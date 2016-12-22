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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:54 |
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Якутия входит в четверку регионов России, имеющих международный кредитный рейтинг
Главный акцент - не только на ресурсный сектор экономики, в республике хотят видеть зарубежных партнеров в строительной отрасли, энергетике, социальной сфере. Важным участком работы для правительства РС(Я) является и продвижение якутских товаров на зарубежные рынки, привлечение в регион зарубежных туристов. Потенциал огромный, и интерес к подобному сотрудничеству постоянно растет, отмечает и. о. министра по федеративным отношениям и внешним связям Михаил КУЛИКОВ.
Иностранные гости высокого уровня: политики, бизнесмены, общественные деятели - в Якутии бывают практически каждую неделю. В начале лета здесь побывали Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в РФ Айдын СЕЗГИН и делегация из 18 представителей деловых кругов разных отраслей экономики Турции. Обстоятельные переговоры велись с деловой миссией из Дании, возглавил которую Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании Томас ВИНКЛЕР. Да и сама республика не упускает ни одного значимого бизнес-мероприятия в России и активно представляет свой потенциал за рубежом. Так, на прошедшем в июле первом Российско-Китайском ЭКСПО представители Якутии заключили 16 соглашений о сотрудничестве. Одной из самых крупных стала договоренность о совместном строительстве жилых микрорайонов в республиканской столице, объем инвестиций по проекту оценивается в 40 млрд рублей. В числе значимых документов, заключенных на ЭКСПО, соглашение между ЗАО «Туймааданефтегаз» и Honghua Oil and Gas Services, Ltd (Гонконг) о создании совместного предприятия по бурению скважин.
Недавно созданное Агентство инвестиционного развития РС(Я) установило тесные контакты с Управлением коммерции провинции Хэйлунцзян КНР. За этим последует большая информационная открытость и конкретные совместные действия по налаживанию связей между бизнесом двух регионов. Подписан Меморандум «О сотрудничестве в сфере создания зон опережающего развития и индустриальных парков» между ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» и Хэйлунцзянской главной компанией по объединенному развитию экономики и технологий. Дальний Восток и Якутия ищут сегодня новые пути построения эффективной экономики, опыт китайских коллег может быть очень кстати. Технопарк «Якутия» в соответствии с договоренностями с зарубежными партнерами получит постоянную «прописку» в Международном центре трансфера технологий в Зоне высоких и новых технологий в городе Яньтай.
Большой интерес китайские бизнесмены проявили к продукции компаний, специализирующихся на производстве биологически активных добавок, косметических средств из натурального сырья, рыбной продукции и пр. Помимо этого, итогом участия республики в Российско-Китайском ЭКСПО станет сотрудничество в сфере энергоресурсосбережения, туризма, культуры, образования и пр.
Настоящим прорывом во взаимоотношениях с арабским бизнесом стало проведение Дней Якутии в Объединенных Арабских Эмиратах. В рамках этого события врио главы республики Егор БОРИСОВ встретился с широким кругом высокопоставленных персон, в том числе с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, министром экономики ОАЭ Султаном Бин Саедом Аль Мансури. Якутская делегация приняла участие в Международном инвестиционном форуме. Был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании, в том числе между компанией «АЛРОСА» и Дубайской алмазной биржей.
Речь шла и о развитии туризма, экзотичность дальневосточной территории вызывает неизменный интерес за рубежом. Важной нишей дня инвестиций может стать медицина, поскольку на территории Якутии сильна биологическая активность растений и животных, есть уникальные возможности для развития фармацевтики.
Дело за «малым», как заявил арабский министр экономики, нужно только открыть прямой авиарейс «Дубай - Якутск».
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