|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Екатерина КОРМИЛИЦЫНА: Мы хотим кардинально увеличить туристский поток в Якутию
Примеры такого партнерства выросли в события, имеющие сегодня международное звучание, - это празднование якутского национального праздника Ысыах, фестивалей «Бриллиантовая неделя Якутии», «Зима начинается с Якутии», «Полюс холода», проведение международных спортивных игр «Дети Азии». Популярность этих брендов позволяет говорить и о растущем экспортном потенциале туристической отрасли.
В республике несколько лет идет работа над проектом особой зоны рекреационного типа «Северный мир»: есть поддержка федерального центра и регионального правительства, большая заинтересованность туристических компаний, сформированы турпродукты, началось строительство инфраструктуры. Все это дало региональному правительству основания для внесения «Северного мира» в список проектов, которые могут лечь в основу территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), отобранных Министерством по развитию Дальнего Востока.
Об идеологии проекта и перспективах его развития «Дальневосточный капитал» разговаривал с министром по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) Екатериной КОРМИЛИЦЫНОЙ.
- Екатерина Ивановна, «Северный мир» - пока единственная территория, которая претендует на особых условиях ТОР развивать туристско-рекреационный бизнес. Какие аргументы позволили убедить Минвостокразвития в том, что это проект с высоким экспортным потенциалом?
- Привлечение на нашу территорию большого числа туристов, в том числе иностранных, - это экспорт самого широкого спектра услуг: познавательных, транспортных, гостиничных и проч. ТОСЭР «Северный мир» мы рассматриваем как один из элементов туристической инфраструктуры и в то же время как центральный объект туризма в республике. В его основе - изучение, пропаганда и демонстрация глобальной северной цивилизации как явления мирового масштаба. Как живут люди в экстремальных условиях Севера, их традиционная деятельность, духовность, взаимопроникновение культур разных народов, особенности взаимоотношений человека и природной среды, сохранение ресурсного, экологического, рекреационного резервата, имеющего глобальное значение, - все это привлекает внимание большого количества людей во всем мире. Этим спросом мы и хотим воспользоваться и кардинально увеличить туристский поток в республику.
Согласно концепции, на территории будут созданы уникальные комплексы - «Всемирный центр мамонта», включающий в себя как музейную составляющую, так и научно-исследовательское направление изучения мамонтовой фауны, подземный комплекс в толщах вечной мерзлоты «Мир вечной мерзлоты», единственный в мире крытый горнолыжный спуск, использующий для круглогодичного сохранения трассы холод вечной мерзлоты, и другие объекты.
Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР «Северный мир» (объединенный с Ювелирно-гранильным парком) расположится на Табагинском мысу на левом берегу р. Лены, в 33 км от Якутска. Площадь земельного участка - 5900 га. Территория имеет надежное электроснабжение, газификацию, инфраструктуру мобильной телефонной связи, источники минеральных вод. К площадке построены удобные асфальтированные подъезды. Предполагаемый объем финансирования - 11 170 млн руб., срок реализации проекта - 2015-2021 годы. Основные объекты: комплекс «Мир вечной мерзлоты», «всемирный центр мамонта», парк развлечений, крытый горнолыжный спуск, туристско-рекреационный кластер «Северная мозаика», ювелирно-гранильный парк.
Плюс к этому в ТОСЭР должен получить развитие и алмазно-бриллиантовый комплекс: обработка алмазов, ювелирное производство, продажа ювелирных изделий. Увидеть, как добываются алмазы, под рукой мастера превращаются в бриллианты, и купить их - чем не повод приехать в Якутию? На наш взгляд, объединив туризм, производство и продажу ювелирных изделий, мы можем создать совершенно новую привлекательную для инвесторов площадку, куда смогут зайти в том числе и иностранные компании, со своими технологиями, зарубежными рынками сбыта.
- На какой рынок и спрос вы рассчитываете?
- Очевидно, что в настоящее время основу отрасли составляет внутренний туризм. И динамика здесь хорошая. К примеру, наш традиционный праздник Ысыах Туймаады в этом году за два дня посетили более 180 тысяч человек. Еще недавно их количество едва переваливало за 100 тысяч. Все большим спросом пользуются туры выходного дня, круизные программы по реке Лене и др.
Мы системно развиваем событийный и деловой туризм. Ежегодно в республике проходит до десятка крупных форумов, конгрессов, конференций на разные темы, что привлекает к нам гостей не только из России, но и из разных стран мира.
