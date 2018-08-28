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28 Августа 2018, 13:49 | Территория |

Событие в основе

В Хабаровском крае въездной туризм развивают, создавая события

Умение сделать праздник из рядового события, а из праздника - большое событие, это качество становится одним из ключевых в вопросах продвижение регионального бренда на внутреннем и международном туристическом рынках. И не только. Умело раскрученный региональный бренд оборачивается крутыми инвестициями федерального бюджета, дающими региону новое качество социально-экономического развития. На глазах преобразились, к примеру, города, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу, или Владивосток к саммиту АТЭС. Но для того, чтобы сотворить такой праздник, нужна блестящая идея.

Для Хабаровска прорывной идеей стал фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны». Рожденная в одном из самых деятельных кабинетов краевого правительства, она была подхвачена талантливым и авторитетным режиссером Валерием ХАЛИЛОВЫМ, а затем масштабно и мощно реализована на берегах Амура. В культурной сфере Дальнего Востока можно назвать, пожалуй, еще три таких грандиозных региональных мероприятия, шагнувших далеко за пределы территории. Кроме «Амурских волн» в Хабаровске, это театральный фестиваль «Амурская осень» в Благовещенске и кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке. Сегодня фестиваль «Амурские волны» знают во всем мире, а в конце мая город на Амуре переполняют не только российские туристы, но и гости из соседних стран АТР.

 

 

 

 

В значительной степени именно «Амурские волны» пробудили событийный креатив в Хабаровском крае, показав, что на качественно проведенном и умело поданном региональном продукте можно не только прославить территорию, но и дать заработать бизнесу. Если вернуться лет на десять назад и сравнить цифры въездного туризма, то можно увидеть, что количество гостей увеличилось раз в пять: с прошлых десяти тысяч в год до нынешних 50 тысяч. Конечно, до уровня Владивостока, принявшего более 300 тысяч туристов в 2017 году, еще не близко, но дорогу осилит идущий. Конечно, в Приморье - теплое море, пляжи, но и Приамурье - Амур, Шантары, киты. Все это нужно грамотно увязать и красиво подать.

В крае стремительно набирают популярность новые бренды: выставка-ярмарка «Наш выбор - 27» и «Фестиваль мороженого». Эти мероприятия реализуют сразу несколько целей: продвигают продукцию местных производителей и стимулируют их к модернизации производства, привлекают на выставочные площадки тысячи посетителей и пробуждают интерес к региону иностранных туристов. А здесь для них - и губернаторская уха, и узбекский плов, и местная тала, и мороженое, от которого у тех же китайцев бегут слюнки. Эти фестивали за короткое время превратились в популярные и привлекательные бренды.

Нельзя не упомянуть о том, что для их проведения сначала были созданы условия. Хабаровский край успешно презентовал федеральному центру туристический проект «Большой Шантар», нарисовав заманчивый круизный маршрут от Хабаровска до родины китов и получив из казны средства на его реализацию. Часть из них пошла на реконструкцию городской набережной в Хабаровске. Местный бизнес вложил свою долю в этот проект, и сегодня набережная и прилегающий к ней парк стали архитектурной зоной отдыха европейского уровня, к тому же способной легко вместить десятки тысяч посетителей. На такой площадке грех не организовать что-нибудь стоящее.

Избрание главой Хабаровского района молодого и креативного политика Дениса УДОДА привело к появлению нового события - Амурского экономического форума, посвященного вопросам приграничного сотрудничества с КНР. Приехавшая на него китайская делегация насчитывала сотни политиков и бизнесменов из соседних районов Китая. Была развернута выставка местных производителей, заключены несколько перспективных контрактов. В этом году прошел уже второй форум, также привлекший многих участников с обеих сторон границы.

И здесь яркое и актуальное мероприятие опирается на созданную туристическую инфраструктуру. Компания ДальРЕО создала фантастический по уровню туристический объект «Заимка» в пригороде Хабаровска. Построены отель международного уровня с современным конференцзалом и рестораном, целый ряд интересных туристических объектов, в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию речной вокзал с международным погранпереходом. Все это, в конечном счете, и выстрелило.

