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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:22 |
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Комсомольск-на-Амуре: развитие по плану
Из самых последних позитивных новостей - перевод автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск с ответвлением Лидога - Ванино в федеральную собственность.
Для жителей города, расположенного почти в полутысяче километров от главных трасс региона, это означает, что в ближайшем будущем их город соединит с другими городами региона современная автомобильная магистраль с многополосным движением, которая заменит сегодняшнюю узкую и ухабистую дорогу, изобилующую закрытыми и очень опасными поворотами. Она позволит значительно сократить время в пути и улучшить комфорт передвижения до той же краевой столицы или приморских пляжей. Комсомольск-на-Амуре в прямом смысле станет ближе.
Досье «Дальневосточного капитала»: План социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был разработан Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России по поручению главы государства Владимира Путина, который подписал его 18 апреля 2016 года. Документ состоит из двух разделов. Первый включает 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел - это перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, которые предстоит построить заново или реконструировать в ближайшие годы.
«Социальная инфраструктура напрямую влияет на качество жизни в городе. Необходимо развивать не только промышленный потенциал Комсомольска-на-Амуре, но и приводить в соответствие социальную сферу. Эта задача решается в рамках долгосрочного плана комплексного развития города», - отмечал прежний министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, обосновывая необходимость государственных затрат на строительство театров, больниц, школ и спортивных центров для не избалованных особым комфортом жителей Комсомольска.
Досье «Дальневосточного капитала»: Модернизация Комсомольска-на-Амуре осуществляется в контексте общего развития Востока России. В апреле 2018 года правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке утвердила доработанные проекты планов социального развития центров экономического роста в регионе. В соответствии с ними был выделен 41 такой центр, в которых будут созданы 88 новых объектов социальной инфраструктуры и реконструированы 23 существующих социальных учреждения. На эти цели в 2018 году направят 22,2 млрд рублей, в 2019 году - 17,7 млрд рублей, в 2020 году - 15,7 млрд рублей. Комсомольск-на-Амуре занимает в этих планах центральное место.
«Я знаю: саду цвесть»
Происходящие в городе перемены видны невооруженным взглядом. Мы идем с заместителем председателя правительства Хабаровского края Аркадием МКРТЫЧЕВЫМ по набережной Амура, и он на живых примерах показывает и рассказывает, что делается. Выбор места деловой прогулки не случаен: набережная - лицо города, его визитная карточка. Сюда в выходные дни устремляются горожане, отсюда начинается путешествие по городским улицам заезжих туристов.
Аркадий Николаевич курирует в правительстве Хабаровского края реконструкцию набережных Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, знает в деталях весь процесс преображения этих, скажем так, «выставочных» объектов двух главных городов Приамурья.
- План реконструкции комсомольской набережной вырос из опыта преображения хабаровской набережной, - рассказывает зампред краевого правительства. - В Хабаровске мы собрали лучшие практики других регионов, добавили свое видение, и на выходе получили прекрасную зону отдыха европейского уровня. В Комсомольске хочется сделать еще лучше. Сначала, к примеру, здесь был запланирован простой фонтан, но увидев, как хабаровчане полюбили у себя пешеходный фонтан, такой же, только больше и красивей, сделаем на комсомольской набережной. Поставим здесь колесо обозрения, не уступающее хабаровскому, а там оно - лучшее до Урала. Словом, замыслов много, и есть все возможности для их реализации.
Происходящее в разных частях набережной подкрепляет слова моего собеседника конкретными примерами. У кромки Амура работает сваебойная установка, забивающая шпунты в грунт для укрепления берега. Шпунты - это новая технология, которая применяется генподрядчиком (компанией «Больверк») на этом объекте. В теле защитной дамбы будет 676 шпунтов. Они обеспечивают сооружению прочность и устойчивость даже во время самых катастрофических наводнений.
На другой площадке строители укладывают разноцветную плитку в пешеходные дорожки. На третьей уже начаты подготовительные работы по строительству пешеходного фонтана. Пешеходный фонтан диаметром 34 метра устанавливают на смотровой площадке напротив автовокзала. Набережная представляет собой своеобразной симбиоз: на ней и гуляют, и работают. Но рабочие зоны тщательно ограждены и не представляют опасности для отдыхающих.
