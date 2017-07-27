|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 14 Августа, 02:34 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае устанавливают рекорды и новые традиции
«Сегодня у Хабаровского края есть все основания не только повторить, но и приумножить успех Приамурской выставки прошлого века, - сказал, приветствуя участников выставки-ярмарки, глава региона Вячеслав ШПОРТ. - Поддерживая местных производителей, мы делаем ставку на импортозамещение и продовольственную безопасность региона. Всех объединил главный символ ярмарки - народный проект «Наш выбор 27».
Несмотря на очень ветреную погоду, на набережной Амура, к которой примыкает главная площадка выставки - стадион имени Ленина, с самого утра собрались тысячи хабаровчан и гостей дальневосточной столицы. Все выбирали «места по интересам». Молодежь в основном сосредоточилась у главной сцены, где выступали творческие коллективы региона и ожидался концерт популярной московской группы «5sta Family» и хабаровской - «UP’рель».
Семейные пары с детьми направлялись в игровую зону, в «Контактный зоопарк» и «Фреш-зону».
Люди старшего поколения, «отоварившись» у местных производителей, занимали «посадочные» места - устроители поставили больше тысячи скамеек.
На выставке-ярмарке представили свою продукцию более 25 предприятий Хабаровска и Дальнего Востока. Жители и гости краевого центра могли приобрести товары местных производителей: рыбу и рыбную продукцию, газированные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, мед и молоко.
Поистине сюрпризом для горожан стали настоящие поставщики сырья - корова и два бычка, которых специально привезли фермеры предприятия «Хорское» района имени Лазо. Буренок доставили в специальном фургоне в Хабаровск накануне ярмарки, так что ночь перед открытием они провели на набережной в очень симпатичной загородке.
- Мы с удовольствием участвуем в ярмарке, - говорит Алексей ИМЕЕВ. - Хорошо, что они, наконец, возобновляются. Это возможность для производителей показать свой товар, дать его попробовать людям, чтобы они сами решили, что потом искать и покупать в магазинах.
Предприниматель из Федоровки Хабаровского района угощал всех грибами, которые выращиваются в мешках с соевой соломой. К слову, дальневосточники - единственные в мире грибоводы, которые используют эту основу.
В числе первых ярмарку «Наш выбор 27» посетили сотрудники харбинской радиовещательной и телевизионной станции. Их заинтересовали изделия нанайских мастеров из Сикачи-Аляна, национальные обереги и украшения, а также вышитые тапочки. Продюсер телеканала «Жизнь» Хо Син преобрел несколько изделий и предложил нанайским мастерам сотрудничество.
Но все были в ожидании центрального действа - приготовления ухи по рецепту губернатора края Вячеслава Шпорта.
Пятнадцать поваров в течение семи часов колдовали над огромным блюдом. Сначала в огромном котле и четырех полевых кухнях приготовили бульон, на который ушло 2385 литров воды, 77 килограммов репчатого лука, 19 кило укропа и килограмм перца-горошка. В эту смесь заложили 540 килограммов карасей и касаток, упакованных в марлевые мешки (через полчаса варки их убрали).
На втором этапе в чистый бульон добавили нарезанный брусочками картофель (227 килограммов), нашинкованный репчатый лук (180 кило), 37 килограммов укропа и 32 - соли. Кстати, насчет соли. Организаторы не случайно запаслись ею в большом количестве. Именно она стала камнем преткновения прежнего рекордсмена по приготовлению ухи села Устья Усть-Кубинского района Вологодской области. Там в процессе варки не хватило соли, организаторы бросили клич, и селяне стали приносить специю из домов в солонках и в спичечных коробках. А главный ингредиент хабаровской ухи - 1610 кило недавно пойманной в Амуре рыбы: сазана, ленка, сига, осетра, верхогляда и щуки. И березовая головешка в финале. Итого вышло более 3700 литров ухи. Таким образом, хабаровчане побили рекорд, установленный семь лет назад жителями Вологодской области, которые сварили 2995 литров рыбного угощения.
И вот наступил решающий момент: Вячеслав Шпорт добавляет последние ингредиенты, и уха готова! Ему же предложили первым испробовать свежеприготовленное блюдо.
«Уха отличная, по соли нормально. Главный секрет хорошей ухи - правильная рыба. Можно использовать карася, щуку, нашу амурскую рыбу. Проверить, хорошая ли получилась уха, очень просто: если после бульона губы прилипают друг к другу, значит уха удалась», - поделился секретом губернатор и стал раздавать первые 10 порций дегустаторам, которых выбрали по итогам конкурса в социальных сетях.
Мероприятие охватило не только Хабаровский край, но и весь ДФО. В команду дегустаторов, которые получили возможность первыми опробовать губернаторскую уху, вошла жительница Приморья. Юлия Горицина выиграла конкурс, который проходил в инстаграме «Выбор27», и вошла в список 10 счастливчиков. В краевой центр из Уссурийска она приехала специально ради участия в выставке-ярмарке.
«Уха получилась своеобразная по вкусу, тем не менее очень удачная. Очень вкусно, особенно рыба. Думаю, всем горожанам понравится», - сказал второй дегустатор Александр Макаренко.
За тем, как хабаровчане дегустировали уху, следил редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов. К слову, краевые власти намеревались установить российский и мировой рекорды в номинации «Самое массовое угощение ухой».
И рекорд России был установлен: приготовлено 3 тысячи 750 литров ухи, что и зафиксировал Алексей Свистунов. Дело осталось за «малым» - организовать массовое угощение. В течение нескольких часов жителям и гостям дальневосточной столицы было роздано 15 тысяч порций.
Уху разливали 15 поваров-студентов и 15 волонтеров, обслуживая по 60 человек в минуту.
По окончании действа Алексей Свистунов вручил Вячеславу Шпорту диплом об установлении рекорда России.
«Теперь мы смело можем говорить, что в Хабаровском крае умеют не только строить самолеты, но и варить уху!» - отметил глава региона.
«Меня поразило не только количество произведенной ухи, а также число людей, которые ее дегустировали, но и сама организация мероприятия - как четко и красиво все было сделано», - подчеркнул Алексей Свистунов.
«Сегодня в Хабаровском крае произошло зарождение новой традиции - проведение масштабной, а начиная со следующего года, международной выставки-ярмарки. Она точно станет ежегодной, и в 2018 году пройдет 9-10 июня в преддверии Дня России. Уже проведены первые переговоры и заручились поддержкой КНР. Мы точно знаем, что ярмарка будет успешной», - выразил уверенность председатель комитета потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай КРЕЦУ.
Фото автора.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год.
- Владислав ШУЛАЕВ: Создание бренда и управление им - долгий, затратный и рискованный процесс
- В Хабаровском крае устанавливают рекорды и новые традиции
- Директор по развитию ООО "Чистая планета" Сергей Гамей: Раздельный сбор вторичного сырья - это огромная польза для нашей удивительной природы
- Комсомольск-на-Амуре: Город президентского внимания на пути к индустриализации
- Николай КРЕЦУ, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края: Проект "Наш выбор 27" - это всерьез и надолго
- В 2017 году Комсомольску-на-Амуре исполняется 85 лет
- На Дальневосточной железной дороге отметили 100-летие Амурского моста
- "Амурметалл" предлагают за три миллиарда
- Комсомольский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина модернизируется под новые заказы
- Плановая система в Хабаровском крае работает в новом формате
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.