В Хабаровском крае устанавливают рекорды и новые традиции

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 14 Августа, 02:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5500 р.
10 CNY 900 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2017

Регион сегодня
13.08 |
В Якутии в ТОР "ИП "Кангалассы" готовы к запуску три новых предприятия
11.08 |
В Приморье резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
11.08 |
Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург
11.08 |
В Амурской области заработает первый в России завод по глубокой переработке сои
11.08 |
Банк "Открытие" одобрил банковские гарантии на строительство в морском порту Ванино
статьи раздела
Персона
27 Июля 2017, 15:53
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь... Олега КОЖЕМЯКО вполне можно считать человеком Дальнего Востока. Он вел бизнес в Приморье и на Камчатке, избирался губернатором в Корякии, Амурской области, последние два года возглавляет Сахалинскую область.
статьи раздела
Компании
27 Июля 2017, 15:31
"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах Ставка сделана на работу с СПГ
статьи раздела
Финансы
26 Июля 2017, 16:12
Сбербанк инкассирует Крупнейший банк России предлагает современные и надежные сервисы инкассации не только бизнесу, но и другим кредитным организациям на Дальнем Востоке.
статьи раздела
Рынки
26 Июля 2017, 15:24
На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышения налоговой нагрузки и инфляционных процессов
статьи раздела
Среда обитания
26 Июля 2017, 12:57
Летним маршрутом с ННК Корреспондент "Дальневосточного капитала" оценил сервис на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" от Благовещенска до Владивостока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Территория
26 Июля 2017, 12:45 | Территория

В Хабаровском крае устанавливают рекорды и новые традиции

В конце июня в Хабаровске состоялось знаковое событие - выставка-ярмарка "Наш выбор 27". Краевые власти намерены возродить Приамурскую выставку, впервые прошедшую в Хабаровске в 1913 году. Тогда генерал-губернатор Николай ГОНДАТТИ совершил настоящую ярмарочную революцию, собрав на дальневосточной земле лучших представителей торговли, передовые достижения того времени. Мероприятие прошло с большим успехом и стало по-настоящему знаковым.

«Сегодня у Хабаровского края есть все основания не только повторить, но и приумножить успех Приамурской выставки прошлого века, - сказал, приветствуя участников выставки-ярмарки, глава региона Вячеслав ШПОРТ. - Поддерживая местных производителей, мы делаем ставку на импортозамещение и продовольственную безопасность региона. Всех объединил главный символ ярмарки - народный проект «Наш выбор 27».

Несмотря на очень ветреную погоду, на набережной Амура, к которой примыкает главная площадка выставки - стадион имени Ленина, с самого утра собрались тысячи хабаровчан и гостей дальневосточной столицы. Все выбирали «места по интересам». Молодежь в основном сосредоточилась у главной сцены, где выступали творческие коллективы региона и ожидался концерт популярной московской группы «5sta Family» и хабаровской - «UP’рель».

Семейные пары с детьми направлялись в игровую зону, в «Контактный зоопарк» и «Фреш-зону».

Люди старшего поколения, «отоварившись» у местных производителей, занимали «посадочные» места - устроители поставили больше тысячи скамеек.


 

 

 

 

 

На выставке-ярмарке представили свою продукцию более 25 предприятий Хабаровска и Дальнего Востока. Жители и гости краевого центра могли приобрести товары местных производителей: рыбу и рыбную продукцию, газированные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, мед и молоко.

Поистине сюрпризом для горожан стали настоящие поставщики сырья - корова и два бычка, которых специально привезли фермеры предприятия «Хорское» района имени Лазо. Буренок доставили в специальном фургоне в Хабаровск накануне ярмарки, так что ночь перед открытием они провели на набережной в очень симпатичной загородке.

- Мы с удовольствием участвуем в ярмарке, - говорит Алексей ИМЕЕВ. - Хорошо, что они, наконец, возобновляются. Это возможность для производителей показать свой товар, дать его попробовать людям, чтобы они сами решили, что потом искать и покупать в магазинах.

Предприниматель из Федоровки Хабаровского района угощал всех грибами, которые выращиваются в мешках с соевой соломой. К слову, дальневосточники - единственные в мире грибоводы, которые используют эту основу.

В числе первых ярмарку «Наш выбор 27» посетили сотрудники харбинской радиовещательной и телевизионной станции. Их заинтересовали изделия нанайских мастеров из Сикачи-Аляна, национальные обереги и украшения, а также вышитые тапочки. Продюсер телеканала «Жизнь» Хо Син преобрел несколько изделий и предложил нанайским мастерам сотрудничество.

Но все были в ожидании центрального действа - приготовления ухи по рецепту губернатора края Вячеслава Шпорта.

