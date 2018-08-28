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30 Августа 2018, 09:50 | Территория |

Перешагнули локальный рынок

В это трудно поверить, но когда в торговые точки компании JGC Evergreen ("Джей Джи Си Эвергрин") привозят свежую овощную продукцию, за ней выстраивается очередь. Японские овощеводы даже в российских условиях сумели добиться пресловутого японского качества и поддерживают планку на протяжении уже нескольких сезонов.

JGC Evergreen стал первым иностранным инвестором-резидентом в составе ТОСЭР «Хабаровск», прописавшись на территории индустриального парка «Авангард» в октябре 2015 года. Тогда же началось и строительство первой очереди теплиц площадью 2,5 гектара. Урожай попал на прилавки уже в марте 2016 года. Успех предприятия позволил приступить ко второй очереди на год раньше планируемого срока. Сейчас теплицы способны производить до 1300 тонн овощей в год. Общая сумма инвестиций, вложенных в проект на первом и втором этапах, составила 1036,5 млн рублей.

Досье «Дальневосточного капитала»: В закрытом грунте выращиваются несколько видов томатов и огурцов, редиса, салата и рукколы, на очереди - сладкий перец, которые поступают в магазины под брендом «Новый день». Овощеводческий комплекс оснащен оборудованием с автоматическим управлением микроклиматом и минеральным питанием растений. Применены современные голландские технологии тепличного производства, построена котельная и установлены газовые котлы для отопления теплиц в зимнее время года.

«В планах «Джей Джи Си Эвергрин» - расширить территорию тепличного комплекса до 10,3 га, чтобы полностью удовлетворить потребность жителей Хабаровска в свежих и качественных овощах», - рассказывает генеральный директор «Джей Джи Си Эвергрин» Томоюки ИГАРАСИ.

История успеха этой компании напрямую связана с актуальностью внедрения на Дальнем Востоке России новых государственных механизмов поддержки и стимулирования бизнеса региона. И она не одна такая. Холдинг «ТехноНИКОЛЬ» также успешно реализовал проект на площадке «Ракитное». В 2015 году компания построила завод по производству теплоизоляционных плит на основе минеральной изоляции (каменной ваты). В проект было инвестировано около 2 млрд рублей. В настоящее время предприятие вышло на проектную мощность, а на производстве трудится 120 человек.


 

С августа 2016 года новый завод начал поставки негорючей теплоизоляции в 12 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Первым зарубежным регионом сбыта стал Китай. Предприятие выиграло конкурс на поставки базальтовой теплоизоляции для крупнейшего объекта - Шанхайской табачной фабрики. Кроме того, в 2017 году состоялась первая поставка хабаровского утеплителя в Канаду для международного производителя сэндвич-панелей.

Президент «ТехноНИКОЛЬ» Сергей КОЛЕСНИКОВ рассказал, что благодаря сотрудничеству с региональными властями и налоговым преференциям первый завод по производству базальтовой теплоизоляции удалось построить в максимально сжатые сроки, сократив за счет этого период окупаемости с 10 до 7 лет. Это подвигло компанию на новые проекты.

На ПМЭФ «ТехноНИКОЛЬ» заявила о намерении построить два новых предприятия на территории ТОСЭР «Хабаровск». Суммарный объем инвестиций в проекты заявлен на уровне 600 млн рублей: 100 млн рублей будет вложено во вторичную переработку полимеров, 500 млн - в выпуск современных пластиковых водосточных систем. Оба предприятия планируется ввести в эксплуатацию в 2018-2019 годах.

«Наше решение о запуске новых проектов основано на уже имеющемся опыте работы в Хабаровском крае, в частности - на площадке ТОСЭР «Хабаровск». За два года мы убедились, что все договоренности строго выполняются. Поэтому мы готовы сделать новые инвестиции. Рассчитываем, что прорабатываемые проекты также станут успешными и будут способствовать развитию производственного потенциала региона, усилению экспортных позиций нашей страны», - подчеркнул Сергей Колесников.

Начальник отдела по взаимодействию с резидентами управляющей компании ТОР «Хабаровск» Мария ГРИШИНКОВА рассказала «Дальневосточному капиталу», что кроме компании «ТехноНИКОЛЬ» выпуск продукции начали Хабаровский трубный завод, компания «Прадопромфильтр», которая производит салонные и воздушные фильтры для автомобилей. Также уже работают компания «Энергоимпульс», выпускающая изоляторы для энергоподстанций, компания «Профи-ДС», специализирующаяся на бытовой химии, терминал «Комплексные логистические системы», две IT-компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. В ближайшее время на выходе, по словам менеджера, - еще несколько интересных проектов.