Досье «Дальневосточного капитала»: Смета проекта реконструкции набережной составляет 2,1 млрд рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета, срок строительных работ рассчитан до 2020 года. В 2017 году на реконструкцию набережной Города Юности было выделено 437 млн рублей, из них 400 млн рублей направил федеральный центр и 37 млн рублей - краевой бюджет. Планируемая сумма инвестиций на 2018 год - в два раза больше.
Протяженность набережной составляет почти три километра. Она представляет собой, с одной стороны, гидрозащитное сооружение вдоль береговой линии, с другой стороны - зону отдыха с прогулочными дорожками, красивыми спусками к воде на участке от лодочной станции до причала речного порта, смотровой площадки, ротондами в качестве эксклюзивных архитектурных элементов. Запланировано благоустройство зон озеленения, центрального пляжа, зимнего катка и строительство семи площадок для спортивного отдыха горожан.
Реконструкция набережной в этом году была дополнена проектом туристического рекреационного комплекса «Комсомольский», который включен в федеральную программу развития туризма и будет финансироваться из госбюджета с участием денег инвесторов. Общая стоимость проекта составляет почти 5 млрд рублей. Он разбит на пять субкластеров: «Центральный», «Авиационный», «Холдоми», «Ключевая сопка» и «Силинский парк».
Как отметил заместитель министра - начальник управления по туризму министерства культуры края Виталий СЕЛЮКОВ, наибольшее количество объектов будет построено в рамках «Центрального» субкластера, который прилегает к набережной Комсомольска-на-Амуре. В их числе - физкультурно-оздоровительный комплекс, модернизация Центра водного туризма со стоянкой для яхт и маломерных судов, Центр отдыха и развлечений с аквапарком, новые музейный и гостиничный комплексы и выставочный центр «Конгресс-холл».
Как видим, ход выполнения плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре гарантирован выполнением обязательств всеми сторонами-участниками. Федеральный бюджет финансирует большую стройку своевременно и в увеличивающихся размерах. Региональные власти обеспечивают соблюдение графика и качества работ, работают над усовершенствованием реализуемых проектов. Мэр Комсомольска Андрей КЛИМОВ недавно отчитался перед горожанами о ходе выполнения Президентской программы.
«Размаха шаги саженьи»
Вторая цитата из Маяковского также актуальна сегодня для Комсомольска. В июне нынешнего года первая (экономическая) часть Президентской программы была дополнена планом промышленной реновации Города Юности, утвержденным правительством РФ. В соответствии с ним из федерального бюджета на поддержку и развитие производства до 2030 года запланировано 240 млрд рублей. Это гигантская сумма. Она предполагает реконструкцию старых и создание новых предприятий, рабочих мест, а значит - требует дополнительных объектов жилищного и социально-культурного назначения.
Городскими властями, с учетом перспектив промышленной модернизации, разработана стратегия социально-экономического развития города до 2032 года, и заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ведущими российскими компаниями, осуществляющими деятельность на территории городского округа. Это ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «РЖД», ПАО «РАО ЭС Востока», ПАО «Амурский судостроительный завод», ПАО «Компания Сухой». Затем был создан центр сертификации и испытаний коммунальной инфраструктуры, под эгидой которого теперь осуществляется актуализация схемы теплоснабжения города.
Также в мэрии внедрена информационная система управления, и утвержден порядок обмена информацией между органами власти и ведомствами, занимающимися выполнением плана, и методика оценки должностных лиц и организаций, участвующих в работах. В целях оперативной организации взаимодействия органов исполнительной власти края и администрации города сформирована рабочая группа при межведомственном штабе по развитию Комсомольска-на-Амуре.
«Это важно, - отметил мэр, - потому, что позволяет на всех этапах контролировать объемы освоения выделяемых средств, ход выполнения работ и координировать общие действия. Мы видим картину целиком и имеем возможность корректировать ситуацию».