Пятнадцать поваров в течение семи часов колдовали над огромным блюдом. Сначала в огромном котле и четырех полевых кухнях приготовили бульон, на который ушло 2385 литров воды, 77 килограммов репчатого лука, 19 кило укропа и килограмм перца-горошка. В эту смесь заложили 540 килограммов карасей и касаток, упакованных в марлевые мешки (через полчаса варки их убрали).

На втором этапе в чистый бульон добавили нарезанный брусочками картофель (227 килограммов), нашинкованный репчатый лук (180 кило), 37 килограммов укропа и 32 - соли. Кстати, насчет соли. Организаторы не случайно запаслись ею в большом количестве. Именно она стала камнем преткновения прежнего рекордсмена по приготовлению ухи села Устья Усть-Кубинского района Вологодской области. Там в процессе варки не хватило соли, организаторы бросили клич, и селяне стали приносить специю из домов в солонках и в спичечных коробках. А главный ингредиент хабаровской ухи - 1610 кило недавно пойманной в Амуре рыбы: сазана, ленка, сига, осетра, верхогляда и щуки. И березовая головешка в финале. Итого вышло более 3700 литров ухи. Таким образом, хабаровчане побили рекорд, установленный семь лет назад жителями Вологодской области, которые сварили 2995 литров рыбного угощения.

И вот наступил решающий момент: Вячеслав Шпорт добавляет последние ингредиенты, и уха готова! Ему же предложили первым испробовать свежеприготовленное блюдо.

«Уха отличная, по соли нормально. Главный секрет хорошей ухи - правильная рыба. Можно использовать карася, щуку, нашу амурскую рыбу. Проверить, хорошая ли получилась уха, очень просто: если после бульона губы прилипают друг к другу, значит уха удалась», - поделился секретом губернатор и стал раздавать первые 10 порций дегустаторам, которых выбрали по итогам конкурса в социальных сетях.

Мероприятие охватило не только Хабаровский край, но и весь ДФО. В команду дегустаторов, которые получили возможность первыми опробовать губернаторскую уху, вошла жительница Приморья. Юлия Горицина выиграла конкурс, который проходил в инстаграме «Выбор27», и вошла в список 10 счастливчиков. В краевой центр из Уссурийска она приехала специально ради участия в выставке-ярмарке.

«Уха получилась своеобразная по вкусу, тем не менее очень удачная. Очень вкусно, особенно рыба. Думаю, всем горожанам понравится», - сказал второй дегустатор Александр Макаренко.

За тем, как хабаровчане дегустировали уху, следил редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов. К слову, краевые власти намеревались установить российский и мировой рекорды в номинации «Самое массовое угощение ухой».

И рекорд России был установлен: приготовлено 3 тысячи 750 литров ухи, что и зафиксировал Алексей Свистунов. Дело осталось за «малым» - организовать массовое угощение. В течение нескольких часов жителям и гостям дальневосточной столицы было роздано 15 тысяч порций.

Уху разливали 15 поваров-студентов и 15 волонтеров, обслуживая по 60 человек в минуту.

По окончании действа Алексей Свистунов вручил Вячеславу Шпорту диплом об установлении рекорда России.

«Теперь мы смело можем говорить, что в Хабаровском крае умеют не только строить самолеты, но и варить уху!» - отметил глава региона.

«Меня поразило не только количество произведенной ухи, а также число людей, которые ее дегустировали, но и сама организация мероприятия - как четко и красиво все было сделано», - подчеркнул Алексей Свистунов.

«Сегодня в Хабаровском крае произошло зарождение новой традиции - проведение масштабной, а начиная со следующего года, международной выставки-ярмарки. Она точно станет ежегодной, и в 2018 году пройдет 9-10 июня в преддверии Дня России. Уже проведены первые переговоры и заручились поддержкой КНР. Мы точно знаем, что ярмарка будет успешной», - выразил уверенность председатель комитета потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай КРЕЦУ.

Фото автора.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

 

Теги: Наш выбор 27  торговля  ярмарка 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Кадры
26 Июля 2017, 12:33
Выпускники вузов становятся востребованным "товаром" Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:56
Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии Иннокентий ТАРБАХОВ - не просто титулованный якутский повар, он общественный деятель и, если хотите, человек-бренд. Там, где Республика Саха (Якутия) презентует свои достижения или организует национальные праздники, приемы для высоких гостей, всегда присутствуют традиционные гостеприимство и кухня. Стол накрывают сам Иннокентий Иннокентьевич или его ученики.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:55
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши 1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:52
Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский" 15 июля стартовал второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Его основной площадкой станет Приморская сцена Мариинского театра.
статьи раздела
Регион сегодня
25 Июля 2017, 14:05
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика