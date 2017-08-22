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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край идет по пути новой индустриализации
Все эти естественные преимущества территории должны перейти в плоскость практических. В значительной степени способствовать этому призваны режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.
Отметим, что хабаровчане первыми сформулировали свои планы и первыми же получили ТОРы. «Хабаровск» и «Комсомольск» - по существу это два центра комплексного развития, где наряду с традиционными отраслями должны оформляться новые. А те сферы экономики, которые какое-то время топтались на месте, сегодня уже получают развитие через создание новых производств, реализацию ранее планировавшихся, но не вписывающихся в обычные экономические рамки, проектов.
Попробовав на Хабаровске и Комсомольске, региональные власти оперативно вышли с идеей создания ТОР в муниципальном образовании Николаевске. И получили поддержку федерального центра. Как получили одобрение и на расширение площади ТОР «Комсомольск». И как говорят в правительстве края, если будут инвесторы и проработанные проекты, способные улучшить экономику края, вопрос расширения или создания новых площадок вновь будет подниматься.
За последний год совершенно переформатировались и планы развития Ванино-Совгаванского транспортного узла. Важнейшая для региона с точки зрения логистики территория будет развиваться не в рамках портовой особой экономической зоны, а в режиме свободного порта Владивосток, который сегодня тиражирован на целый ряд ключевых портов Дальнего Востока.
В практическую плоскость
Режим ТОР потихоньку сдвигает в практическую плоскость один из самых масштабных проектов в транспортной отрасли края. Якорный резидент площадки «Аэропорт» - АО «Международный аэропорт Хабаровск». Дальневосточная столица уже многие годы нуждается в кардинальном обновлении главной воздушной гавани, и проект, который собственники хабаровского аэропорта вынашивали несколько лет, уже готов. Планируется, что компания в партнерстве с консорциумом японских инвесторов, куда помимо Sojitz Corporation, входят также оператор токийского аэропорта Ханеда JATCO и частно-государственный фонд поддержки зарубежных проектов JOIN, уже в ближайшее время приступит к строительству нового терминала в хабаровском аэропорту стоимостью 4,5 млрд рублей.
Хабаровск уже сегодня является узловым портом-хабом, а его полноценная модернизация и строительство нового пассажирского терминала позволят обеспечить растущий спрос на пассажирские перевозки, высокий уровень сервиса и качества обслуживания пассажиров аэропорта.
Примечательно, что в Хабаровском крае это будет второй проект с участием осторожных японских инвесторов. Раньше они не инвестировали проекты в регионе. Но сегодня уже имеют хороший опыт в проекте из совсем другой сферы - агропромышленной. Тем не менее для будущих инвесторов сегодня особенно важен успех первопроходцев. И такую историю Хабаровский край уже предъявил.
Таким успешным примером стало строительство тепличного комплекса резидентом ТОР «Хабаровск» российско-японским предприятием «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC) на индустриальной площадке «Авангард».
В настоящее время завершена реализация первой очереди инвестиционного проекта. В конце текущего года планируется ввод в эксплуатацию второй очереди проекта - тепличного комплекса площадью 2,3 га, стоимость которого составляет 480 млн рублей.
Японцы настроены и на третью очередь. Уже подписано соглашение о намерении. Это говорит о высоком уровне доверия инвестора, заслужить которое очень непросто. Выращивают в теплицах помидоры и огурцы, планируют разводить клубнику. По итогам строительства всех трех очередей у инвестора будет десять гектаров тепличных площадей.
Южной промзоне придали ускорение
Ускоренное развитие получает Южный промышленный узел Хабаровска. Тон этому движению задают инвесторы ТОР «Хабаровск», реализующие свои проекты на площадках «Ракитное» и «Авангард».
Площадка «Ракитное» имеет немалые преимущества - находится практически на перекрестке основных транспортных путей дальневосточного региона: железная дорога, обеспечивающая выход к крупным портам, в том числе находящимся в Хабаровском крае - Ванино и Советская Гавань. Это обеспечивает резидентам площадки прямой путь к крупным центрам деловой активности в регионе - городам Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан (Россия). Рядом китайский город Фуюань. А значит, и открывает доступ к рынкам сбыта.
