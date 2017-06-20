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"Ленские Столбы" - жемчужина наследия человечества
Главная цель парка - сохранение и рациональное использование природных комплексов «Ленских Столбов», имеющих высокую культурную, эстетическую, научную и просветительскую ценность, а также возрождение традиционных промыслов коренного населения. Парк с самого начала стал ключевым объектом в системе особо охраняемых природных объектов республики «Ытык Кэрэ Сирдэр». Сегодня он занимает площадь 1 353 тыс. га на территории Хангаласского и Олекминского улусов.
2 июля 2012 года решением 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Санкт-Петербурге природный парк «Ленские Столбы» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации включен в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. С этого момента деятельность природного парка «Ленские Столбы» направлена на популяризацию выдающейся универсальной ценности, усиление охраны и развитие инфраструктуры туризма.
Все объекты, имеющие выдающуюся мировую ценность, на основании которых природный парк был включен в Список Всемирного наследия, имеют высокую степень сохранности, а угрозы утраты ценности отсутствуют.
Парк по праву считается брендом Республики Саха (Якутия), флагманом развития республиканского экологического туризма. На его территории проводятся международные научные экспедиции, конференции. Парк организует выставки, детские и молодежные экологические лагеря. Сохраняется деятельность родовых общин. Начаты работы по сохранению историко-культурного наследия на территории парка. Сотрудники парка заботятся о природе, обустраивают туристские маршруты и стоянки, проводят системную инвентаризацию ресурсов территории.
На территории природного парка «Ленские Столбы» находятся четыре ценных природных объекта: Ленские столбы, Синские столбы, Буотамские столбы и тукуланы Саамыс Кумага и Кысыл Элэсин.
Ленские столбы - это многочисленные останцы разрушения коренных пород (нижнекембрийских известняков, возраст 530 млн л.). Протяженность - 40 км по правому берегу р. Лены. Смотровые площадки расположены на высоте 180-200 м над уровнем моря, с них открываются удивительной красоты виды на долину р. Лены. Издалека столбы кажутся величественной монолитной стеной, отвесно опускающейся в реку. Своей чарующей красотой столбы завораживают каждого.
Только на Ленских столбах произрастает узколокальный эндемик редовския двоякоперистая.
Буотамские столбы расположены ниже устья р. Харыя-Юрэх. Буотама течет в окружении живописных утесов, не уступающих по красоте знаменитым Ленским столбам. Особенно впечатляют разноцветные выходы мергелей, известняков, доломитов, относящихся к кембрийскому периоду (400-500 миллионов лет назад).
Синские столбы поднимаются над рекой немногим более 100 метров. Однако они оставляют не меньшее впечатление своей грандиозностью, особенно там, где вертикальная стена уходит прямо под бурный поток.
Тукуланы - это крупные развеваемые песчаные массивы (от эвенкийского «тукала» - «песок», «тукулан» - песчаный массив или дюна). Тукуланы по праву считаются экзотикой для Центральной Якутии, странно видеть среди бескрайней зеленой тайги кусочек настоящей пустыни. Лишенные растительности эоловые формы рельефа: серповидные, скобообразные, копьевидные дюны, котловины выдувания, и только вместо характерного для среднеазиатских пустынь перекати-поля - редко встречающееся растение-эндемик тонконог Скрябина.
На территории парка расположены два тукулана. Тукулан Кысыл Элэсин, расположенный в восьми километрах от устья р. Буотамы, представляет собой песчаную дюну, образованную из выдутого господствующими ветрами песка со склона террасы.
Перемахнув через гребень бархана, песок ссыпается по его крутому подветренному склону, засыпая все на своем пути. Много сваленных деревьев, особенно на крутом склоне. Пояс отмерших деревьев на крутом склоне имеет наклон до 5-10 градусов по направлению движения песка.
Тукулан Саамыс Кумага имеет длину около пяти километров, в ширину в самой широкой части - около 850-900 метров. Состоит из гряд, валов и котловин выдувания, имеющих глубину до 20 метров. В некоторых котловинах развита довольно буйная растительность - сосны в возрасте 30-35 лет высотой 12-14 метров, заросли шиповника, разнотравье. Подветренные склоны дюн зарастают злаками, среди которых встречается многолетник тонконог Скрябина - эндемик Якутии.
Климат на территории парка уникален: годовые перепады температур достигают 1000С, осадки малочисленны (как в степях или полупустынях), а солнечная энергия в летнее время поступает на Землю в объемах, характерных для Средней Азии. Все это создает уникальный резко континентальный климат, и при этом на данной территории произрастает среднетаежная флора! Большие водные массы великой реки Лены также вносят свою лепту в создание уникальных мезоклиматических условий для Центральной Якутии, позволяющих произрастать здесь многим формам редких растений.
Одной из специфических черт природных условий Якутии является сплошное распространение многолетней мерзлоты. Толщи промороженных пород, имеющие нулевую или более низкую температуру, образуют криолитозону.
Редкие и исчезающие виды растений и животных
Разнообразие природных комплексов и экосистем обуславливает нахождение в парке широкого спектра видов.
В настоящее время на территории парка выявлено 464 вида, 276 родов и 81 семейство сосудистых растений. Из них 21 вид относится к редким и исчезающим растениям, занесенным в Красные книги СССР, РСФСР, Якутии. Это редовския двоякоперистая, адонис апеннинский, ирис сглаженный, лилия пенсильванская, дельфиниум крупноцветковый, кувшинка четырехгранная, вздутоплодник сибирский, сюссерея скученная, гнездовка камчатская, постенница мелкоцветная, многоножка сибирская, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясо-красный, бровник одноклубневый, лизиелла мелкоцветковая, вьюнок полевой.
Фауна парка обладает видовым разнообразием.
На сегодняшний день насчитывается 42 вида млекопитающих, 102 вида гнездящихся птиц, ихтиофауна парка состоит из 21 формы и включает все виды, обитающие в Центрально-Якутском регионе. В список энтофауны включено 745 видов. По территории парка проходит северная граница ареалов единственных рептилий холодного края - гадюки и живородящей ящерицы.
Малый лебедь, сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа, стерх внесены в Приложения к Конвенции СИТЕС и являются охраняемыми видами мировой значимости.
В список краснокнижных видов входят жужелица Крубера, жужелица решетчатая, бабочки аполлон обыкновенный, медведица Менетрис.
Работу парка организует и контролирует дирекция ГБУ РС (Я) «Природный парк Ленские Столбы», находящегося по адресу: г. Покровск, ул. Орджоникидзе, 56, тел./факс: 8 (41144) 4-52-89, e-mail: nppls@mail.ru.
Фото предоставлены пресс-лужбой парка «Ленские Столбы».
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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