К актуальным мероприятиям в сфере бизнеса, продвигающим бренд Хабаровского края, можно отнести молодежный бизнес-форум, который в этом году пройдет уже в шестой раз, а также стремительно набравший популярность молодежный образовательный форум «Амур», который недавно получил общероссийский статус. Счет их участников и спикеров идет на тысячи, они не заформализованы, учат молодежь создавать стартапы в условиях современной экономики и получать под них финансирование.

«К нам регулярно подходят участники молодежного бизнес-форума и благодарят за существование такого проекта, поддерживаемого мэрией Хабаровска. Ведь именно благодаря ему они начали заниматься бизнесом. И это, по-моему, лучшая оценка сделанного», - резюмировал популярный хабаровский тревел-блогер Дмитрий КУЛИКОВ. Этот человек, к слову, является одним из тех, кто активно продвигает край в соцсетях.

Венцом значимых мероприятий в деловой сфере можно считать Международный конгресс инженеров, который проходит в промышленной столице Дальнего Востока - Комсомольске-на-Амуре. Форум также сразу же перерос статус местного события и приобрел общенациональный уровень. Проходит он в «городе президентского внимания», в котором расположены одни из самых технологичных в России, и даже в мире, производств по выпуску самолетов и морских судов, развивается роботостроение. Все это привлекает сюда не только бизнес, но и людей со всего мира, интересующихся деловым туризмом. Да, появился и такой, и в Комсомольске, в этом смысле, есть на что посмотреть.

Не случайно проект туристического рекреационного комплекса «Комсомольский» получил федеральную поддержку, предусматривающую выделение более 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры города. Здесь ждут гостей и активно готовятся к их принятию.

Развитие спортивной инфраструктуры в Хабаровском крае активизировало еще одну составляющую въездного и внутреннего туризма - спортивную. В Хабаровске построены и модернизированы закрытые ледовые комплексы для хоккея с шайбой и мячом, реконструирован футбольный стадион и универсальный спортивный комплекс, создаются новые, уникальные по возможностям, спортивные центры. Достижения хабаровских спортсменов шагнули за пределы не только региона, но и страны. Как следствие, на берегах Амура проводятся мировые и всероссийские первенства по хоккею с мячом, боксу, бойцовские турниры. В Хабаровск приезжают лучшие российские хоккейные и футбольные команды. В дни проведения международных турниров и матчей ведущих игровых лиг страны Хабаровск не сходит со страниц прессы, экранов телевизоров и Интернета.

Национальная составляющая в хабаровском турбизнесе также набирает обороты. В крае проживает 30 народностей местного этноса, существуют такие культурные памятники международного значения, как петроглифы Сикачи-Аляна. Соответственно, есть и мероприятия, которые пропагандируют обычаи и культуру аборигенов. По словам консультанта управления отдела развития туризма и внешних связей краевого правительства Юлии РУДЕНКО, приезжим россиянам и иностранцам интересен проект «Стойбище сородичей», реализуемый рядом с петроглиф-парком. «У нас много мест, где можно посмотреть и познакомиться с бытом коренных народов - краеведческие музеи, отделы культуры, которые тоже с радостью принимают туристов», - подытоживает специалист.

Навскидку можно назвать еще целый ряд фестивалей и конкурсов международного и регионального уровня, которые сделали Хабаровский край узнаваемым в глазах туристов, несмотря на лютый мороз зимой и жаркое лето с комарами и мошкарой. В их числе - выставка ледовых фигур «Амурский хрусталь», башметовский международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР», фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» в Совгавани, фестиваль варенья в Вяземском районе, праздник Севера в Охотске.

В краевом управлении туризма все значимые мероприятия года, проводимые в муниципальных образованиях края, собрали в «Событийный календарь». На 2018 год в нем 273 событийных повода для поездок по региону. Для иностранцев основные маршруты представлены в буклетах «10 причин посетить Хабаровский край». Они изданы на русском и английском языках, выложены на специализированном сайте ведомства в Интернете еще и на японском, корейском и китайском языках.

Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.

Клим ПАВЛОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: территория  Хабаровск  туризм 


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