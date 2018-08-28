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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:22 |
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Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
Стартовала земельная эпопея 1 июня 2016 года. В целом по Дальнему Востоку оформлено уже около 45 тысяч участков, на рассмотрении находится около 100 тысяч заявок. Времени, как видим, прошло совсем немного, большинство взявших гектар еще находится в стадии творческого осмысления, что с ним делать. Но с каждым днем появляется все больше успешных стартапов.
Хабаровский гектарщик Михаил УТРОБИН - человек известный благодаря своему желанию заняться фермерством на полученных землях и активному продвижению своих усилий и общей идеи в социальных сетях. Михаил является моим «другом по переписке» в Facebook, и о новостях его сельхозробинзонады я узнаю из первых уст. Он называет себя «самым упоротым гектарщиком Хабаровского края» и недавно подвел итог сделанному. Не удержусь и приведу этот пост полностью, настолько он характерен:
«За 10 месяцев я столько натворил, что не смог остаться в тени и незамеченным, я умудрился получить государственную награду и участвовал в рабочем совещании в Государственной думе РФ с премьер-министром нашей страны в декабре 2017 года.
Суть: я взял на себя, детей, жену и свою маму 5 гектаров земли в самом лучшем месте, рядом с заповедником и в 40 минутах езды от центральной площади г. Хабаровска! Решил там с нуля построить свое счастье, променяв престижную работу в должности регионального директора крупнейшей в своем сегменте розничной сети на сельскую жизнь и рабочую форму!
Следующим этапом освоения будет специализация на сельском и традиционном туризме (кстати, в нашем заповеднике обитает амурский тигр - самая крупная и красивая кошка в мире).
Проект движется назло критикам и скептикам, но, признаюсь, есть куча трудностей, каждая копейка на счету, и это не преувеличение!
Я не буду рассказывать о том, на чем я экономлю, признаюсь, мне сейчас стыдно об этом говорить, каждая копеечка идет именно в данный проект, расскажу я об этом, если все получится, через месяцев 6-8!
В настоящий момент я сделал:
1. Дороги
2. Свет
3. Мелиорацию
4. Построил в чистом поле коровник на 20 голов КРС
5. Везу из соседнего региона молочную породу коров. Пробурил 2 скважины (дом, коровник)
7. Создал свой сайт для продажи молока, чтоб без посредников качественное молоко попадало к конечному потребителю. Подробнее http://utronaferme.ru
8. Построил домик в 2 этажа площадью 4Ч4 метра (со всеми бытовыми удобствами)
9. Сейчас морально и финансово готовлюсь к началу строительства большого дома для постоянного проживания.
И все это делаю сам (в том числе пишу с ошибками данные тексты и выкладываю их в сеть), не теряя оптимизма и веры в благополучный исход этой авантюры!»
Естественно, таких людей замечают и поддерживают власти. Михаил Утробин, например, заявил, что для развития бизнеса ему нужно на первом этапе 5,5 млн рублей и получил из краевого бюджета грант в размере 3 млн на развитие животноводства как начинающий фермер.
По словам министра Хабаровского края - уполномоченного по вопросам «дальневосточного гектара» Натальи ЯКУТИНОЙ, меры поддержки для крестьянско-фермерских хозяйств и фермеров в Хабаровском крае адаптированы под владельцев гектара. В 2018 году на эти цели государственными программами по линии сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, строительства в крае предусмотрено 792 млн рублей.
По последним данным, для получения гектара в Хабаровском крае зарегистрировано уже более 17 тыс. заявлений, свыше 8 тысяч договоров на пользование участками уже подписано. По количеству поданных заявлений лидирует муниципальный район имени Лазо - почти 2,5 тыс., на втором месте - Хабаровский, на третьем - Советско-Гаванский район.
Уже можно назвать несколько успешных стартапов. Гектарщик из Вяземского района Владимир ХЛАПОВ, например, первым зарегистрировал объект недвижимости на дальневосточном гектаре. Он построил на участке в селе Отрадном придорожное кафе, сейчас делает пристройку к нему, развивая бизнес.
«Я здесь родился и думал, чем могу пригодиться родному краю. А тут появился «дальневосточный гектар», который предоставил реальные возможности открыть дело. Я подумал, почему бы именно здесь не взять участок и не построить придорожное кафе. Люди едут на море, им нужно передохнуть и перекусить. А тут много поваров. Как бы это ни звучало, не последнее место занимала мысль - почему не трудоустроить людей? В итоге работу получили более десятка жителей Отрадного и соседнего Авана», - рассказал Владимир Хлапов.