Большая работа ведется по модернизация транспортной инфраструктуры. В частности, обновляется пассажирский состав железнодорожных поездов. РЖД обязалось пополнить его новыми комфортабельными вагонами, заменив морально и физически устаревшие вагоны. Из аэропорта Комсомольска-на-Амуре, в сотрудничестве с компанией «Аврора», организованы полеты по новым авиационным маршрутам.
Продолжается ремонт и реконструкция уличной дорожной сети. До конца 2018 года в нормативное состояние будут приведены семь основных улиц инженерной столицы края. В частности, отремонтируют два участка на проспекте Ленина: от площади Ленина до площади Металлургов, а также от проспекта Первостроителей до площади Ленина. Кроме этого, будут благоустроены улица Вагонная - от площадки возле ТЭЦ-1 до остановки им. Шапиро - и улица Пионерская на участке от Аллеи Труда до улицы Орджоникидзе. На эти четыре объекта планируется направить 108,5 млн рублей.
До наступления холодов завершатся работы на двух участках улицы Лазо - от Северного шоссе до улицы Водонасосной. Начнется реконструкция одного из четырех участков Комсомольского шоссе. На эти цели будет выделено 560 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Полным ходом идет строительство автодороги от перекрестка Комсомольское шоссе - проспект Победы до улицы Пермской с подходом к площадке ТОР «Парус». На этот объект запланировано 74 млн рублей, из которых более 73 млн рублей - средства краевой казны.
К настоящему времени завершена реконструкция Драматического театра, введены многофункциональный зал школы № 3 и школа № 10, сдан физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Привокзальном микрорайоне, запущены в эксплуатацию 2 и 6 этапы комплекса водоснабжения города.
Досье «Дальневосточного капитала»: Реконструкция Комсомольского драматического театра - первый проект, выполненный в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Сметная стоимость объекта составляет 411,9 млн рублей. Работы начались в октябре 2016 года и завершены в рекордно короткие сроки: фактически строители уложились за год. Реконструированы сцена, на которой сделан сценический круг, закулисные помещения, зрительный зал, фойе. Строители привели в порядок парк, сделали прогулочную зону, стоянку для автомобилей на 150 мест и фонтаны. Смонтировано современное световое, звуковое и мультимедийное оборудование. За счет реконструкции существенно увеличилась площадь здания.
В 2017 году работы велись на 22 объектах коммунальной и социальной инфраструктуры. В 2018 году объем и темп работ увеличились. Строятся детский больничный комплекс в Ленинском округе, два новых корпуса Комсомольского технического университета, здание инновационного детского центра «Эвристика», завершается реконструкция Инженерной школы, создается «нулевой цикл» для строительства жилья в микрорайоне «Парус». Осенью 2018 года планируется сдача физкультурно-спортивного комплекса с ледовым полем по программе «Газпром - детям».
В ближайших планах - реконструкция школы № 38 и детского сада № 134, строительство межрайонного онкологического диспансера. В нынешнем году начнется строительство Регионального центра спорта. Это - уникальный объект, которому нет аналогов на Дальнем Востоке. Под одной крышей будут собраны Центр единоборств, Центр сложнокоординационных видов спорта (акробатика, гимнастика), легкоатлетический манеж и крытая футбольная арена.
Сегодня можно с уверенностью говорить, что ведутся работы по всем объектам образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включенных во второй раздел комплексного плана развития Комсомольска. И даже больше. Правительство Хабаровского края приняло решение развернуть строительство нового жилья в городе, хотя такого раздела и нет в комплексном плане. Однако, по мнению губернатора Вячеслава ШПОРТА, этим надо заниматься. По его словам, есть идея построить микрорайон рядом с площадкой ТОСЭР «Парус».
«Планируем начать строить за бюджетный счет - по молодежным программам, для детей-сирот, продумывается программа строительства наемного жилья. Будем подтягивать и частных застройщиков», - подчеркнул глава региона.
Фото предоставлено пресс-службами администрации Комсомольска-на-Амуре, правительства Хабаровского края.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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