Среди ключевых резидентов на площадке «Ракитное» компании: «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» - завод по производству базальтовой теплоизоляции; «Торэкс» - с проектом металлургического завода; «СТК» - возведение сборочного цеха дорожно-строительной техники; «Хабаровский трубный завод» - производство полиэтиленовых труб - и другие.
О компании «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», пожалуй, стоит сказать особо. Предприятие начало врастать в хабаровскую землю еще до принятия льготных налоговых режимов. Но сделать проект эффективным, в короткое время выйти на зарубежные рынки позволили именно преференции ТОР.
Так, в этом году завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» получил свидетельство, подтверждающее, что его судостроительная изоляция испытана по правилам Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) и соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РС). Это расширяет возможности поставок на внутренний и внешний рынки современной продукции, которая составит конкуренцию дорогостоящим импортным материалам.
В настоящий момент на предприятии готовы дополнительно выпускать три вида продукции. Это теплоизоляционные плиты для корпусов кораблей, технические для изоляции технологического оборудования и огнезащиты инженерных систем и несущих металлических конструкций судов, а также маты для тепло- и звукоизоляции. Первым на предприятии запустят производство плит для корпусов и технической изоляции.
Важно и то, что в пределах ТОР уже появляются компании, которые, став резидентами, предлагают услуги своим соседям, также воспользовавшимся льготным режимом ТОР. Таким примером может служить компания «Айпитон». Недавно подписавшая соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, компания намерена добавить программное обеспечение в деятельность резидентов. Инвестиции будут направлены на внедрение в производства программных продуктов в сфере обучения и развития персонала, организации продаж, финансовой и бухгалтерской отчетности, управления складом, транспортом и производством.
- Крайне важно получить лучшие условия по налоговым отчислениям в рамках ТОР. Это позволяет реинвестировать в бизнес полученную экономию, тем самым быстрее вывести ИТ-продукты на рынок для наших клиентов, - делится планами генеральный директор компании «Айпитон» Владимир КОНТАРЕВ.
Если говорить о площадке «Авангард», то важно отметить ее особенность. Здесь для резидентов уже созданы условия, позволяющие быстро начинать проекты. Управляющая компания ООО «Индустриальный парк «Авангард» по заявкам предоставляет потенциальным резидентам одноименной площадки производственные цеха с подключением ко всем необходимым сетям (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение). При желании инвесторы могут приобрести производственные помещения в собственность по индустриальной ипотеке, реализуемой совместно с МСП Банком.
- По сути, это вариант ипотечного кредитования. Но заемщиком выступает не частное лицо, как при строительстве квартиры, а юридическое лицо. Соответственно, возводится не квартира, а производственное помещение, - пояснил директор по работе с резидентами индустриального парка «Авангард» Даниил МЕЛЬНИКОВ.
Естественно, потенциальные инвесторы - в основном малый и средний бизнес - не упустили свой шанс. На площадках «Авангард» и «Ракитное» около двадцати компаний-резидентов. Палитра проектов разнообразна: производство строительных материалов, создание транспортно-логистического центра, машиностроение, отрасли новой экономики, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура.
К слову, площадка «Авангард» является лидером по заполняемости: более 90% ее территории обживают резиденты ТОР. Среди них компании «Энергоимпульс+», «Комплексные логистические системы», «Джей Джи Си Эвергрин». Планируется еще целый ряд проектов резидентов ТОР.
Первым делом самолеты
У Комсомольска-на-Амуре свои планы развития, и их реальность во многом определяется созданием здесь ТОР «Комсомольск».
Один из них касается локализации производства по выпуску авиакомпонентов для КнААЗ.
- Расчетная годовая выручка по проектам локализации превышает пять миллиардов рублей в год, - анализирует возможности губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - Отгруженная продукция только по авиастроению (ГСС, КнААЗ) превысила в прошлом году 78 млрд рублей. При этом участие местных компаний в поставках для нужд авиастроителей совсем незначительное. Необходимо наращивать объемы.
