|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 00:01 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Пути великих свершений" презентовали во Владивостоке
Организаторами конференции выступили Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, Издательский дом «Русский остров» и Морской государственный университет им. Адмирала Невельского. Для участия в мероприятии во Владивосток приехала большая делегация из Якутии.
Новое двухтомное издание исторического альбома продолжает серию книг с уникальной летописью Республики Саха (Якутия). Два первых «Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего Восток» вышли в 2012 году и были посвящены истории выхода России через Якутию на север и восток. История открытия и освоения обширных и значительных территорий российской Арктики не систематизировались и не обобщались в ретроспективе всей ее истории. И авторский коллектив, накопивший в процессе работы над альбомом большой архивный материал, не вошедший в первые тома, продолжил исследования.
Красочное двухтомное издание, включающее в себя массу малоизвестных фактов, исторических очерков и архивных материалов и иллюстраций, среди которых портреты исторических деятелей, гравюры из старинных книг и альбомов, чертежи участников походов и экспедиций, копии старинных карт, фото музейных экспонатов, подготовлено издательством "Русский остров" и только что вышло в свет.
В третьем арктическом томе любознательного читателя ждет знакомство с арктическими исследованиями начиная со времен продажи Россией Аляски, знаменитой русской полярной экспедиции Э.В. Толля (1900-1902 годы), увлекательные документированные материалы о деятельности исследовательских отрядов легендарной якутской комиссии академии наук СССР (1925-1930 годов, героических советских экспедиций по освоению Северного морского пути.
Четвертый том посвящен российским экспедициям в Азию, организованным Русским Географическим обществом, Академией наук, Генеральным штабом и другими ведомствами во второй половине XIX - начале XX. В издании много интересных материалов из истории азиатских открытий русских исследователей, добивавшихся по итогам своих экспедиций выдающихся результатов. В нем описание великого подвига русских путешественников – географов, биологов, этнографов. Военных разведчиков. Во второй половине XIX – начале XX веков они совершили ряд беспримерных экспедиций по горам и хребтам загадочного Тибета, Памира, Тянь-Шаня и другим горным системам Центральной и Восточной Азии.
Альбом с его оригинальной идеей своеобразный подарок Русскому географическому обществу, отмечающему в этом году замечательную дату — 170‑летний юбилей.
Научный руководитель проекта Сардана БОЯКОВА отметила об огромном резонансе среди общественности и ученых этого во многом уникального, научно-популярном издания как по содержанию так и по оформлению. "В научной среде таких книг нет" - сказала она. Идейный вдохновитель и руководитель проекта постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Георгий НИКОНОВ. Редакционная коллегия состоит из авторитетных ученых Якутии, Приамурья, Приморья, Камчатки, Сахалина, Магадана, Хабаровска. Выпуск серии исторических альбомов был поддержан главой Якутии Егором БОРИСОВЫМ, который
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
.
- Республика Саха (Якутия) - 2030/2050: Стратегия успеха
- Константин ШАХУРДИН, глава МО "Булунский улус": Внимание к Арктике дает "человеческий" результат
- "Пути великих свершений" презентовали во Владивостоке
- Егор БОРИСОВ, врио президента Республики Саха (Якутия): Мы стоять на месте не можем
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я): Якутия - регион высокого инвестиционного потенциала
- В Якутии создается инфраструктура для инвестора
- В Якутии разработан четкий план действий
- Якутия ставит на проект "Базальт – новые технологии"
- Екатерина КОРМИЛИЦЫНА: Мы хотим кардинально увеличить туристский поток в Якутию
- Павел МАРИНЫЧЕВ, заместитель председателя правительства РС(Я): Локальная энергетика открыта для новых технологий
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.