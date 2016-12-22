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Якутия строит Мост
Именно поэтому правительство республики настойчиво добивается реализации проектов, которые уже в ближайшем будущем способны существенно изменить картину транспортной доступности и обеспечить экономический рост региона.
Программа развития транспортного комплекса РС(Я) предусматривает строительство железной дороги «Беркакит - Томмот - Якутск» с транспортным переходом через р. Лену, реконструкцию и строительство федеральных автодорог «Лена», «Колыма» и «Вилюй», региональных автодорог круглогодичного действия «Амга», «Алдан», «Кобяй», «Умнас» и «Арктика». В числе наиболее актуальных задач - модернизация флота и навигационной инфраструктуры, строительство судов смешанного «река-море» плавания, развитие портов и внутренних водных путей; создание полноценных базовых региональных портов, Якутского центра организации воздушного движения, обновление парка воздушных судов и флота речных судов в Республике Саха (Якутия) на социально ориентированных линиях.
Реализуются проекты по строительству железнодорожных путей, в том числе в рамках освоения природных ресурсов в Южной Якутии. Крупнейшим из них, имеющим огромное значение для экономики республики, является строительство подъездного железнодорожного пути «Улак - Эльга» для освоения Эльгинского угольного месторождения с окончательным вводом в 2019 году. Высокую готовность имеет Инаглинский угольный комплекс, ввод которого запланирован на 2015 год. За счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации разработана проектная документация строительства подъездной железнодорожной линии «ст. Чульбасс - Инаглинский угольный комплекс».
Железная дорога, строительство которой началось в 2005 году, уже практически подошла к Якутску, и основные работы сегодня ведутся на станции Нижний Бестях - на правом берегу реки Лены в 28 км от республиканской столицы. На ее сооружение в общей сложности уже было затрачено около 46 млрд рублей. Ввод во временную эксплуатацию пускового комплекса «Томмот - Якутск (Нижний Бестях)» запланирован на IV квартал этого года.
Логическим продолжением этого капиталоемкого проекта становится строительство моста через р. Лену, что позволит одновременно решить множество задач. Среди аргументов один из первых: мост обеспечит круглогодичную транспортную связь между промышленно развитой Южной Якутией и столицей региона, где сосредоточена большая часть населения республики.
Тем, кто не бывал в этих краях, трудно представить, что несколько недель в году (во время ледостава и ледохода) перебраться с соседнего густонаселенного берега в столицу республики можно только вертолетом. А зимник через Лену для тяжелых машин открывается лишь с января, и то на три месяца. Большие затруднения с переправой испытывают и жители заречных улусов, и жители столицы республики. Огромное количество машин выстраивается в очередь на паромную переправу, и в выходные можно стоять часами, чтобы преодолеть всего 3-километровое расстояние между берегами великой реки.
Строительство моста позволяет сформировать в Якутске крупный логистический центр, ведь именно здесь на левом берегу Лены находится построенный два года назад и соответствующий международным стандартам аэровокзальный комплекс - главная воздушная гавань республики. Здесь находится крупный речной порт. Воздушное и водное сообщение для многих регионов республики - единственная транспортная связь. Здесь же сходятся три федеральные дороги «Вилюй», «Лена» и «Колыма», региональные - «Амга», «Умнас», «Нам» и другие, которые также связаны с этим центральным районом.
Досье «Дальневосточного капитала»: Мост через Лену - один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. Начальная стоимость строительства - 56,28 млрд рублей в ценах I квартала 2013 года. Из этой суммы 40,25 млрд рублей составят расходы концессионера. Проезд по мосту будет бесплатным, инвестор должен содержать его до 2027 года, а государство по концессионному соглашению заплатит за это 16,03 млрд рублей.
Транспортные издержки лежат тяжелым грузом в себестоимости любой продукции Якутии. Мост может их существенно снизить, причем этот эффект будет синергетическим, затрагивающим разные отрасли, повлияет на себестоимость самых разных товаров, услуг, сырья для производства и проч. В республике уверены, что смогут сократить объемы досрочного сезонного завоза грузов, что высвободит значительные суммы бюджетных средств.
Уже само строительство мостового перехода может обеспечить весомый экономический эффект для республики, поскольку эта масштабная стройплощадка потребует тысячи рабочих рук, большие объемы местных строительных материалов, грузоперевозок и пр. А жителям вахтового поселка строителей будут необходимы услуги жизнеобеспечения, значительные объемы продовольствия.
Распоряжение правительства РФ о строительстве мостового перехода вышло еще в прошлом году. Тендер на проектирование, строительство и обслуживание объекта на условиях концессионного соглашения в марте 2014 года выиграл консорциум ООО «Транспортные концессии (Саха)» в составе: ОАО «Банк ВТБ», ОАО «УСК «Мост», ОАО «Бамстроймеханизация» и ОАО «Институт «Стройпроект».
Важно отметить, что в этой «компании» - профессионалы, обладающие уникальным опытом. Например, УСК «Мост» теперь прочно ассоциируется со строительством вантового моста на о. Русский. В Якутии особые климатические условия, вечная мерзлота, а Лена - своенравная северная река, но проектировщики, от их сообщества говорит генеральный директор ЗАО «Институт «Стройпроект» Алексей ЖУРБИН, уверены, что сегодняшние мостостроительные технологии позволяют справляться с любыми природными условиями. По его словам, при подготовке к конкурсу в тесном сотрудничестве с Санкт-Петербургским гидрологическим институтом «было разработано более десяти вариантов моста, построена специальная гидрологическая модель, которая позволяет сделать детальный расчет выбранного варианта, в том числе с учетом ледовой нагрузки».
Сегодня Росавтодор, который выступает заказчиком, готовит соглашение с консорциумом подрядчиков, которое по условиям конкурса должно быть заключено до 22 декабря 2014 года. В Якутии надеются, что все пойдет по плану и никаких задержек с началом строительства не будет.
Буквально в июне в правительстве РФ была утверждена новая редакция Транспортной стратегии России до 2030 года. Мост через Лену, финансирование которого оказалось под угрозой после присоединения Крыма к России, занял свое место в обновленном стратегическом документе, теперь он оценивается уже в 73,2 млрд рублей со сроком реализации 2013-2019 гг.
Как говорят специалисты, сегодня подобное концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию транспортного объекта в России пока одно - на таких условиях возводится Петербургский западный скоростной диаметр. Но в мире эта практика имеет широкое распространение и хорошо себя зарекомендовала. Так что у якутского мостового проекта может быть и еще одна важная миссия - проложить новые пути государственно-частного партнерства в России и открыть новые возможности для развития транспортной инфраструктуры, так необходимой нашему Дальневосточному региону.
Развитие транспортного комплекса Якутии ориентировано и на создание российских и транснациональных транспортных коридоров. В частности, здесь активно прорабатывают перспективный транспортный путь, соединяющий КНР (через пункт пропуска «Джалинда - Мохэ» в Амурской области) с Северным морским путем. Коридор на территории республики будет обеспечен железной дорогой «Беркакит - Томмот - Якутск (Нижний Бестях)», мостовым переходом, водным путем по р. Лене.
Недавно, в дни празднования 40-летия начала строительства БАМа, был дан старт модернизации железной дороги, строительству БАМ-2, что должно в два раза увеличить пропускную способность северной стальной магистрали. Стратегически важный для республики момент: новые участки дороги открывают путь к крупнейшим месторождениям Якутии и делают еще более востребованной формирующуюся транспортную инфраструктуру республики.
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