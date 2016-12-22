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Республика Саха (Якутия) - 2030/2050: Стратегия успеха
Посредством видеосвязи приняли участие более 1300 человек, поступило около 700 предложений. Наибольшее количество из муниципальных районов.
Над проектом Стратегии работал созданный по решению Главы республики Егора БОРИСОВА Проектный офис под руководством первого заместителя председателя правительства республики Алексея СТРУЧКОВА, в состав которого вошли руководители министерств, ключевых предприятий, ведущие эксперты Центра стратегических исследований, Якутского научного центра СО РАН, Северо-Восточного федерального университета и Академии наук Республики Саха (Якутия), молодые лидеры.
Проект Стратегии сформирован в соответствии с ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» с учетом приоритетов государственной политики, новых механизмов господдержки и институтов развития, возможностей проектного управления и принципов комплексного привлечения инвестиций.
Стратегическая цель развития Республики Саха (Якутия) - обеспечение комфортных условий жизни населения и устойчивого экономического роста республики.
На основе анализа внешних условий и внутренних факторов определены приоритеты:
1. Формирование нового качества жизни северян. Якутия - многонациональный регион, где проживает более 130 народов. Здесь сохраняется естественный прирост населения; республика входит в десятку субъектов РФ с наиболее высоким совокупным индексом развития человеческого капитала. В то же время сохраняются миграционный отток, преимущественно за счет людей в трудоспособном возрасте, значительная дифференциация условий жизни в городской и сельской местности, центральных и северных районах. Ставятся задачи не только преодоления негативных тенденций но в первую очередь - достижения нового качества жизни человека, воспитание гармонично развитых и конкурентоспособных личностей.
2. Все отчетливее прослеживается процесс концентрации социального капитала и ресурсов развития в крупных агломерациях на западе страны, происходящий на фоне интенсивной эксплуатации минерально-сырьевого потенциала северных и восточных регионов, на долю которых приходится 83% территории при 28% производства суммарного ВРП, одной трети инвестиций в основной капитал, свыше 38% совокупных объемов налоговых поступлений в бюджет РФ и 24% от общей численности занятых в экономике.
Это, безусловно, требует новых решений для сохранения населения, формирования рациональной системы расселения.
Преодолеть инфраструктурные барьеры позволит только «умная» конструкция пространства. Республика на протяжении 10-ти лет вела работу по определенным Схемой-2020 направлениям трансформации экономического пространства на основе укрепления региональных центров развития. Стратегия определяет новые приоритетные задачи:
- достижение нового качества существующих точек роста: формирование Якутской столичной агломерации, Мирнинской алмазной провинции, Ленского инфраструктурного узла, развития территории Нерюнгринского угольного разреза;
- создание новых территорий роста: Алданской горнопромышленной провинции, Восточной горнорудной провинции, Кемпендяйского минерально-сырьевых кластеров;
- формирование опорной сети сельских населенных пунктов с дальнейшим их укрупнением. Будут сформированы агропромышленные зоны и агропояса;
- реализации модели расселения арктического типа, в том числе в Северо-Якутской опорной зоне.
3. Развитие конкурентоспособных базовых отраслей и диверсификация структуры экономики
К географическим выгодам Якутии относятся обширная территория, особенности положения на пересечении кратчайших путей между Азией, Европой и Северной Америкой, наличие специфических рекреационных ландшафтов. Республика располагает востребованными на рынках минерально-сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами.
Недра Якутии - это базовый актив всей страны и основа экономики республики. Стратегией предполагаются сохранение мирового лидерства республики по добыче алмазов, восстановление оловодобычи, развитие новых отраслей - сереброрудной, полиметаллической промышленности, редкоземельных металлов, добычи и обогащения графита.
Еще один приоритет - максимальная ориентация на переработку продукции: это нефтегазовый комплекс, новый металлургический центр России, производство минеральных удобрений, алмазно-бриллиантовый комплекс регионального уровня на базе энерегоресурсосберегающих технологий и решений.
Предполагается интенсивное наращивание элементов креативной экономики в Якутской городской агломерации с опорой СВФУ.
Реализация Стратегии будет основана на применении программно-целевого и проектного методов управления, а также использования ситуационного (сценарного) мониторинга при решении стратегических задач государственного управления. В структуре Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) создан Департамент проектного управления.
Итоговое обсуждение Стратегии состоится на научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) - 2030/2050: Стратегия успеха».
Конференция станет интеллектуальной площадкой экспертного обсуждения, синергией представлений науки, общественности, молодежи, власти о будущем самого крупного субъекта РФ, концентрирующего в себе возможности, перспективы и риски Арктического региона и субъекта Дальнего Востока.
Подробная информация о конференции размещена на сайте.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.
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