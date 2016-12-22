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Хабаровский край готовит креативные предложения для гостей
Туристский поток региона с каждым годом увеличивается: в 2013 году он составил 715,6 тысячи человек, при этом въезд иностранных туристов по сравнению с 2012 годом вырос на 4,9%. Регион привлекает путешественников не только традиционными направлениями - активно развивается событийный и креативный туризм.
Креативный подход
На фоне уникальных природных особенностей и исторических достопримечательностей Хабаровского края сегодня появляются новые объекты для внутреннего и въездного туризма. Идея креативного туризма подразумевает проведение мастер-классов и творческих мастерских, где все желающие могут попробовать освоить приемы представленных форм искусства, видов спорта и проч. В конце августа в краевой столице состоялся Аервый Международный фестиваль креативного туризма. Учредителями мероприятия стали Министерство культуры РФ, Ростуризм и правительство региона. В рамках фестиваля состоялись мини-фестивали, отличающиеся неповторимой спецификой (см стр. 68-69).
Площадкой для международного фестиваля песчаных скульптур должна была стать городская набережная, но из-за незаконченных восстановительных работ в этом году местом размещения скульптур стала Комсомольская площадь. Для возведения 10 песчаных скульптур было заготовлено 170 тонн песка. Чтобы вместе с российскими коллегами удивить новыми творениями хабаровчан и гостей города, в столицу региона прилетели мастера из Франции, Финляндии, Латвии и Испании. В числе приглашенных участников прибыли скульпторы, уже известные жителям региона своими ледовыми творениями.
- Талантливые специалисты пытаются реализоваться в творчестве в нашем крае. На фестивале им была предоставлена такая возможность - четверо моих студентов представили свои работы. Проведение в крае подобных мероприятий международного уровня дает возможность местным мастерам соревноваться с коллегами из других стран не выезжая за пределы региона, - отметил художественный руководитель фестиваля песчаной скульптуры Сергей ЛОГИНОВ.
На базе туристического комплекса «Заимка» прошла научно-практическая конференция, участники которой обсудили перспективы развития событийного туризма Хабаровского края, с участием гостей из Китая, Японии и Кореи. Прибывшие на территорию комплекса жители и гости города приняли участие в ярмарке регионального колорита: попробовали национальные блюда, поучаствовали в мастер-классах декоративно-прикладного искусства. Любители активного отдыха попробовали покорить мобильный скалодром и стали участниками в фестивале мотовездеходной техники.
Третья площадка развернулась на территории спортивного комплекса «Ерофей». Присутсвующие на мероприятии увидели баттлы диджеев, соревнования дрифтеров, скейтеров, роллеров региона, могли полюбоваться на выступления представителей разных танцевальных направлений. Под крышей арены работали граффитисты и мастера фударта. Одновременно в кинотеатре «Совкино» прошел фестиваль фильмов «Грань-ДВ» о туризме, приключениях и экстриме. Атмосфера творческого и активного отдыха охватила город - жители и гости региона увидели обновленный имидж Хабаровского края.
- Подобные фестивали должны проходить в регионе. Мы хотим, чтобы на Дальнем Востоке каждый субъект имел свой событийный фестиваль. Также и каждый район в Хабаровском крае может проводить уникальный фестиваль: в Охотском районе это «Праздник Севера» в национальном селе Арка, в нанайских селах - фестиваль «Бубен дружбы», в Вяземском, Бикинском районе и районе имени Лазо проходит фестиваль казачьей культуры «Играй гармонь». Чем больше в регионе будет проходить подобных мероприятий, тем популярнее он будет для туристов, - заметил министр культуры Хабаровского края Александр ФЕДОСОВ. Подводя итоги Фестиваля креативного туризма, организаторы рассчитывают, что мероприятие станет традиционным и в следующем году привлечет большее количество участников и зрителей.
Туризм в темпе
В 2013 году Хабаровский край посетили туристы из 26 стран, в том числе из Канады, Гонконга, Сингапура, Австралии, США и Великобритании. Посетители из стран АТР все же чаще заезжают в регион ввиду территориальной близости края. Впрочем, краевые власти убеждены, что регион может быть привлекательным не только для отдыха иностранцев, но и для жителей российских субъектов. Собственную программу развития туризма имеют 10 муниципальных районов края. Общий объем финансирования из регионального бюджета на развитие туризма в Хабаровском крае в 2013 году составил 14 162,1 тыс. рублей.
