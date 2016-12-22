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22 Января 2016, 16:16 | Территория

Константин ШАХУРДИН, глава МО "Булунский улус": Внимание к Арктике дает "человеческий" результат

Булунский улус, отметивший в декабре 2015 года 85-летний юбилей, - один из самых крупных арктических регионов Якутии. Его административный центр - поселок Тикси - важнейшая точка на карте Северного морского пути. Регион нацелен на развитие и все сегодняшние усилия федерального центра, республиканской власти имеют прямой адрес, считает глава района Константин ШАХУРДИН. Но и муниципальная власть не должна занимать выжидательную позицию. Есть местные идеи, и они должны быть реализованы, как вклад в общее дело по возрождению российской Арктики.

Константин Шахурдин рассказал «Дальневосточному капиталу» о планах развития Булунского улуса и поселка Тикси.

- Константин Николаевич, в последнее время стало меньше неприятных новостей о Тикси. Но они все-таки есть? Насколько сегодня надежно функционирует коммунальная система поселка?

- Вы, наверное, задавая вопрос, вспомнили историю трехлетней давности, когда Тикси замерзал? Могу сказать, что на сегодняшний день благодаря правительству республики главные проблемы в самом Тикси практически решены. По личному поручению главы республики в короткое время, всего за полгода, была построена новая котельная, заменено более 23 км сетей. А вообще ситуация выглядела так: в советские времена практически все учреждения имели свои котельные, потом после резкой перестройки их позакрывали, вся нагрузка легла на котельную 1946 года постройки!

Пока остаются вопросы по микрорайону Тикси-3, в котором раньше жили военные. По приказу министра обороны дивизион был передислоцирован, военные быстро собрались и уехали, оставив республике котельное хозяйство и сети, которые находились в плачевном состоянии. Здесь еще предстоит работа по оптимизации тепло- и водоснабжения. Сейчас самая грандиозная стройка в районе - это новый водовод и водонасосная станция, которые будут запущены в 2016 году. 5 декабря 2015 года первая нитка нового водовода в тестовом режиме запущена и находится в работе. Так что вопросы жизнеобеспечения решаются, и настроение от этого у населения бодрое.

- Что говорит статистика, численность населения в районе стабильная?

- Фактически, по расчетам, в районе проживает порядка 10 тыс. человек, несколько больше, чем показывает статистика. Мы столкнулись в прошлом году с тем, что не хватило доставленных по северному завозу овощей, поскольку ориентировались именно на официальную статистику. За последние два года только население Тикси увеличилось на 400 человек, и уже несколько лет подряд у нас идет естественный прирост - по 33 человека ежегодно. Для нас это хорошие показатели.

Я сам эвен и коренной житель этих мест, родился в национальном селе Кюсюр, по образованию горный инженер, много работал на различных месторождениях района. Конечно, помню времена, когда только в Тикси проживало более 13 тыс. человек, не считая военных. Даже не хватало жилья, по несколько семей жило в одной квартире. Но это был своего рода оазис, где снабжение шло из Ленинграда и было все, чего душа пожелает. У людей была хорошо оплачиваемая работа и северные льготы. Нам надо ориентироваться на главные человеческие потребности: рабочие места, хорошая социальная сфера, для коренных народов - возможность заниматься традиционными промыслами.

Могу сказать, что внимание к Арктике, финансирование традиционных промыслов уже дают «человеческий» результат. Складывается хорошая тенденция, когда выпускники из Тикси и поселков, отучившись, возвращаются на родную землю. К примеру, по линии управления образования у нас в этом году 8 молодых специалистов, 5 - местные. И в основном в школах работают местные выпускники вузов.

Несмотря на трудности, в 2011 году мы ввели в Тикси культурно-спортивный комплекс: отличный спортзал, кинотеатр, в котором фильмы в формате 3D идут первым экраном. Открыли фитнес-центр, работает хорошая библиотека. Выделили землю и ведем с правительством республики переговоры о строительстве бассейна, которого в Тикси отродясь не было. Это ведь здоровье людей. У нас же негде купаться, лед тает только в середине июля. У меня ребята - спортсмены, по всем видам спорта - хорошо, а тут не могут поступить в физкультурный институт из-за того, что не умеют плавать! Будем исправлять ситуацию.

- С какими проектами связываете перспективы развития района? Какие компании уже сегодня являются опорой региональной экономики?

