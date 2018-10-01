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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 29 Октября, 20:07 |
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Связанные одной целью
Результаты были оглашены на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», который прошел в Москве. «Российская неделя ГЧП» является крупнейшим мероприятием России и СНГ, посвященным вопросам привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и реализации проектов ГЧП. Его организаторами выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд «Росконгресс» при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Агентства стратегических инициатив.
Уровень «Недели» очень высокий. Более 70 субъектов Российской Федерации ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Общее количество участников «Российской недели ГЧП», как правило, превышает 1500 человек. В ходе работы регионы презентуют свои новые проекты в формате государственно-частного партнерства.
В этот раз правительством Хабаровского края был представлен крупный ГЧП-проект «Центр протонно-лучевой терапии в Хабаровске». Это медицинское учреждение, в котором будет предоставляться высокотехнологичная помощь для лечения онкологических заболеваний. В ходе дискуссии эксперты отметили высокую степень проработки проекта.
Первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов края Юрий ЧАЙКА представил его также участникам IV Восточного экономического форума.
«Это - самый крупный и важный инвестиционный проект в Хабаровском крае, - подчеркнул Юрий Чайка. - Общий объем заявленных инвестиций составляет 6 млрд рублей. Он имеет колоссальное значение для здоровья жителей как нашего края и Дальнего Востока, так и всей страны. В Хабаровске уже действует медицинский кластер, который ориентирован на выявление и лечение онкологических заболеваний: у нас есть ПЭТ-центр, где производятся радиофармпрепараты, у нас есть стационар, современное оборудование, высококлассные специалисты. Строительство центра станет финальной точкой в достижении поставленной цели - развитии и обеспечении доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями».
В настоящее время в Хабаровском крае в разной степени реализации находятся четыре проекта, осуществляемых в режиме ГЧП. Это «Обход Хабаровска», реконструкция лесовозной дороги компанией «Азия-лес», строительство нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска и протонный центр.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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