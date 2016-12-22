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Павел МАРИНЫЧЕВ, заместитель председателя правительства РС(Я): Локальная энергетика открыта для новых технологий
Чтобы сократить затраты, энергетики и руководство территории большое внимание уделяют внедрению в отрасль новых технологий, а в применении возобновляемых источников энергии Якутия и вовсе занимает лидирующие позиции не только в регионе: по многим направлениям она является примером для всей России.
О перспективах развития республиканской энергетики в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал заместитель председателя правительства РС(Я) Павел МАРИНЫЧЕВ.
- Павел Алексеевич, энергосистема Якутии сегодня по-прежнему изолирована и избыточна?
- Да, в настоящее время наша энергосистема состоит из трех не связанных между собой энергорайонов - Южно-Якутского, Центрального и Западного, а также обширной зоны децентрализованного энергоснабжения - Северного энергорайона - и не входит в единую национальную электрическую сеть страны (ЕНЭС).
- Но, насколько мне известно, сегодня уже практически готов к воплощению проект, который свяжет в единую систему Якутию, Иркутскую и Магаданскую области.
- Основы развития энергосистемы республики были заложены в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Этот документ предусматривает развитие Единой энергетической системы в восточной части России через узлы централизованного энергоснабжения Иркутской области, Якутии и Магаданской области по направлениям «запад - восток» (Братская ГЭС (Усть-Илимская ГЭС) - Усть-Кут - Талакан - каскад Вилюйских ГЭС - Якутская ГРЭС - Хандыга - Колымская ГЭС (Усть-Среднеканская ГЭС) - Магадан) и «север - юг» (Якутская ГРЭС - Нерюнгринская ГРЭС - ОЭС Востока). Данные направления объединяют в едином коридоре транспортные, энергетические, трубопроводные коммуникации в так называемые мультитранспортные коридоры, к которым тяготеет большинство крупных инвестиционных проектов в Западной, Центральной и Южной Якутии.
- Строительство новых энергообъектов и модернизация уже существующих наверняка неразрывно связаны с реализацией на территории республики инвестпроектов?
- Все, что планируется республикой - будь то добыча алмазов и углеводородов, строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры, появление перерабатывающих производств, - требует электрической энергии. Для снятия электросетевых ограничений в направлении Ленского промышленного узла, электроснабжения объектов Восточной газовой программы, ВСТО, улучшения качества и повышения надежности электроснабжения потребителей идет строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй» с отпайкой до НПС-14. Второй этап строительства ВЛ220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя» позволит объединить Южный и Центральный энергорайоны.
В прошлом году также приступили к реализации проекта строительства Якутской ГРЭС-2 для обеспечения надежного электроснабжения Центрального энергорайона: Якутская ГРЭС уже выработала свой ресурс.
ВЛ220 кВ «Мирный - Чаяндинское НГКМ - Талаканское НГКМ - Пеледуй» предназначена для централизованного электроснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, реализуемого в рамках Восточной газовой программы ОАО «Газпром». Этот объект также обеспечит эффективное использование мощностей каскада Вилюйских ГЭС.
ВЛ220 кВ «Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог - Мамакан» нужна для обеспечения электроснабжения месторождения золота Сухой Лог в Иркутской области, а также экспорта электроэнергии из Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в Иркутскую область, что, в свою очередь, повысит эффективность работы каскада Вилюйских ГЭС.
- Какие проблемы сегодня наиболее актуальны для энергетики Якутии?
- Зона локальной энергетики в республике охватывает площадь 2,2 млн кв. км. Количество локальных источников электроэнергии составляет 125 единиц. Сегодня энергосистема Республики Саха (Якутия) является самой крупной в мире по содержанию такого количества малой генерации.
В связи с этим в структуре топливного баланса большой удельный вес занимает дорогостоящее дизельное топливо (85%). Цены на него постоянно растут, а сроки доставки в связи с короткой навигацией и сложной транспортной схемой доходят до 2-х лет. Ежегодный размер кредитных ресурсов, привлекаемых для завоза дизельного топлива, составляет 3 млрд рублей.
- Каким образом решаете эту проблему?
- Основная задача в децентрализованном секторе нашей энергетики - это, конечно, внедрение новых технологий, позволяющих экономить дизельное топливо. Надо сказать, что задача эта не новая, энергетики занимаются этой проблемой достаточно давно. За последние восемь лет объем завоза дизельного топлива в Северный энергорайон сократился примерно на 50 тыс. т. Это серьезный показатель, основанный на внедрении эффективных технологий, которые, по большому счету, самоокупаются.
В регионе разработана и реализуется Программа оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия), которая направлена на снижение роста уровня тарифов на электрическую энергию за счет снижения затрат на приобретение и завоз топлива, внедрение энергосберегающих мероприятий, частичный переход локальной энергетики на нетрадиционные, возобновляемые источники энергии.
На данный момент в Республике Саха (Якутия) функционируют 4 солнечные электростанции, общая установленная мощность составляет 90 кВт. Недавно была запущена еще одна СЭС в с. Тойон-Ары Хангаласского улуса. С момента запуска первой солнечной электростанции в 2011 году за счет солнечной генерации чистая экономия дизельного топлива составила 32,3 тонны в год.
С 2007 года работает первая на побережье Северного Ледовитого океана ветроэлектрическая установка мощностью 250 кВт в п.Тикси. Со дня пуска в эксплуатацию она выработала 387 тыс. кВт-часов энергии, что эквивалентно сжиганию 90 тонн дизельного топлива.
- То есть эффективность использования возобновляемых источников энергии в Якутии очевидна?
- В мире существуют различные технологии получения энергии из возобновляемых источников, применимые и в Якутии. Прежде всего, это, конечно, солнечная энергетика: у нас в году много солнечных дней и потенциал для использования солнечной энергии достаточно серьезен. Как ни странно это звучит, чем более труднодоступно место, в котором находится потребитель, тем выгоднее использование солнечной энергии, ведь дизельное топливо туда завозить в любом случае еще дороже. Другое дело, что на сегодня такая энергетика несет все же вспомогательную функцию по отношению к дизельной.
- Каких инициатив вы ожидаете от бизнеса? Чем готовы привлекать и удерживать инвесторов в этом секторе?
- В сферу альтернативной энергетики мы намерены активно привлекать частных инвесторов. Для реализации проектов ВИЭ предлагаем применять схему энергосервисного контракта, в котором исполнитель (инвестор) за счет собственных средств устанавливает генераторы ВИЭ. За счет экономии, полученной в результате энергосбережения во время работы установок, вложенные средства инвесторов окупаются в течение 3-5 лет.
В соответствии со схемой энергосервисного контракта экономия потребления энергоресурсов позволяет возместить затраты, связанные с получением кредитов, а также получить прибыль, которую распределяют между заказчиком и исполнителем.
Опыт применения энергосервисных контрактов в коммунальном комплексе показывает положительные результаты при модернизации 12 котельных республики (перевод на модульные котельные).
На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) 10 энергосервисными компаниями заключено 139 энергосервисных контрактов, охватывающих 190 учреждений бюджетной сферы, 12 котельных в 15 муниципальных образованиях. В реализацию данных контрактов за 2011-2013 годы энергосервисными компаниями вложено 207,8 млн рублей, фактическая полученная сумма экономии от реализации указанных энергосервисных договоров составила 193,9 млн рублей. Планируемая сумма получения экономии от реализации указанных энергосервисных договоров составляет 1 305,16 млн руб.
- Над нормативно-правовой базой для альтернативной энергетики тоже работаете?
- В целях создания благоприятных предпосылок для приоритетного использования на территории Республики Саха (Якутия) возобновляемых источников энергии министерством ЖКХ и энергетики РС(Я) подготовлен законопроект «О возобновляемых источниках энергии Республики Саха (Якутия)». В ближайшее время он будет рассматриваться на заседании правительства РС(Я).
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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