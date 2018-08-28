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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 15 Сентября, 17:24 |
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Салат для дальневосточника
Об этом сообщили «Дальневосточному капиталу» в региональном Министерстве сельского хозяйства и развития сельских территорий.
JGC Evergreen в октябре 2015 года начал строительство первой очереди теплиц площадью 2,5 гектара. Урожай попал на прилавки уже в марте 2016 года. В декабре 2017 года на Днях Хабаровского края в Москве Дмитрий Медведев официально ввел в эксплуатацию вторую очередь, и сейчас теплицы способны производить до 1300 тонн овощей в год. В планах «Джей Джи Си Эвергрин» - расширить территорию тепличного комплекса до 10,3 га, чтобы полностью удовлетворить потребность жителей Хабаровска в свежих и качественных овощах
В 2016 году в Хабаровске ООО "Аграрные технологии будущего" при поддержке правительства края и в технологическом партнерстве с японской компанией "Мираи" запустило в эксплуатацию тепличный комплекс по выращиванию салатных и зеленных культур гидропонным способом. Мощности хозяйства рассчитаны на выращивание 47 видов салатов и пряных трав, продукция поставляется в розничную сеть края.
В Комсомольске-на-Амуре открылась третья очередь тепличного комплекса компании «Агрокомплекс «Восток». Коллектив предприятия с этим событием поздравил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он посетил комплекс в ходе рабочей поездки в город Юности.
С момента запуска первой очереди прошло почти три года. Объемы производства тогда составляли около 30 тонн. Сегодня предприятие динамично наращивает обороты. В 2017 году было произведено уже около 164 тонн овощей. Ввод третьей очереди позволит практически в два раза увеличить этот показатель – до 300 тонн. Из краевого бюджета компании была частично компенсирована стоимость приобретённого технологического оборудования
"Всего в крае мы выделяем около 20 миллионов рублей в год на поддержку проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте. И, конечно, мы продолжим помогать таким предприятиям. Это очень востребованная продукция, и рынок для таких тепличных комплексов практически свободен. Необходимо наращивать выпуск продукции и делать так, чтобы появлялись новые предприятия", - отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
Клим ПАВЛОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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