Досье «Дальневосточного Капитала»: По состоянию на 1 января 2014 года Реестр туристических ресурсов края насчитывает 1578 объектов туризма. Реализация туруслуг в прошлом году составила более 1 млрд рублей (рост - 119,7%), гостиничных услуг - 1,85 млрд рублей. В краевой бюджет от предприятий данного сектора поступило более 200 млн рублей в виде налогов, что также на 6% выше показателя 2012 года. Развитием туризма в регионе занимается порядка 232 компаний, из которых 20% сосредоточено на внутреннем рынке.
В 2013 году объем реализации гостиничных услуг сократился на 13,17% к уровню 2012 года и составил 1850 млн рублей. Причиной негативной тенденции стало масштабное наводнение на территории края в период высокого туристского сезона (август - сентябрь) и, как результат, падение спроса на гостиничные услуги. Сегодня одной из задач региональной туриндустрии остается совершенствование уровня гостиничного сервиса. Возможно, иностранные туристы, отправляющиеся отдыхать на Дальний Восток, не ожидают увидеть фешенебельные отели высокого европейского стандарта, но все же сервис должен быть конкурентоспособным. В настоящее время в крае ведется работа по созданию малых отелей и гостевых коттеджей, в которых посетители районов смогут разместиться с должным комфортом. Согласно данным министерства культуры Хабаровского края, количество койко-мест в коллективных средствах размещения (КСР) возросло на 4% и превысило 8,1 тысячи единиц. Данная тенденция обусловлена тем, что в целях повышения качества и категории гостиничных услуг рядом предприятий проводится модернизация имеющегося фонда за счет соединения двух номеров и расширения площади номеров.
Между тем темпы развития отрасли в регионе замедляет неразвитая туристическая инфраструктура. До настоящего времени сохраняются сложности в транспортной доступности мест потенциального отдыха туристов.
- Мы сегодня работаем над созданием необходимой инфраструктуры и привлечением финансовых средств для того, чтобы обеспечить отдыхающим безопасность путешествия и комфорт. В регионе работает государственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма (2013-2020 годы)», в рамках которой предусмотрен механизм субсидирования инвестиций в отрасль. В ближайших планах значится развитие туристического объекта в районе поселка Воронеж-2. Предусмотрен ремонт дороги от поворота на поселок до туристического комплекса в сумме 39 млн рублей, из которых 13 млн рублей - краевые средства, - рассказал Александр Федосов.
Модернизация туристических комплексов региона становится неотъемлемой частью государственной программы. В числе приоритетных инвестиционных проектов отрасли значатся строительство туристического комплекса «Воронеж» стоимостью 135 млн рублей и возведение второй очереди спортивно-стрелкового комплекса «Волконский» за 20 млн рублей в Хабаровском муниципальном районе. Также предусмотрена реконструкция гостиницы «Восход» в городе Комсомольске-на-Амуре, которая требует привлечения инвестиций в размере 46 млн рублей.
Отдых в деревне
На территории края предполагается создать четыре туристско-рекреационных кластера, в пределах которых определены «точки роста» внутреннего и въездного туризма: Хабаровская, Комсомольская и Советско-Гаванская городские агломерации, Центр экологического туризма в Нанайском районе на базе национального парка «Анюйский», а также традиционное для края направление - круизы по реке Амур. Последнее направление может вызвать особый интерес у жителей центральной части России. Однако полноценному развитию круизного туризма в регионе пока мешает недостаток средств. Краевые власти продолжают поиски инвесторов для строительства теплохода.
- Если сказать, что программа создания круизного кластера предусматривает строительство корабля стоимостью около 1 млрд рублей с окупаемостью через 10 лет, то предприниматели на такие условия не пойдут. Мы сегодня ищем варианты, чтобы вложения инвесторов в данный проект могли окупиться в течение пяти-шести лет, - уточнил Александр Федосов.
Новым трендом туристической отрасли Хабаровского края стал сельский туризм. Еще три года назад в регионе не было ни одной программы, популяризирующей данное направление, но сегодня спрос на него стремительно растет. В целях привлечения дополнительного потока туристов в крае создана основа для развития сельского или агротуризма, который предполагает размещение посетителей в частном секторе в экологически чистых природных районах с возможностью отдыха и трудового участия в традиционной для данной местности деятельности: рыбалка, катание на лошадях, сбор грибов и ягод, мастер-классы по приготовлению пищи, знакомство с традиционным сельским бытом и ремеслами. Вместо пассивного отдыха турист может окунуться в заботы сельского жителя в селах Матвеевка, Князе-Волконско, Краснореченский Совхоз Хабаровского муниципального района. Подобные туры выходного дня подходят для семейного отдыха. Краевые власти считают новое направление перспективным, ведь уставшие от городского шума жители все чаще предпочитают отдых в сельской глубинке.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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