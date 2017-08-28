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25 Августа 2017, 19:07 | Территория

Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)": К разработке муниципальных стратегий Якутии привлекаются разные научные школы

- Республика Саха (Якутия) имеет богатый опыт стратегического планирования. Она первая из субъектов РФ в 2007 году разработала долгосрочную стратегию развития - Схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, получив одобрение правительства России.

Утверждена республиканская программа «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в которой также реализован комплексный подход, направленный на создание комфортных условий проживания населения арктической зоны.

В 2016 году принят закон РС(Я) «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)», разработана и согласована с федеральными министерствами Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года, утвержден Прогноз социально-экономического развития до 2035 года. В марте этого года принят бюджетный прогноз Республики Саха (Якутия) до 2030 года, и в настоящее время формируется План мероприятий по реализации долгосрочной Стратегии республики.

С созданием в 2013 году Центра стратегических исследований государственная социальная и экономическая политика республики формируется на научной основе с применением методов и механизмов стратегического планирования по наиболее важным и острым вопросам. Огромное значение отводится разработке муниципальных стратегий. Первым опытом муниципального стратегирования стала Стратегия социально-экономического развития поселка Нижнего Бестяха до 2030 года, которая была обсуждена на уровне правительства республики. Практически одновременно в 2015 году Центром была сформирована Стратегия развития Сунтарского улуса до 2030 года. Основная цель - определение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципальных образований на период до 2030 года. Министерством экономики Якутии были сформированы в помощь органам местного самоуправления рекомендации по разработке муниципальных стратегий.

Новые требования законодательства по стратегическому планированию - это логичное продолжение внедрения программно-целевого принципа. В рамках такого подхода за 2010-2014 годы на Экономическом совете при правительстве республики рассмотрены и одобрены 30 программ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на среднесрочную перспективу. Таким образом, наработан большой опыт разработки и утверждения среднесрочных документов комплексного развития на муниципальном уровне.

Вместе с тем между стратегическим планированием и планированием социально-экономического развития территории есть принципиальные отличия. Первое заключается не просто в степени детализации, целях или выборе горизонта планирования, выстраивается план текущих действий, основанный на представлениях о будущем. Во-вторых, стратегия территории предполагает концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, на инициативах (мероприятиях, проектах и программах), которые позволят обеспечить максимальный экономический рост.

Важно понимать, что цели при разработке стратегии формируются исходя из сценария внешнего окружения и текущего состояния территории. Для Якутии, имеющей колоссальные различия в уровне развития районов, природно-климатических условиях, обеспеченности трудовыми ресурсами, производственной специализации, одинаковых методик в разработке стратегий районов быть не может.

Стратегия района должна рассматриваться в комплексе с развитием соседних территорий, например по ранее установленным зонам, с учетом конкурентных преимуществ. Район должен найти свою уникальную нишу внутри своей зоны и уже на республиканском уровне - все вместе это станет миссией района. Важно прописать взаимовыгодное межмуниципальное сотрудничество, которое окажет мультипликативный эффект уже во всей зоне. Не менее важным является межрегиональное сотрудничество. Например, для Нижнеколымского района - Чукотский автономный округ, для Верхнеколымского и Среднеколымского - Магаданская область, для районов Западной Якутии - Иркутская область и т. д. Это обуславливается совместной транспортной и энергетической инфраструктурой.

В настоящее время Центр разрабатывает долгосрочную Стратегию развития Ленского района, известного месторождениями нефти и газа. Мирнинский район - база алмазодобычи, разрабатывает долгосрочную стратегию с привлечением Новосибирского государственного университета экономики и управления. Северо-Восточный федеральный университет разрабатывает стратегию Нерюнгринского района, угольной провинции Южной Якутии.

Таким образом, к разработке стратегий муниципальных образований привлекаются различные научные школы России, что многократно усиливает, обогащает и уточняет Стратегию Республики Саха (Якутия). 

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: Якутия  стратегия 


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