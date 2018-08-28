|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 15 Сентября, 17:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Улэн го по-удэгейски означает "верное направление"
По их количеству Приамурье занимает третье место в России после Тюменской области (с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами) и Республики Саха (Якутия). Однако, по качеству инфраструктурного обеспечения жизнедеятельности коренного населения, думается, ни в чем не уступает этим территориям.
- В крае проживают представители 30 национальностей. Для восьми коренных этносов амурская земля является исторической родиной. Это нанайцы, нивхи, ульчи, негидальцы, орочи, удэгейцы, эвенки, эвены. Каждый из перечисленных народов имеет свою уникальную историю и культуру, которая пропагандируется и поддерживается всеми уровнями власти, - характеризует сегодняшний день национальных общин президент Ассоциации коренных малочисленных народов (АКМНС) Хабаровского края Любовь ОДЗЯЛ.
Досье «Дальневосточного капитала»: В соответствии с распоряжением Правительства РФ, вся территория Хабаровского края отнесена к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Среди коренных малочисленных народов наиболее многочисленной группой представлены нанайцы - 48,2 %, эвенки - 17,9 %, ульчи - 11,5 %, нивхи - 9,4% и эвены - 4,9 %. К малочисленной группе относятся удэгейцы - 2,7 %, негидальцы - 2,1% и орочи - 1,9 %.
Созданная в 1990 году АКМНС является старейшей общественной организацией и наиболее авторитетной. Ассоциация активно сотрудничает с рядом профильных российских и международных организаций, в том числе, структурами ООН. Ключевым пунктом в повестке АКМНС является взаимодействие с краевым правительством.
Отношения регулируются двусторонним соглашением, которое встраивает ассоциацию в госпрограмму Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». Она действует с 2012 года. За семь лет, по информации регионального министерства природных ресурсов, на поддержку этносов из бюджетов всех уровней (федерального, краевого, муниципального) потратили 820 млн рублей, причем львиная доля затрат пришлась на региональную казну. На 2018 год запланировано около 100 млн рублей.
Вертолет хорошо, а олени лучше
Из наиболее значимых мероприятий Любовь Одзял выделяет принятие краевого закона о поддержке северного оленеводства. На территории края возможен выпас до 90 тысяч голов оленей, однако сейчас их количество - чуть больше четырех тысяч. Документом предусмотрены различные виды государственной поддержки для оленеводческих хозяйств и оленеводов. Это субсидии из краевого бюджета: на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, на компенсацию части затрат на охрану оленей от хищных зверей, на решения комплекса социальных вопросов для семей оленеводов.
Таких, например, как содержание детей оленеводов в пришкольных интернатах, и других. Общий объем финансирования мероприятий в рамках закона в 2016 году составил более 14,0 млн рублей, в 2017 году - 13,9 млн рублей. Сейчас ставка субсидии составляет уже 7 тысяч рублей на 1 голову северного оленя.
Недавно у оленеводов Охотского района побывал губернатор Вячеслав ШПОРТ, который увидел, что закон об оленеводстве нуждается в более осмысленном исполнении на местном уровне. Оленеводческие хозяйства получают субсидии, но не все умеют за них отчитаться.
Досье «Дальневосточного капитала»: В Хабаровском крае зарегистрировано 212 национальных общин, из которых 83,0 % образованы для занятия рыболовством, 5,2% - земледелием, 4,2% - животноводством (в основном оленеводством), 2,4% - охотой, 5,2% - другими видами деятельности. Для осуществления традиционного рыболовства общинами в крае сформировано 189 рыбопромысловых участков, что составляет 21,6 % от их общего количества в крае.
«Нам надо сделать более удобный механизм отчетности, уменьшить количество бумаг. Необходимо, чтобы этими вопросами занимался бы, например, представитель общины в райцентре - Охотске, а на обычных оленеводах не лежала эта бюрократическая нагрузка. Пока же получается, что финансирование, которое выделяется, осваивается только частично. Все необходимые средства в крае есть, и если надо, мы можем увеличить поддержку», - подчеркнул губернатор.
Оленеводы также попросили главу региона улучшить ветеринарное обслуживание стада, не хватает раций, которые являются основным средством связи между кочующими бригадами.
Без лосося жизни нет
Согласно официальным отчетам, добыча лосося коренным населением Амура растет. Общий объем выделенных водных биоресурсов для коренных малочисленных народов и общин составил в 2016 году 5282,2 тонны, что составило 120,7 % к уровню 2015 года. Тихоокеанские лососи составляют две трети объема этих квот. В 2016 и 2017 годах - по 3378,0 тонн (135,0 % к 2015 году). Много это или мало? - интересуюсь я у президента АКМНС.
