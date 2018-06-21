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30 Апреля 2013, 00:55 | Территория

В Хабаровском крае не теряют надежды получить рекордный улов

В 2013 году установленные общедопустимые уловы (ОДУ) для рыбодобывающих предприятий Хабаровского края составили 241 тыс. тонн, что почти на 25 тыс. тонн ниже прошлогодних объемов. Основное снижение прогнозируется учеными на добыче лосося: если в 2012 году ОДУ по нему был около 56 тыс. тонн, то в этом году - только 38 тыс. тонн.

В 2013 году отдыхает от рыбы Татарский пролив - согласно естественному биологическому циклу в этом году горбуша в него не пойдет. Снижение ожидается и по летней лососевой путине на Амуре. В позапрошлом году наблюдались высокие температуры воды в реке, из-за чего много горбуши погибло на входе в Амур, не дойдя до мест нереста и не оставив потомства. И ход кеты в путину-2013 ожидается меньше, чем в прошлом году. Однако в Хабаровском крае не теряют надежды получить уровень прошлого, рекордного по вылову, года.

- Мы сегодня думаем: чем восполнить потери, - говорит председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО. - Правила корректировки объемов вылова лососевых остались прежними и при нормальном ходе рыбы позволяют регулировать допустимый улов на региональном уровне. Если не будет паводка, если будет хорошая, устойчивая погода, можно дополнительно взять 5-7 тыс. тонн в Охотском районе. В Сахалинском заливе (Николаевский район. - Прим. «ДК») в этом году должна быть горбуша, и там при удачном стечении обстоятельств можно дополнительно взять около 5 тыс. тонн.

Несмотря на снижение ОДУ минприроды ставит задачу сохранить прошлогодние объемы вылова и переработки, для чего рассматривает возможность увеличения добычи и других видов морской продукции. Есть объекты промысла, вылов которых не ограничивается ОДУ. Например, колючий краб, сайра. По ним можно нарастить промысел. Кроме того, правительство края решает в Росрыболовстве вопрос о возможности вылова нерестовой сельди в устьях рек. Уже несколько лет подряд у морского побережья из-за подхода льда взять эту рыбу сложно. В этом случае сельдь подо льдом проходит в свободные от ледяного покрова устья рек и забивает их, как пробка бутылку шампанского, гибнет от тесноты. А взять ее в реке, согласно действующим нормативам, уже нельзя, так как это не морские воды. Но, с другой стороны, если бы вода была речной, она была бы пресной, и тогда морская рыба туда не вошла бы ни при каких обстоятельствах. Потому в комитете рыбного хозяйства считают, что устья рек можно рассматривать и как морские внутренние воды. В предыдущие годы удавалось договариваться с пограничниками о разрешении лова в лагуне у устья реки Кухтуй в Охотске, где брали 4-5 тыс. тонн нерестовой сельди в сезон. Так что перспективные объемы наращивания общей добычи могут быть весьма велики.

Надо сказать, что пока усилия, направленные на обеспечение роста производственных показателей в рыбном комплексе края, дают необходимый результат. К 20 марта край шел с положительной динамикой по вылову - 107% к данным аналогичного периода 2012 года (в основном в это время года ведется добыча минтая и сельди), а объемы выпуска продукции высокой степени переработки в 2 раза превысили прошлогодние показатели - 5 тыс. тонн против 2,5 тыс. тонн начала 2012 года.

Рост производства продукции глубокой переработки в регионе не случаен и является устойчивой тенденцией. В Хабаровском крае работать над развитием береговой рыбопереработки начали еще до вступившего в силу в 2004 году Федерального закона «О рыболовстве». В крае применяли механизмы выдачи «сблокированных» квот, выдаваемых рыбакам с учетом потребностей местных переработчиков. По сути, квота на лосось выдавалась на двоих - рыбодобытчик, получая разрешение на увеличенные объемы вылова, был обязан определенную часть улова поставить для переработки конкретной производственной компании, с которой имел соглашение. Эффект проявился довольно быстро. Тогда стали появляться новые перерабатывающие предприятия, активно росли общие объемы береговой переработки.

Федеральный закон все эти действия прекратил. Край предлагал для внесения в него наработанные эффективные механизмы поддержки, но их не приняли. Лосось стало возможно выделять только компаниям, имеющим рыбопромысловые участки. Начались конкурсы, ужесточилась конкуренция. Многие предприятия, рыбколхозы тогда лишились участков, не смогли выстоять в борьбе с крупными рыбохозяйственниками, особенно с теми, кто ловко использовал имеющиеся в законодательстве «дыры». В законе записано, что преимущество предоставляется заявителям, имеющим мощности по переработке. Но не обязательно собственные - можно и арендованные. И это провоцирует: в аренду взял, конкурс выиграл, передал те же мощности для участия в конкурсе другому предприятию.

Сейчас готовится поправка в постановление, регулирующее проведение конкурсов на право пользования рыбопромысловыми участками. В новой редакции уже оставлена возможность предъявления только собственных перерабатывающих береговых мощностей. Кроме того, в проект внесено и предложение правительства Хабаровского края о введении системы залогов при организации аукционов. Нынешний механизм позволяет назначать сколь угодно высокую цену за лот, затем безо всяких потерь отказываться от его покупки и передавать право другому участнику аукциона, внесшему минимальное предложение.


 

Впрочем, и в сегодняшнем положении в крае находят возможность экономически стимулировать организацию береговой переработки.

-   При распределении объемов вылова анадромных видов рыб (прежде всего речь идет о тихоокеанских лососях. - Прим. «ДК») комиссия применяет такие инструменты, как повышающий и понижающий коэффициент. В результате предприятиям, использующим выловленные ресурсы с высокой эффективностью, выражающейся в объемах переработки, общей налоговой отдаче и еще ряде показателей, устанавливается повышающий коэффициент, позволяющий добывать большее количество рыбы. А к компаниям, не заботящимся о переработке, о заработной плате сотрудников и налогах всех уровней бюджета, применяется понижающий коэффициент, - рассказывает Сергей Рябченко.

Таким образом, не меняя общего количества допустимого улова, регион перенаправляет ресурсы эффективным собственникам, заставляя других переходить к увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью или постепенно уходить с рынка из-за ежегодного снижения объемов прибыли.

Удалось перевести рыбохозяйственные предприятия на систему единого сельхозналога, устанавливающего минимальные ставки налоговых платежей. Более того, приравнивание рыбопереработчиков к сельхозтоваропроизводителям позволило правительству Хабаровского края применить к ним такую меру поддержки, как субсидирование банковской кредитной ставки при финансировании программ технического перевооружения предприятий.

Ежегодно в крае водятся 5-6 новых рыбоперерабатывающих предприятий. В прошлом году новые цеха заработали в Амурском, Нанайском, Николаевском, Совгаванском районах. Ситуация поменялась, например, в Охотском районе. Еще лет 5 назад переработка на берегу здесь составляла 20-30% нерестовой сельди, остальное сдавалось на плавбазы. А сегодня на берегу перерабатывается до 85% нерестовой сельди (12-14 тыс. тонн). Но наибольших результатов региону удалось добиться при работе с «красной» рыбой. В 2012 году край взял более 50 тыс. тонн тихоокеанских лососей. И почти полностью пустил их на береговую переработку.

Сегодня разрабатывается краевая программа развития береговой рыбопереработки. В ней будут указаны объекты, которые будут строиться, модернизироваться, обновляться, расписаны суммы и источники финансирования этих проектов, роль и степень участия краевого правительства. Вообще-то в Хабаровском крае действует целевая программа развития рыбохозяйственного комплекса, но решено расширить мероприятия, направленные на поддержку берегового производства.

Одно из слабых мест рыбного комплекса края сегодня - реализация продукции, выработанной из рыб лососевых пород. По данным на 20 марта 2013 года, было не продано около 30% продукции, выработанной из прошлогоднего улова лососевых. Цена уже ниже нижнего - 45 рублей за кг, дается под реализацию, с рассрочкой платежей, предлагается всем - от Сибири до Москвы и западных регионов, но дело движется крайне тяжело. Чтобы облегчить вопросы сбыта, в правительстве региона рассматривают различные варианты, один из которых - создание оптово-розничных рыбных рынков.

Для формирования эффективных логистических потоков правительство Хабаровского края внесло предложения в рыбный подраздел программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, предполагающие строительство холодильных мощностей в Советской Гавани и Ванино, способных стать одним из звеньев нового пути рыбопродукции с Дальнего Востока в центр страны. Оставшиеся холодильные мощности юга Приморья - около 40 тыс. тонн во Владивостоке и Находке - часто бывают переполнены и неспособны принять на хранение груз с кораблей для дальнейшей отправки по железной дороге. Появление дополнительных холодильных емкостей в Советской Гавани и Ванино приблизит их к местам промысла в Охотском море и ближайших акваториях Тихого океана, позволит задействовать мощности железной дороги для доставки рыбопродукции в западном направлении.

Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал".

 

Теги: рыболовство 


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