Объединенная авиастроительная корпорация уже утвердила специальную программу по локализации производств, которая определила 11 направлений с участием частных инвесторов - резидентов ТОР. Это планы производства элементов бортовых кабельных систем, подвесных агрегатов, нормалей и крепежа, а также проекты по механообработке.
Под эти задачи получили статус резидента компании «Промтех-на-Амуре» (производство БКС для самолетов), ООО «СКИФ-М» (создание завода для производства твердосплавного режущего инструмента), ООО «ПАКС-Восток» (организация производства элементов бортовой кабельной сети для военных и гражданских самолетов).
В ТОР «Комсомольск» определены три площадки: «Амурск», «Парус» и «Амурлитмаш». Площадка «Амурск» на сегодняшний день демонстрирует наиболее активный старт инвестиционных проектов, которые здесь реализуют «Амурская лесопромышленная компания» и «Амурский промышленный центр», сформировавшие Дальневосточный центр глубокой переработки древесины. Обе они входят в крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока RFP Group.
На площадке «Парус» частный инвестор планирует создание индустриального парка, площадь которого составит 21 га и который предусматривает размещение к 2026 году до 10 резидентов.
Но традиционной индустриальной специализации ТОР «Комсомольск» региональному правительству оказалось недостаточно. У города президентского внимания есть и резервы развития. В мае этого года было принято решение о включении в ТОР еще нескольких площадок, которые примут инвесторов с проектами в туристической сфере и агропромышленном комплексе. Главным проектом здесь станет развитие горнолыжного комплекса «Холдоми», который намерен составить конкуренцию зимним спортивным курортам не только Дальнего Востока, но зарубежным.
Наряду с этим заявлены проекты по реконструкции и модернизации действующих производств по выпуску молочной продукции, модернизации птицефабрики и созданию нового производства по переработке мяса, мяса птицы. Все логично. Количество гостей будет увеличиваться, а спрос на продукты питания - только расти.
Николаевские «якоря»
Последняя из созданных в Хабаровском крае ТОР - «Николаевск» - выделяется своей рыбацкой спецификой: якорные инвесторы предложили для реализации проекты в сфере переработки водных биоресурсов и судоремонта. Региональная власть в этом случае намерена извлечь из режима ТОР двойную пользу. Он поможет встать на ноги новым производствам, расширить бизнес уже имеющимся. А главное - обеспечит другую, более благополучную жизнь жителям этой отдаленной территории. Привлечены 8 потенциальных резидентов с инвестиционными проектами по строительству и реконструкции рыбоперерабатывающих комбинатов, созданию баз по ремонту морских и речных судов, транспортно-логистического центра. Уже действующие резиденты ТОР заявили о 3,8 млрд рублей инвестиций и обещают создать более 1400 новых рабочих мест. В будущем их количество будет более 2000. Хорошие перспективы для местного населения.
В числе наиболее крупных игроков здесь РПК «Восточное» и «Восточный рыбокомбинат».
- Береговая переработка «тянет» за собой развитие населенных пунктов, инфраструктуры, способствует повышению налоговых поступлений в местные бюджеты, - считает вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей РЕШЕТОВ и указывает на то, что развитие бизнеса в районе сегодня требует участия государства в решении инфраструктурных вопросов. В частности, в обеспечении электроэнергией. На эти цели будет направлено 1,3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Запланировано строительство подстанций «Николаевская», «Чныррах» и «Оремиф», линий электропередачи в Оремифе, Иннокентьевке и Чныррахе. Отметим, что стабильное и качественное энергоснабжение не только расширит возможности рыбоперерабатывающих компаний, создаст условия для развития проектов в других сферах, в частности в судоремонте, но и улучшит качество жизни местных жителей.
В свободном порту становится тесно
Морской порт Ванино, получивший статус свободного порта, должен будет в ближайшей перспективе принять на себя перегрузку порядка 100 млн т (на сегодняшний день грузооборот составляет около 27 млн т). Такую перспективу обозначают грузоотправители до 2025 года.
Специализирующийся на переработке практически всех видов грузов и являющийся портом круглогодичного действия, Ванино представляет большой интерес для крупных российских угледобывающих компаний. И их масштабные инвестиции в портовую инфраструктуру будут поддержаны льготными режимами.
