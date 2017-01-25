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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Января, 11:37 |
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Пришел с идеей - вышел с производством
Созданный по решению главы республики Егора БОРИСОВА, он стал отражением новой экономической идеологии: в дополнение к традиционным отраслям в регионе должна быть создана инновационная компонента. И по существу можно считать, что успешно стартовавший технопарк «Якутия» - это своеобразная проба пера на новой странице.
Поздравивший с юбилеем коллектив технопарка председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений ЧЕКИН акцентировал именно эту составляющую:
- Инновационная политика, призванная усилить позиции Республики Саха (Якутия) на отечественном и мировом рынках сырья и технологий, является неотъемлемой частью социально-экономической политики региона.
Под крышей технопарка «Якутия» объединились начинающие предприниматели, которые благодаря полученной поддержке ежегодно производят товары на сотни миллионов рублей. Местные инновации уверенно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках вопреки суровому климату и транспортной изоляции. Собственно, в этом и есть изначальное предназначение инновационной площадки, созданной для поддержки местного бизнеса, нацеленного на реализацию новых идей, создание новых для Якутии производств.
За пять лет технопарк стал уникальной площадкой, на которой удалось объединить образовательную, научно-исследовательскую и производственную сферы. Здесь начинающему инновационному бизнесу готовы предложить наиболее полную цепочку поддержки: от «упаковки» проекта, привлечения инвестиций, услуг инжиниринга - до выхода на промышленный уровень и получения всех преференций от режима ТОР. И все это - в режиме «одного окна».
По существу, на сегодняшний день технопарк «Якутия» и его филиал г. Нерюнгри - единственный на Дальнем Востоке в своем роде многофункциональный центр, на территории которого расположились производственные и офисные площадки для резидентов. Здесь все смогли собрать воедино, чтобы предприниматель, пришедший с идеей, вышел из стен технопарка с отлаженным производством.
Досье «Дальневосточного капитала»: На сегодняшний день в технопарке 89 предприятий-резидентов, которые производят товаров на 998 млн рублей, платят более 258 млн рублей налогов. За это время создано 454 рабочих места.
Как сообщают в руководстве технопарка, за годы существования на его площадке отработали полный цикл - от стартапа до серийного производства - уже 27 компаний, которые стали первыми резидентами: «Будущие руководители этих предприятий пришли в технопарк с оригинальными идеями, не подкрепленными ничем, кроме веры в успех».
В числе примеров успешных проектов здесь называют такие компании, как производитель котлов длительного горения «Саха Липснеле», «Бигэ», производящая свыше 100 тонн краски в месяц. Компания «Бигэ» открыла представительство и в Новосибирске, где закупают стройматериалы предприятия всего Дальнего Востока. «Саханефтеобисорб», проект из Института проблем нефти и газа СО РАН, производство сорбентов против розлива нефтепродуктов; «Хоту-Бакт», проект из Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, получивший в прошлом году статус резидента «Сколково»; и этот ряд можно продолжать.
В «Якутии» особо отмечают эффективность сотрудничества с федеральным фондом «Сколково», пять резидентов технопарка стали резидентами фонда. Учитывая ориентированность на огромный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, технопарк стал членом ASPA (Ассоциации технопарков Юго-Восточной Азии), а также получил статус члена Всемирной ассоциации технопарков (IASP), которая несет миссию по созданию глобальной сети, объединяющей технопарки и инновационные центры по всему миру. Как сообщают в технопарке «Якутия», первый экспортный контракт был подписан в 2014 году на поставку в Китай нанокомпозитных добавок к кормам.
В правительстве Якутии отмечают и передовую роль технопарка «Якутия» в развитии современных форм поддержки бизнеса. Именно его резидентам принадлежит идея создания индустриального парка «Кангалассы», который, в свою очередь, стал основой для формирования в Якутске территории опережающего развития (ТОР), обживать которую тоже первыми начинают «выпускники» технопарка.
Благодаря работе технопарка «Якутия» реализуются инфраструктурные проекты. Впереди строительство второй очереди технопарка, IT-парка. Для северян IT-технологии - идеальное место приложения сил.
Юрий РОГОВ.
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