- Мы - ихтиофаги, рыба - основа жизни коренного населения, - отвечает Любовь Одзял. - Из лосося делается все: уха, тала, котлеты, пельмени, другие блюда. Поэтому говорить о его важности для коренных народностей излишне. Без лосося мы не проживем. И властью много делается для того, чтобы ситуация улучшалась. Краевая программа субсидирования общин и безвозмездного предоставления в пользование нового оборудования позволила значительно улучшить их техническую базу.
Однако многие вопросы упираются в несовершенство федерального законодательства, в которое может внести изменения только Москва. И на деле получается, что квоты выделяются мизерные, один килограмм сазана на одного человека в год! При этом рыбак-любитель по новым правилам рыболовства может удочкой поймать в несколько раз больше за сутки, чем представитель малочисленных народов за год. Разве это может считаться нормальным? Мы рассматриваем возможность выделения квот на белорыбицу для аборигенов аналогично со спортивно-любительским рыболовством - посуточно.
В последние годы на одного нашего рыбака для вылова частиковых видов рыб выделялось от 25 до 40 килограммов рыбы, причем эта норма включает в себя 17 видов рыб, в итоге получаются издевательские граммы. Квота на лосось составляет 50 кг, для многодетных семей - 100 кг. В последние годы органы рыбоохраны пытаются запретить рыбакам ловить для членов своей семьи, близким и дальним родственникам, вплоть до того, что мужу запрещают ловить на жену, мать или отца. Это вызывает справедливый гнев народа. Приходится отстаивать свои законные права в судебном порядке.
Дом на своей земле
Программа по развитию коренных народностей в Хабаровском крае сдвинула с мертвой точки решение социальных вопросов. За время ее действия введены в эксплуатацию 7 объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах компактного проживания коренных малочисленных народов, заново отстроено после наводнения село Бельго.
- Заработали программы по субсидированию строительства в местах компактного проживания коренных народностей, - говорит Любовь Одзял. - Еще шесть лет назад была полная безнадега, а сейчас повсеместно строится жилье. Особенно привлекательна программа Минсельхоза края по строительству жилья в сельских территориях, которая покрывает за счет бюджета львиную долю затрат семей на строительство домов (70 %).
Значительные средства в регионе тратятся на поддержку национальной самобытности этносов. По данным Всероссийской переписи населения, родными языками владеет менее 10 % коренных малочисленных народов края. Поэтому, для сохранения родных языков, их изучение как предмет или факультативно ведется в 29 общеобразовательных организациях в 12 муниципальных районах края.
С 2008 года министерством природных ресурсов края осуществляется разработка и издание электронных фонетических справочных пособий по родным языкам. Изданы пособия по удэгейскому, нивхскому, негидальскому, ульчскому, орочскому, нанайскому, эвенкийскому и эвенскому языкам.
В Хабаровском крае реализуется комплексная программа, направленная на получение профессионального и высшего образования коренными малочисленными народами. Здесь и подготовительные курсы для абитуриентов, и специализированное отделение для народов Севера в одном из техникумов края, и различные виды материальной помощи, и губернаторская премия для лучших студентов вузов и сузов.
Будет хлеб, будет и песня
Культура коренных народностей Приамурья - это сфера, которой регион может по праву гордиться. Культурная элита представлена четырьмя лауреатами премии Правительства РФ «Душа России», девять человек состоят в Союзе художников России, и четверо - в Союзе писателей РФ.
В районах края работает 16 национально-культурных центров, 2 детских образовательных этнографических центра искусств и народного творчества, создано 49 национальных творческих коллективов. Народными художественными промыслами и ремеслами занимается 225 мастеров.
- Такой яркой и самобытной культуры, как в Хабаровском крае, больше нет в России. У нас сохранена уникальная традиция декоративно-прикладного творчества, национального песенного и танцевального творчества, - гордится Любовь Одзял.
И в этом смысле молодежный фестиваль «Улен Го», что в переводе с удэгейского языка означает «верное направление», приобрел символическое значение. Он прошел в этом году впервые и сразу полюбился зрителям. Потому что вобрал в себя не только историю и современность, но и взгляд молодых исполнителей из числа коренных народов на будущее. Взгляд творческий, дерзкий и уверенный.
Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.
Олег УССУРИН.
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- В Комсомольске открылась Инженерная школа
- Комсомольск-на-Амуре: развитие по плану
- Перешагнули локальный рынок
- По лестнице, ведущей вверх
- Улэн го по-удэгейски означает "верное направление"
- Салат для дальневосточника
- Событие в основе
- Пять центров роста Чегдомына
- Встретимся на Набережной
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.