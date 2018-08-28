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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:22 |
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В Комсомольске открылась Инженерная школа
С вводом этой школы системно реализована идея законченного цикла получения инженерного образования в промышленной столице Дальнего Востока.
В жизнь замысел пошел в 2014 году, когда в Комсомольске начал проводиться Дальневосточный инженерный конгресс. Его главной целью является повышение престижности этого рода деятельности и создание интеллектуального кадрового центра. Конгресс, доросший до общенационального статуса, плотно увязался с президентской программой промышленной и социальной реновации города, предусматривающей развитие действующих и создание новых высокотехнологичных производств. Эта логика неминуемо подвела к необходимости кадрового обеспечения комсомольского индустриального парка. Пилотный проект инженерного образования закольцевал происходящее в единый процесс.
В результате выстроилась стройная цепочка развития технического образования в Комсомольске-на-Амуре. Она включает в себя детский технопарк «Кванториум», профильные классы образовательных учреждений, инженерную школу, межрегиональный центр компетенций, технический университет с собственным технопарком и региональный центр инжиниринга.
Инженерная школа призвана приучать детей с малолетства мыслить техническими категориями. Школяры нового учебного заведения, по мысли его создателей, должны понимать, что такое подводная лодка, корабль и как летает самолет. На основе первичных технических знаний им будут прививать любовь к сложным механизмам.
Школьная программа, наряду с общеобразовательными предметами, как и в обычных школах, включает в себя также уровни общего, среднего и высшего профессионального образования. Детей будут постепенно погружать в техническое творчество. Наставниками у них будут профильные специалисты комсомольских техникумов и вузов, работники ведущих предприятий и занимающиеся технологическим производством предприниматели.
Директором Инженерной школы назначен преподаватель роботостроения, заместитель директора СШ № 14 Петр ЧЕРЕМУХИН, выигравший конкурс на соискание этой должности. Его проект признан самым эффективным и актуальным. Он лег в основу школьной программы. По его словам, целью проекта является развитие у обучающихся инженерно-проектного и инновационного мышления, формирование навыков конструирования и моделирования.
Для этого в школе есть все необходимое. Она построена на базе старой школы № 25, которую реконструировали и пристроили новый спортзал. Открыты специализированный класс робототехники, различные лаборатории, цифровой информационный центр с библиотекой и книгохранилищем, просторный актовый зал. Инвестиции в проект составили 450 млн рублей, причем затраты поделили на федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.
Инженерная школа рассчитана на 400 школьников, которые будут обучаться с 5 по 11 класс. В отличие от других школ, она экстерриториальна. Отбор учеников проводился с помощью тестирования, ребята решали задачи по физике, математике, биологии, демонстрировали умение применять полученные знания на практике. Отобранные ученики показали результаты выше средних.
Между правительством края и руководством ведущих предприятий Комсомольска-на-Амуре достигнута договоренность о том, что они будут сопровождать наиболее одаренных учеников. В качестве пилотного проекта такой поддержки уже заключен договор между ПАО «Амурский судостроительный завод» и учеником 11-го класса средней школы № 23 Данилой ФОМИНЫХ. Мальчик стал победителем Всероссийской олимпиады школьников. Он с помощью одноклассников разработал и осуществил проект флорариума для установки на подводной лодке. Флорариум с живыми растениями передан Тихоокеанскому флоту для установки на одной из субмарин. А у школьника появилась возможность получить высшее техническое образование за счет предприятия.
В региональном министерстве образования корреспонденту «Дальневосточного капитала» рассказали, что будут помогать молодежи успешно реализовывать себя, используя новые возможности. Это в итоге позволит закрепить позиции Комсомольска в качестве промышленной столицы Востока России.
Фото пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.
Егор БОРИСОВ.
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