено проведение и элективных курсов, и профильных занятий. Вузы и профессиональные образовательные организации тоже помогают школьникам выбрать будущую специальность, они проводят дни открытых дверей, рассказывая обо всем спектре образовательных услуг, иногда для этого выезжая в отдаленные поселения.

Есть еще одна острая проблема - просто дефицит людских ресурсов. И об этом тоже приходится серьезно задумываться правительству региона. 

Софья МАЛЮТИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

 

Теги: кадры 


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