Досье «Дальневосточного капитала»: 98 участков используются для ведения пчеловодства; 20 участков в полном объеме используются для целей, связанных с сельским хозяйством; 5 участков используются для ведения бизнеса: придорожное кафе (Вяземский район), билетная касса (Бикин), два магазина (Бикин и Николаевский район), склады (Ульчский район); 212 пользователей приступили к освоению (сведена древесно-кустарниковая растительность, установлены заборы, произведена вспашка); 5 градостроительных планов выдано; 42 разрешения выдано на строительство объектов недвижимости.
По его словам, «гектар» - это волшебное слово, которое открывает для бизнеса практически все двери с первого раза. Вяземский муниципалитет, откуда, кстати, шагнула в министры Наталья Якутина, включил Хлапова во все действующие программы поддержки. Росреестр оформил право собственности на недвижимость меньше чем за неделю с момента подачи документов.
К примерам практического использования гектара для бизнеса можно отнести Евгения ЧУПРИНА, который открыл билетную кассу в Бикине. Валерий ЗИНКИН открыл магазин в Бикине, Мария КУЗНЕЦОВА - в Николаевском районе. Оксана ЧЕТВЕРТКОВА построила на гектаре в Ульчском районе склады.
Особенно пришелся по душе закон о «дальневосточном гектаре» пчеловодам, многие из которых просто узаконили владение участками, на которых до этого «партизанским методом» выставляли пасеки. Возможность взять гектар уроженец Хабаровска Сергей СУРОВЦЕВ воспринял, по его словам, как «дар провидения». После службы в армии он думал, чем заняться, а тут - такой подарок. На жену с двумя дочками он оформил три гектара в селе Кругликово района имени Лазо, на которых поставил базовое хозяйство, а еще три гектара планирует оформить на себя с двумя сыновьями в таежном урочище, чтобы вывозить туда ульи.
Дела у Сергея движутся настолько успешно, что во время Дней Хабаровского края в Москве он был награжден премией «Звезда Дальнего Востока», учрежденной Минвостокразвития в прошлом году за активное освоение ДВ-гектара.
Интересными идеями изобилует, скажем так, туристическая ветвь освоения «дальневосточного гектара». Москвич Нарек ОГАНИСЯН сумел взять на себя и семью целый остров Чакмут в Амурском лимане, расположенный между островом Сахалин и побережьем Хабаровского края. Он еще там не был, но с помощью снимков из космоса и фотографий местных жителей довольно основательно изучил местность. Нарек планирует организовать здесь проект выживания робинзонов на необитаемом острове и туристический квест «Остров сокровищ».
Совсем уж экзотическим представляется проект «Родовичи», затеянный получателями гектара на амурском полуострове Гайтер в Комсомольском районе.
Несколько семей из Комсомольска-на-Амуре объединились и хотят воссоздать древнеславянское поселение. Они уже проводят там праздники в духе славянской культуры, собираются привлекать единомышленников со всех уголков России. Может быть, и получится.
Важно, что получателей «дальневосточного гектара» не оставляют «сам на сам» с проблемами. Их в ходе первого этапа выявилось немало. Взять хотя бы ту же лесосводку на участке. Взял человек гектар для земледелия, а очистить его от деревьев и кустарника без разрешения соответствующих органов нельзя. За лесосводку нужно платить деньги, и немалые. Сейчас этот вопрос решается на законодательном уровне.
Производство сельхозпродукции, меда, сбор дикоросов поставили перед фермерами задачу объединения в кооперативы, потому что поодиночке выйти на рынок очень сложно. Власти моментально отмониторили проблему.
«В Хабаровском крае разработали порядок софинансирования расходов муниципального и краевого бюджета на центры кооперации. Регион дает районам 80%, они добавляют из местного бюджета 20%, и полученную сумму направляют на развитие своих центров кооперации. Пока у нас два таких центра - в Хабаровском и Вяземском районах. В ближайшем будущем планируем увеличить число муниципальных центров до 17, - отметил на первом Всероссийском совещании по вопросам кооперации на «дальневосточном гектаре», которое прошло в Хабаровске, заместитель главы Минсельхоза края по модернизации агропромышленного комплекса Вадим ДОМАШЕНКИН.
Фото из социальных сетей.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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