За год заявки на получение статуса резидента подали 12 компаний, 5 из них уже зарегистрированы. В их числе «Дальневосточный Ванинский порт», «Прайм», «Форум ДВ», «Ванино-Трансуголь», «Токинский кирпичный завод» и другие. «Проекты этих инвесторов оцениваются в 80 млрд рублей», - говорит губернатор Хабаровского края.
ООО «Дальневосточный Ванинский порт» (дочерняя структура ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация») зарегистрировалось в числе первых резидентом СПВ в порту Ванино. Компания планирует строительство специализированного угольного терминала мощностью 15 млн тонн в год и намерена инвестировать в проект 23,6 млрд рублей.
НАО «Прайм» вышло с проектом строительства терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов в страны АТР. В идею планируется вложить 25,5 млрд рублей.
Власти Хабаровского края вместе с Минвостокразвития продвигают вопрос о распространении режима свободного порта на территорию городов Хабаровск и Советская Гавань. Планируется, что постановление правительства об этом будет подписано на третьем Восточном экономическом форуме. Это значит, что здесь будет действовать режим упрощенного въезда иностранцев по электронной визе, что также должно привлечь инвесторов на территорию Хабаровского края.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), на август 2017 года в Хабаровском крае подано 85 заявок с общим объемом заявленных инвестиций 144,3 млрд рублей. Из них ТОР «Хабаровск» - 51,7 млрд рублей, «Комсомольск» - 88,8 млрд рублей, «Николаевск» - 3,8 млрд рублей. Заключены соглашения с 36 резидентами на общую сумму инвестиций 42,6 млрд рублей (ТОР «Хабаровск» - 20 резидентов, 31 млрд рублей; «Комсомольск» - 16 резидентов, 11,6 млрд рублей). С момента создания ТОСЭР резидентами вложено в реализацию инвестиционных проектов уже более 5 млрд рублей.
Как нам обустроить ТОР
Один из главных вопросов, оказывающий влияние на развитие территорий опережающего строительства, наличие инфраструктуры.
По данным министерства инвестиционной и земельно- имущественной политики края, обязательства федерального и краевого бюджетов по инфраструктурному обустройству производственных площадок двух ТОР оцениваются в 4,3 млрд рублей. Намечено построить 13 объектов. Как сообщили в ведомстве, создание объектов инженерной инфраструктуры в обеих ТОСЭР ведется по плану.
В ТОСЭР «Комсомольск», например, ведется строительство дорожной инфраструктуры и проектирование 7 объектов социальной инфраструктуры (они реализуются в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Юности, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р).
В 2016 году выполнены проектные работы по инженерной инфраструктуре земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус. Выполнены также проектные работы по следующим объектам: детский больничный комплекс, инженерная школа, школа и детский сад, а также по комплексу обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте.
Силами федеральной управляющей компании ТОСЭР ведутся работы по обеспечению площадок ТОСЭР «Комсомольск» инженерной инфраструктурой (газоснабжение, электро- и водоснабжение, водоотведение).
С целью подсоединения площадки ТОСЭР «Хабаровск» к объектам «Федеральной сетевой компании», которая предоставляет крупным потребителям самый низкий энерготариф, будет построена высоковольтная станция, а Корпорация развития Дальнего Востока обеспечит сетями резидентов ТОР непосредственно на площадках. Новый порядок тарифообразования для резидентов ТОР «Хабаровск» будет определен постановлением правительства РФ.
Такую же позицию поддерживают и в вопросах водоснабжения и водоотведения.
Между тем по объемам заявленных инвестиций и резидентов ТОСЭР «Хабаровск» идет с большим опережением. В связи с этим возникает потребность быстрее строить те объекты инфраструктуры, которые заложены, считают в профильном министерстве.
К тому же в правительственных структурах идет поиск механизмов ускорения возведения инфраструктуры в ТОРах с тем, чтобы уложиться в намеченные сроки.
Фото Валерия Спидлена.
Вера КАЛИНИНА.
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