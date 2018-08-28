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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Августа, 14:05 |
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Якутия продемонстрировала в Москве, что не только ждет инвесторов, но и сама вкладывается в новые производства
Помимо праздника, который продолжался в течение нескольких дней в Гостином дворе столицы, центральными событиями стали презентации инвестиционного и туристического потенциала, выпускаемой предприятиями республики продукции, конференции, посвященные вопросам привлечения инвестиций и формированию механизмов государственно-частного партнерства, подписания соглашений о сотрудничестве.
Мост в завтра
Среди экспозиций, развернутых на площадке Саха ЭКСПО крупнейшими компаниями, которые сегодня определяют развитие экономики республики, обращает на себя внимание проект моста через реку Лена. Он может быть таким - вначале автомобильный, с последующим переустройством в совмещенный с железнодорожным. Стоимостью около 54 млрд рублей и сроком строительства 60 месяцев. Такой проект как вариант, пока как идею презентовал холдинг СК «Мост», только что завершивший строительство моста на остров Русский во Владивостоке. Президент группы компаний «Мост» Владимир КОСТЫЛЕВ подчеркнул «ДК», что российские мостостроители готовы покорить крутой нрав реки Лены - технологии, опыт, профессиональные коллективы есть и ждут постановки задачи.
Открывая Саха ЭКСПО, министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ заявил, что вопрос строительства мостового перехода, который создает новые возможности для развития республики, решенный. Уже в начале следующего года будут объявлены конкурсные процедуры на подготовку проекта, подтвердил журналистам президента РС (Я) Егор БОРИСОВ.
Собственно будущий мост, который выведет железную дорогу Беркакит - Томмот - Якутск на правый берег Лены и откроет новый транспортный путь в промышленно развитую западную часть Якутии, можно без натяжек назвать катализатором будущего экономического развития территории.
Республика последовательно движется по пути диверсификации экономики и создания современной инфраструктуры. Инвестиционный потенциал региона, занимающего по территории одну пятую часть России, огромен - Саха ЭКСПО стала его своеобразной витриной.
Инвестор республиканских проектов
Самой многолюдной на Саха ЭКСПО все дни была экспозиция ОАО «Республиканская инвестиционная компания»(РИК). Эта уникальная для Дальнего Востока компания была создана в 2006 году при 100% участии правительства РС (Я) как самостоятельный инвестор для реализации республиканских инфраструктурных и социальных проектов. И вместе с тем перед компанией была поставлена задача привлекать в республику инвестиции для реализации проектов в области новых технологий, помогать развиваться передовым компаниям. Что, собственно, успешно происходит - в семье ОАО «РИК» сегодня уже десяток компаний, работающих в разных сферах.
Но все-таки главное - производство. ОАО «РИК» совместно с ОАО «Роснано» и Группой ОНЭКСИМ выступила соучредителем санкт-петербургской компании ЗАО «Оптоган», выпускающей светодиодные чипы и светильники. Это был первый опыт работы по поддержке производств из сферы высоких технологий. Новые предприятия, нацеленные на выпуск инновационной и конкурентоспособной продукции, с участием РИК появляются в самой республике.
Этим летом первую продукцию, реализуя инновационный проект «Базальт-новые технологии», выпустило ООО «ТБМ». В пул инвесторов вошли Российский банк развития, Роснано, ООО УК ТБМ, ООО УК «МИР» и другие.
«Спектр применения инновационной продукции - широчайший, - рассказывает менеджер проекта Анатолий КЫЧКИН. - Базальтопластиковые композиты позволяют выпускать базальтовое непрерывное волокно, применяемое в армировании бетонных и прочих конструкций, производстве стержней, профилей, емкостей, труб и т. д. Все это востребовано в промышленном и гражданском строительстве, авиа- и судостроении и т. д.»
Инновационная продукция позволяет, например, в два раза сократить расходы при строительстве по сравнению с использованием металлической арматуры. Она легкая, более прочная на излом, а главное - производится в республике, рядом с разворачивающимися стройками. В перспективе в республике будет выпускаться почти половина всего объема российской продукции из базальтового волокна - порядка 2,6 тыс. тонн в год.
Микрорайон с инновациями
В Якутске начинается строительство нового микрорайона, который расположится на намывных грунтах. Подобный опыт в республике уже есть, и он весьма успешный. Намывные пески ведут себя надежнее, чем выходящая близко к поверхности вечная мерзлота. Как говорит генеральный директор ООО «РДР Групп» Татьяна АНТИПКИНА, на берегу Лены в течение шести лет планируется возвести 280 тыс кв. м жилья. Комплексная застройка предлагает строительство школы, детских садов, подземной парковки. Общая стоимость инвестпроекта - 18 млрд рублей.
Право аренды земельного участка для комплексного освоения инвестор приобрел на аукционе, и интерес к строительству жилых домов, торговых центров уже проявляют другие компании.
При этом, по словам генерального директора ОАО «РИК» Виктора ЕФИМОВА, при строительстве 203-го квартала Якутска, будут использованы инновационные технологии энерго- и теплосбережения, современные материалы - та же продукция ООО «Завод базальтовых материалов», новые проектные разработки.
«Это инновационный проект, который включает в себя инновации других компаний, учредителем которых в разное время выступил РИК, - говорит Виктор Петрович. - Это светопрозрачные конструкции, энергосберегающие осветительные приборы. По новым технологиям будут прокладываться внутриквартальные коммуникации. Мы видим синергию инвестиций, вкладываемых в наши проекты».
Прокладывая дорогу
ОАО «Венчурная компания «Якутия» - тоже пока для дальневосточного региона уникальная финансовая структура, о создании подобной в соседних субъектах Федерации пока только задумываются.
«В республике делается все возможное, чтобы создать инфраструктуру, которая необходима для появления новых бизнесов и стартапов, - говорит управляющий директор Венчурной компании «Якутия» Александр ТЕРТЫЧЕНКО, - предприниматели должны понимать, что на каждом этапе создания бизнеса у государства прибережен какой-то механизм поддержки. Если ты совсем начинающий предприниматель, то это бизнес-инкубатор, если имеешь более зрелый бизнес - можешь отправиться в технопарк, если компания на стадии роста - может включиться венчурный механизм инвестирования. Республика пытается выстроить всю линейку, чтобы человек не оказывался один на один с проблемами. Наша Венчурная компания и была создана для того, чтобы стать одним из звеньев инновационной инфраструктуры».
Пока якутские венчуры только выходят на рынок, но, по словам Александра Тертыченко, намерены действовать активно, ведь, чтобы появлялись объекты для финансирования, в регионе должен быть создан поток проектов. А чтобы он появился, в сферу интересов Венчурной компании «Якутия» войдут бизнес-проекты предпринимателей со всего Дальнего Востока. А еще лучше, считает управляющий директор, если на Востоке России появится одна мощная венчурная компания, в которой объединят капиталы все субъекты ДФО.
«Эту идею мы озвучивали в Хабаровске на совете по судо-авиастроительному кластеру, - говорит Александр Александрович, - и нашли понимание у коллег. Все задумываются о создании венчурных компаний, но либо это будет одна мощная с потоком проектов, либо каждый будет по одиночке выживать. Надеемся, что регионы присоединятся к нам».
Лариса Ларина, "Дальневосточный капитал".
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