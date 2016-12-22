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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:54 |
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Для устойчивого развития Республики Саха (Якутия) разработал новый маршрут
Для такой обширной территории, как Якутия, это необходимый институт своевременного реагирования на социально-экономические проблемы региона.
«Дальневосточный капитал» беседовал с руководителем ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Валентиной КОНДРАТЬЕВОЙ.
- Валентина Ильинична, ЦСИ - учреждение уникальное для Дальнего Востока. Для каких целей он был создан и какого результата ждет от вашего коллектива руководство Республики Саха (Якутия)?
- Центр играет роль инициатора реформ главы и правительства Республики Саха (Якутия). Его основная задача - быть экспертом и мозговым центром для выработки взвешенных управленческих решений. В рамках работы ЦСИ РС(Я) у нас есть возможность на основе всего массива статистической информации, взаимодействуя со структурами правительства республики и привлекая научное сообщество, профессионалов в конкретных областях, предложить руководству более обширный и точный анализ проблемных вопросов. Это позволяет разрабатывать предложения, которые носят научнообоснованный характер.
Я так образно скажу, перед нами стоит задача исследования нового маршрута устойчивого развития республики.
- В каких-то регионах России еще есть подобные учреждения? Кто выступает партнерами ЦСИ?
- Такие центры созданы в ряде регионов России, их разработки стали обязательным элементом в формировании социально-экономической политики страны. Это и Аналитический центр при Правительстве РФ и Центр экономических и социальных исследований при Кабинете министров Республики Татарстан. Есть подобный центр в Казахстане, с его работой мы ознакомились в ходе посещения Астанинского экономического форума. Перед нами поставлена задача - изучать лучшие управленческие подходы и практики, которые существуют в России. И мы перенимаем опыт других регионов.
Качество материалов Центра во многом определено уровнем компетентности специалистов, которые вошли в Наблюдательный совет, Научно-координационный совет, Экспертный совет учреждения (более 100 человек). Мы взаимодействуем с федеральными научно-исследовательскими институтами при Минэкономразвития России - Советом по изучению производительных сил и Институтом макроэкономических исследований, НИУ - Высшей школой экономики, целым рядом научных учреждений Сибири и Дальнего Востока. На территории республики действует сеть институтов Сибирского отделения РАН, Северо-Восточный федеральный университет, нам есть с кем сотрудничать в аналитической работе.
- Что для вас внесено в первоочередную повестку дня?
- Принимая стратегические решения, необходимо опираться на макроэкономические тенденции - мы на регулярной основе готовим подобные обзоры. На повестке дня вопросы рационального использования бюджетных средств. Правительство предоставляет льготы бизнесу - насколько они эффективны? Действительно ли они являются стимулом для развития или, наоборот, позволяют предпринимателям чувствовать себя расслабленно и не бороться за конкурентоспособность на рынке? Когда вникаешь в эту тему глубже, открывается много интересного. Например, потери бюджета от льгот, которые планировались на короткое время, могут значительно возрасти при продлении срока их действия. И наоборот, есть сферы и территории, где бюджетная поддержка явно недостаточна. Ведем аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятий государственного сектора. Осуществляем разработку методических рекомендаций по данному направлению.
Начали работу по оценке регулирующего воздействия принимаемых в республике нормативно-правовых актов, разработке индикаторов для мониторинга реализации программ социально-экономического развития на региональном и муниципальном уровнях.
Отдельная тема - формирование информационно-аналитической системы для оперативной визуализации социально-экономических показателей на базе Ситуационного центра президента республики. Сама система была создана в 2011-2012 годах. С нашим участием она модернизирована и стала более удобной для использования - сегодня в ней 101 систематическая веб-страница, которые включают более 3,5 тысяч показателей.
На основе анализа 13 самых удаленных улусов республики ЦСИ подготовлена комплексная программа «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.», которая в ближайшее время будет принята правительством республики.
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