Летопись успешных проектов начали писать и в ТОР «Комсомольск». Один из наиболее ярких - производство мороженого в АО «ДАКГОМЗ». Этот молокозавод стал первым краевым предприятием пищевой промышленности, которое Российский экспортный центр включил в единую базу экспортеров. В результате завод вышел на рынок АТР и отгрузил по прямым контрактам первые 3,5 тонны сладкой продукции в Китай. На предприятии ведется модернизация, которую планируется завершить до конца года, что позволит увеличить производственные мощности на 20% и нарастить экспортный потенциал. Краевой рынок мороженого «ДАКГОМЗ» закрывает на 90 процентов.

По информации УК «ТОСЭР «Комсомольск», на площадке «Амурлитмаш» к выпуску изделий для машиностроения и железнодорожной отрасли приступило ООО «Инструментально-механический завод». Резидент сделал ставку на применении метода виброакустического контроля, который позволяет на ранней стадии выявлять дефекты опор контактной сети и мачт светофоров, что повышает надежность эксплуатации железной дороги и безопасность движения поездов. Также здесь налажен выпуск комплектующих для стрелочных электроприводов, элементной базы рельсовых цепей, приборов и инструментов. Предприятие сегодня перерабатывает до 400 тонн металлопроката в год. Для изготовления продукции используются станки с числовым программным управлением и другое современное технологическое оборудование. На предприятии трудятся 120 квалифицированных специалистов.

На площадке «Парус», созданной как парк промышленного типа, «прописываются» компании, ориентированные на производство комплектующих для воздушных судов серии Sukhoi Superjet 100, электрических распределительных устройств для авиационной техники, а также бортовых кабельных сетей и элементов. Локализация производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) позволит создать 2,2 тысячи новых рабочих мест в рамках 10 проектов. Локализация на площадке «Парус» актуальна и для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Речь идет об организации производства по перемотке сварочной проволоки, оцинковке мачт линий электропередач и других крупногабаритных металлоконструкций, а также налаживании выпуска кабельной продукции для судостроения.

На площадке «Амурск» уже действуют два деревообрабатывающих завода, в перспективе будет налажено производство альтернативных источников энергии, ориентированных на промышленность. В ближайшее время здесь начнется строительство золотоизвлекающей фабрики компании «Полиметалл». В пределах площадки развивается также агрокластер, резиденты которого займутся модернизацией молокозавода и птичника.

Часть ТОР «Комсомольск» отдается под туристические объекты. На площадке «Холдоми» будут построены круглогодичный горнолыжный комплекс, водная здравница и современные отели для туристов. Резидент ГЛК «Холдоми», а он на этой площадке один, приступил к реализации второй очереди модернизации горнолыжного комплекса. Планируется сделать новую канатную дорогу, установить систему искусственного оснежения, оборудовать 32 километра новых горнолыжных трасс.

Досье «Дальневосточного капитала»: В «Холдоми» в 2019 году введут в эксплуатацию отель повышенной комфортности на 20 номеров. Объем заявленных инвестиций составляет 194 млн рублей. Строительство водно-оздоровительного комплекса и объектов общественного питания, также запланированных в рамках второго этапа модернизации, обойдется в 208,74 млн рублей. Уже построено кафе на верхней станции действующей кресельной канатной дороги на высоте 652 метра. После завершения всех работ ГЛК сможет круглогодично принимать до 240 тысяч туристов.

В ТОР «Николаевск» на площадке «Чныррах» развернул деятельность Восточный рыбокомбинат, являющийся одним из якорных резидентов территории. Помощник руководителя компании Татьяна АБАКУМОВА рассказала корреспонденту «Дальневосточного капитала», что в 2016 году был построен новый рыбоперерабатывающий завод, благодаря чему потребителю предложена целая линейка готовой продукции. На заводе занято около 300 работников. У компании есть собственный флот, сбытовая сеть. Продукция реализуется практически на всей территории Хабаровского края, предприятие участвует в региональной программе «Доступная рыба». Сейчас стоит задача наладить экспорт рыбопродукции.

В правительстве региона подвели итоги деятельности резидентов ТОСЭР за 2017 год. Оказалось, что компании инвестировали в проекты на площадках территорий опережающего развития более 6 млрд рублей, создали более тысячи рабочих мест, 14 компаний в прошедшем году выпустили продукции на 7 млрд рублей. По результатам прошлого года Хабаровский край получил от действующих предприятий ТОСЭР и СПВ около 200 млн рублей налогов в региональный бюджет.

 


 

Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: Новый день  jgc evergreen  авангард 


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