- Первое - это логистика, возможности, которые откроются перед районом при возрождении Северного морского пути. Китай сейчас нацелился на Европу через СМП, и Якутия может предложить свой вариант транспортного коридора. В Нижний Бестях уже пришла железная дорога, далее - водный путь по реке Лене и выход на Севморпуть. В соседнем районе планируется разработка Томторского месторождения редкоземельных металлов, что потребует выстраивания эффективной логистики. Большие перспективы открывает освоение шельфовой зоны Арктики, где уже начинаются геологоразведочные работы.

В недропользовании у нас крупнейшим предприятием является дочерняя компания АЛРОСА ОАО «Нижне-Ленское». Планируется разработка богатейшего месторождения каменного угля Таймылырского, компания «Арктикуглесинтез» уже получила лицензию на его разработку. На основе углей месторождения в Тикси может быть построено предприятие по их переработке в жидкое топливо. В России пока такие проекты нигде толком не идут, но в мире - работают. И опыт такой есть: во время войны по американским технологиям в нашем районе делали топливо для перегона самолетов через Аляску. Это логично, поскольку муниципальное образование обеспечит рынок сбыта и сэкономит на завозе дорогостоящих энергоресурсов.

В связи со строительством космодрома «Восточный» к нам приходит «Роскосмос», который будет разворачивать в районе Тикси станцию слежения за спутниками, так как траектория полетов проходит над нашим районом. И если раньше говорили о мобильных станциях слежения, то сегодня принято решение о строительстве стационарной. Возможности радиолокационной станции могут быть задействованы для Севморпути. Это создаст новые современные рабочие места для местной молодежи.

- В каком состоянии сегодня порт Тикси?

- Мы сохранили его в полной боевой готовности благодаря тому, что он остался в собственности республики. Объемы перевалки через него начинают расти. В этом году обработано 29 тыс. тонн грузов, это заметный рост от сложившегося в недавнем прошлом минимума в 10 тыс. тонн. Но разительно мало по сравнению с советскими временами, когда этот показатель доходил до 800 тыс. тонн. Будет расти грузовая база, порт будет готов принять ее и функционировать в рамках СМП. Государственная комиссия оценила состояние и возможности порта и всего поселка, понятны слабые места, понятно, что нужно делать для их устранения.

- Насколько можно говорить о развитии регионального бизнеса? Какие особые меры необходимы для его поддержки в ваших экстремальных климатических и географических условиях?

- Главные субъекты малого бизнеса - это торговля. Но его структура постепенно меняется, появляются производства, пусть пока небольшие. Очень заметное влияние на это оказывают республиканские программы комплексного развития арктических территорий и поддержки предпринимательства. Мы внесли в программу проект создания в районе агропромышленного кластера, который будет включать в себя тепличное хозяйство, где по технологии гидропоники будут круглогодично выращиваться свежие овощи для обеспечения местного населения, овощехранилище. А также будем развивать рыбное хозяйство. В самом Тикси уже есть здание для рыбного цеха, где предполагается несколько видов современной переработки: от первичной шоковой заморозки до копчения и соления нашей ценной северной рыбы. Имеется ледник на 600 тонн хранения. От правительства республики мы в 2015 году получили 27 млн рублей на оборудование, и часть его закуплена и работает. Такая же сумма будет направлена на развитие оленеводческого хозяйства, она пойдет на строительство оленеводческой базы, кораля и так далее.

Хорошие перспективы открываются для создания собственной базы стройиндустрии из местного сырья. В Тикси в советские времена работал керамзитовый завод, который сегодня законсервирован, его оборудование безнадежно устарело. Но ведь практически все дома у нас были построены из местного сырья! Почему-то от него отошли, а оно под боком и высокого качества! Я отправил в московский специализированный институт пробы известняка и аргиллитов. Мне прислали протокол результатов испытания: из нашего сырья можно изготавливать цемент марки 1000, притом что самая рабочая марка - 200-400. Эти пробы мы сейчас отправили в Якутск, чтобы тоже провести испытания уже в республиканском центре.

Потребность в собственных стройматериалах продиктована планами развития района, Севморпути. Даже сейчас в проектной документации на строительство радиолокационной станции четко прописано одно из условий - использование местного строительного материала. Все совпадает. Будем ставить этот вопрос на уровне правительства республики.

Досье «Дальневосточного капитала»: Площадь Булунского улуса - 223,6 тыс. кв. км. По данным всероссийской переписи населения 2002 года, численность населения составляет 9775 человек, в том числе городского - 5873 человека. Помимо Тикси в район входят села Борогонский, Намы, Кюсюр, Чекуровка, Быковский, Сиктях, Склад, Таймылыр, Найба, Усть-Оленек.

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год. 

 

Теги: Булунский улус  Арктика 


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