В рамках проекта «Северный мир» будет развиваться и так называемый «промышленный туризм», который становится все более востребованным видом досуга во всем мире. В Якутии добываются нефть, уголь, алмазы - мы организуем возможность заглянуть в мир промышленников и «живого» производства. У гостей республики большой интерес вызывает бриллиантовый и ювелирный бизнес, что подвигло нас три года назад на организацию событийного мероприятия «Бриллиантовая неделя Якутии». Это, кстати, такой показательный пример того, насколько эффективно может быть государственно-частное партнерство. При нашей поддержке хозяевами мероприятий недели становятся алмазодобывающие и ювелирные компании. Они открывают двери своих предприятий, и гости в том числе иностранные, могут увидеть, как добываются алмазы, как происходит их огранка, появляются ювелирные изделия. В рамках Недели мы приглашаем в музей «Сокровищница Республики Саха (Якутия)», проводим выставки-продажи, продвигаем бренды «Ювелиры Якутии» и «Бриллианты Якутии».
Успешно проходят международный аукцион по продаже крупного алмазного сырья, аукцион бриллиантов и ювелирных изделий. Якутские бриллианты давно получили признание на мировом рынке, среди них, к примеру, шедевры под торговой маркой «Пылающий лед» с идеальной формой огранки. Посещая «Бриллиантовую неделю Якутии», человек может гарантированно купить подлинное ювелирное изделие.
Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно концепции, на площадке ТОСЭР «Северный мир» планируется размещение производства бриллиантов и ювелирных изделий, алмазной биржи, специализированного таможенного поста, пробирной инспекции, торгово-выставочного комплекса, музея развития гранильной и ювелирной промышленности республики; специализированного образовательного учреждения, жилого комплекса для работников и студентов.
Это уже не проба пера, а накопленный опыт. Мы видим возможность получить мультипликативный эффект от совмещения производства бриллиантов, ювелирных изделий и туризма, поэтому правительство РС(Я) и приняло решение объединить на территории опережающего развития «Северный мир» эти два, казалось бы, разных направления.
- Каких эффектов республика рассчитывает достичь, если проекту «Северный мир» будут предоставлены налоговые и неналоговые льготы и преференции?
- Эффект должен быть комплексным. Прежде всего, будет создан высокоэффективный и конкурентоспособный туристский комплекс мирового уровня, в котором будут заложены возможности постоянного развития, формирования новых продуктов и производств.
Мы сможем значительно продвинуться в создании полного цикла глубокой переработки драгоценных камней и металлов, добываемых на территории республики, - от огранки алмазов до производства ювелирных изделий с бриллиантами. Особые условия позволят привлечь в отрасль инвестиции, новые технологии, расширить рынки сбыта якутских ювелирных изделий. Сегодня более 60% произведенных бриллиантов идут на экспорт - в страны АТР (Китай, Японию, Тайвань), Европы и в США. Мы можем усилить позиции России на международных рынках.
- Кто может быть инвестором проектов внутри ТОСЭР?
- Эта территория формируется для развития коммерчески выгодных проектов, которые будут осуществляться частным бизнесом. Это могут быть малые предприниматели или акционерные компании со значительной суммой капитализации. Уже сегодня для работы в ТОСЭР сформирован целый пул потенциальных резидентов, в числе которых Якутская алмазная компания, ООО «ДДК», НПК «ЭПЛ Даймонд», ЭПЛ «Ювелир», «Кристалл 99», «Чарон Даймонд», ОАО «Золото Якутии», «Центр кластерного развития», комплекс «Всемирный центр мамонта» и другие.
Идет дальнейший поиск инвесторов среди российских и зарубежных компаний, с которыми мы могли бы реализовать наш комплексный проект. Недавно «Северный мир» был презентован на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Мы видим к нему большой интерес.
- Республика Саха (Якутия) - 2030/2050: Стратегия успеха
- Константин ШАХУРДИН, глава МО "Булунский улус": Внимание к Арктике дает "человеческий" результат
- "Пути великих свершений" презентовали во Владивостоке
- Егор БОРИСОВ, врио президента Республики Саха (Якутия): Мы стоять на месте не можем
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я): Якутия - регион высокого инвестиционного потенциала
- В Якутии создается инфраструктура для инвестора
- В Якутии разработан четкий план действий
- Якутия ставит на проект "Базальт – новые технологии"
- Екатерина КОРМИЛИЦЫНА: Мы хотим кардинально увеличить туристский поток в Якутию
- Павел МАРИНЫЧЕВ, заместитель председателя правительства РС(Я): Локальная энергетика открыта для новых технологий
-
Наши партнеры
18 Ноября 2016, 15:02Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
Loading...RedTram18 Ноября 2016, 14:57Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
18 Ноября 2016, 09:15Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
18 Ноября 2016, 09:00Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
В Якутии добываются нефть, уголь, алмазы - мы организуем возможность заглянуть в мир промышленников и «живого» производства
Авторизация: