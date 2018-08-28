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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:22 |
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По лестнице, ведущей вверх
Если вернуться на три года назад и посмотреть, что сделал Хабаровский край по развитию инструментов поддержки бизнеса и созданию новых производств, то результат получится довольно весомым. В регионе созданы три территории опережающего развития (ТОР): «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск», в них подали заявки 90 инвесторов с объемом вложений 130 млрд рублей.
Также действует еще один преференциальный режим - Свободный порт Владивосток (СПВ), который распространен уже на два муниципальных района: Ванинский и Совгаванский. Сумма заявленных инвестиций составляет около 140 млрд рублей, планируется реализовать около 20 крупных инвестиционных проектов.
«Хабаровский край полноформатно использует все новые формы поддержки инвесторов. В частности, две первые в России ТОР были созданы именно здесь. Количество заявленных в Хабаровском крае инвестиций в режиме «свободного порта» - одно из самых больших среди всех субъектов, где этот режим был введен в 2016 году», - отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ на презентации экономического потенциала Приамурья в Торгово-Промышленной палате РФ.
Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР представляет собой отдельную производственную площадку, на которой действуют налоговые и иные преференции. В качестве налоговых льгот инвестору предоставляются каникулы по налогу на прибыль организаций (ставка в течение первых 5 лет не превышает 5%), пятилетние каникулы по налогу на имущество организаций и по земельному налогу, льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, понижающий коэффициент по налогу НДПИ и ускоренная процедура возмещения налога на добавленную стоимость.
Общими усилиями
В восьми дальневосточных регионах сегодня действуют 18 территорий опережающего развития, в которых реализуется 205 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций 2,2 трлн рублей. В Хабаровском крае, напомним, это ТОРы «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск». В их границах работают пять частных индустриальных парков. Три из них действуют в ТОР «Хабаровск», две - в ТОР «Комсомольск». Резиденты этих площадок имеют возможность пользоваться всеми предусмотренными преференциями и инженерной инфраструктурой. Оператором государственных денег, предназначенных для обустройства ТОРов, выступает АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).
«К настоящему времени мы заключили ключевые договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством, и там, где необходимо, - тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы», - рассказал генеральный директор КРДВ Денис ТИХОНОВ.
К реализации масштабной программы подключены и другие федеральные компании. Энергокомпании создают энергетическую инфраструктуру. ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (входит в группу «Россети») на действующей подстанции 220 кВ на площадке «Парус» ввела в работу четыре линейные ячейки, дополнительно оснастив их трансформаторами тока. За счет ввода нового оборудования созданы условия для присоединения четырех линий электропередачи в интересах резидентов площадки с подключением потребителей в объеме 9 МВт.
Около миллиарда рублей вложит в развитие электросетей в крае филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети». По словам гендиректора предприятия Александра БАБАЯ, в 2018 году продолжится работа по электрификации ТОР «Комсомольск» (площадка «Холдоми») и «Николаевск». Для «Холдоми» будут протянуты две кабельные линии 6 кВ и завершится монтаже двух трансформаторных подстанций. Энергоснабжение площадки по плану должно быть обеспечено к середине июля этого года.
Поддержка промышленных парков осуществляется и на региональном уровне в рамках государственной программы «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края». В частности, ООО «Индустриальный парк «Авангард», которое является резидентом ТОР «Хабаровск», получило субсидию из бюджета Хабаровского края в сумме 5 млн рублей. Эти средства направлены на возмещение затрат, которые компания потратила на инженерную подготовку территории индустриального парка.
Также резиденты индустриальных парков «Авангард», «Хабаровский завод строительной керамики» (ТОР «Хабаровск»), «Парус» (ТОР «Комсомольск») получат из бюджета Хабаровского края субсидию на возмещение до 25 процентов затрат по договорам лизинга на покупку недвижимости производственного назначения. За счет этих средств можно вернуть часть стоимости складов, подстанций, котельных, водозаборных узлов, зданий очистных, мастерских, ангаров, холодильных и других помещений, необходимых для обеспечения полного цикла производства.
ТОР «Комсомольск»
Территория опережающего развития «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года. Ее конкурентными преимуществами являются высокий научно-технический потенциал, близость к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в управляющей компании, общая площадь территории составляет около 10 360 гектаров. На ней сформированы четыре инвестиционных площадки: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми», в которых реализуется 20 инвестиционных проектов с объемом вложений в размере 56,6 млрд рублей.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» ведет строительство двух производственно-административных зданий на площадке «Парус». Эти объекты общей площадью 2748 квадратных метров будут использоваться для размещения производств различного профиля. Сдача зданий запланирована на четвертый квартал 2018 года. Помещения в них резиденты будут арендовать на льготных условиях. Каждое здание будет подключено к сетям электро-, водо- и газоснабжения, оснащено системами водоотведения и ливневой канализации. Теплоснабжение производственных и административных площадей обеспечат газовые котельные. В границах площадки «Парус» будет построено 2,2 километра автодороги с асфальтобетонным покрытием.
Девяти из семнадцати инвестиционных проектов, которые создаются на площадках «Холдоми» и «Парус», требуются сети водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения. В федеральном и региональном бюджетах для этого предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Договор на техническое присоединение к сетям газораспределения на площадке «Парус» уже заключен, и подрядная компания приступила к строительству газопровода протяженностью 7,5 км и мощностью 5 000 куб. метров/час. Этого объема будет достаточно для обеспечения резидентов ТОР «Комсомольск». На очереди - подключение сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 880 метров, которое будет осуществлять комсомольский Горводоканал.
Заключены и договоры на техническое присоединение к сетям электро- и газоснабжения одного из главных туристско-рекреационных центров региона «Холдоми». Для электрификации этой площадки предусмотрено строительство двух кабельных линий 6 кВ и монтаж двух трансформаторных подстанций. Энергомощности позволят с запасом обеспечить электропитанием новые трассы и подъемники, а также современный отель с необходимым уровнем сервиса.
ТОР «Хабаровск»
ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630. Специализацией территории являются промышленное производство, логистика и агропромышленный комплекс. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Хабаровск» получили 30 инвесторов с проектами на общую сумму более 34 млрд рублей и планами создать свыше 3 тысяч новых рабочих мест. В апреле 2018 года на площадке «Ракитное» АО «Корпорация развития Дальнего Востока» начало строительство производственно-административного здания для размещения производств различного профиля. Сейчас здесь ведутся подготовительные и земляные работы. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2018 года.
В рамках создания инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития «Хабаровск», по информации управляющей компании, начался второй этап сооружения системы водоотведения на площадке «Ракитное». Финансирование этого проекта ведется из бюджета Хабаровского края. Перед строителями поставлена задача проложить около семи километров самотечных коллекторов до границ земельных участков резидентов площадки «Ракитное».
Работы планируется завершить в третьем квартале 2019 года. Мощность системы водоотведения составляет 4000 кубометров в сутки, при текущей потребности резидентов в отведении стоков с площадки «Ракитное» в объеме 130 кубометров. Для новых резидентов запас остается весьма солидным. К настоящему времени работы по первому этапу системы выполнены на 40 процентов.
Хочется отметить, что для строительства систем водоотведения и водоснабжения уже используется продукция ООО «Хабаровский трубный завод», являющегося одним из резидентов ТОР. Предприятие производит колодцы и полиэтиленовые трубы. Благодаря строительству системы водоотведения и водоснабжения на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» будут запущены новые предприятия по производству полиэтиленовых труб, профильного проката и металлических изделий, переработке и восстановлению автомобильных шин, переработке сельскохозяйственной продукции.
Также в ТОР «Хабаровск» прокладываются автомобильные дороги и продолжается строительство объектов для энергоснабжения площадки. На подстанции 220 кВ «Восток» идет монтаж основного электрооборудования, выполняется строительство линии электропередачи от действующей высоковольтной линии до подстанции «Восток» протяженностью 10 километров.
ТОР «Николаевск»
ТОР «Николаевск» была создана 19 апреля 2017 года. Общая площадь ТОР «Николаевск» составляет 531311 га. Специализация - рыбодобыча, рыбопереработка и добыча полезных ископаемых. Режим ТОР действует на территории площадью 531,3 тыс. гектаров в Николаевском районе. В нее вошли городские поселения Николаевск-на-Амуре и Многовершинный, а также четыре сельских муниципалитета.
В ТОР образованы площадки «Оремиф», «Чныррах», «Иннокентьевка» и «Полянка». «Полянка» была включена в ее состав в конце ноября 2017 года. Границы существующей ТОР были расширены для нового резидента - компании «НГК Ресурс», которая планирует построить на севере Хабаровского края, в 80 километрах от Николаевска-на-Амуре, золотодобывающее предприятие.
Сейчас осуществляется процесс перевода земельных участков, необходимых под реализацию проекта, из земель лесного фонда в иную категорию. Запустить производство инвестор собирается в следующем году и уже через 7 лет планирует добывать 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра. Общий объем заявленных инвестиций составляет 2,2 млрд рублей, запланировано создание 340 рабочих мест.
В целом в ТОР «Николаевск» планируется реализовать проектов на общую сумму более 3 млрд рублей, в ее состав готовы войти девять инвесторов. Будет создано более двух тысяч рабочих мест сезонного характера, связанного с рыболовством на Амуре, и около 500 постоянных. С 2017-го по 2019 год на строительство объектов энергетической инфраструктуры на площадках ТОР предусмотрено 1,3 млрд рублей из средств федерального бюджета. По состоянию на сегодняшний день здесь реализуется три проекта с объемом частных инвестиций 362 млн рублей.
В режиме порто-франко
Режим порто-франко начал действовать на Дальнем Востоке три года назад. 12 октября 2015 года вступил в силу федеральный закон «О свободном порте Владивосток», который определил его как территорию с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования в соответствии с федеральным законом от 12.10.2015 года.
На первом этапе особый режим распространялся на 15 муниципалитетов Приморского края, включая Владивосток. В 2016 году, по поручению президента России Владимира ПУТИНА, режим порто-франко на Дальнем Востоке пополнился новыми гаванями. В него вошли Ванинский муниципальный район в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ на Сахалине, Петропавловск-Камчатский, Певек и Лазовский муниципальный район в Приморье. В июле 2018 года режим Свободного порта был распространен на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.
Досье «Дальневосточного капитала»: Налоговые льготы для резидентов Свободного порта: 7,6% - общий размер страховых взносов на 10 лет, при получении статуса резидента в течение 3-х лет после принятия закона; 5% - налог на прибыль (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный); 0% налог на землю в течение 5 лет; 0% налог на имущество в течение 5 лет и 0,5% в последующие 5 лет; 10 дней - ускоренная процедура возмещения НДС. Дополнительные преференции: сокращенное время проведения контрольных проверок (не более 15 дней); сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства - менее 40 дней; режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска; упрощенный визовый режим - получение 8-дневной визы на границе; беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны для резидентов; государственная протекция - управляющая компания вправе подавать иски в защиту резидентов Свободного порта.
В Свободный порт «Ванино» поступили заявки от 12 инвесторов на сумму 83 млрд рублей, пять компаний уже стали резидентами хабаровского порто-франко. Введение в Совгавани режима СПВ позволит реализовать 15 инвестиционных проектов общей стоимостью 54,5 млрд рублей, а объем поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за восемь последующих лет ожидается в пределах 4,5 млрд рублей. Планируется создать 1815 новых рабочих мест.
«Работа на площадках ТОСЭР и СПВ, предоставляемые льготы помогают резидентам быть более конкурентными, повышать качество продукции и завоевывать новые рынки. Свою нишу в них находят и малые предприятия, которым мы также помогаем развиваться. Наша задача, учитывая первый производственный опыт, - в рабочем порядке корректировать направления поддержки, создавая более комфортные условия для инвесторов», - резюмировал проделанную работу и обозначил планы на будущее губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.
Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН.
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